3 NAJVEĆA EGOCENTRIKA PREMA HOROSKOPU: Ubeđeni su da se ceo svet vrti oko njih i ne biraju sredstva da dođu do onoga što ŽELE!

Astrolozi tvrde da su pojedini horoskopski znakovi toliko egocentrični da smatraju da ceo svet treba da se vrti oko njih i njihovih potreba.

foto: Shutterstock

Svakom je nekada potrebna pažnja, ali oni koji su rođeni pod sazvežđem tri horoskopska znak, očekuju da uvek sve što je njima važno i oni budu na prvom mestu i porodici i svima koji ih okružuju.

Ovan

Na ovoj top listi prvo mesto zauzima Ovan. Astrolozi su skloni da tvrde da su oni majstori u egoističnom ponašanju. Oni su skloni da ne biraju sredstva da stignu do cilja koji su zacrtali, a na tom putu sve mora da se vrti oko njih i njihovih potreba. Sve mora da bude baš onako kako oni hoće. Ovnovi će uvek da tvrde i imaju stav da su samo i jedino oni u pravu i da su oni ti koji jedno znaju koji je pravi put. Oni ne slušaju nikoga, ne podnose da im neko protivreči, a pošto su nezavisni po prirodi uvek rade samo ono što se njima sviđa.

foto: Shutterstock

Čak i kada nešto čine za nekog drugog rade to samo da bi mogli time da se pohvale i opet sebe stave u središte dešavanja. Kad ljudi rođeni u ovom znaku Zodijaka žele nešto, čine sve da to i ostvare, bez obzira na sve. Ovnovi su rođeni lideri, zbog čega veruju da je svet njihov i da se sve treba odvijati onako kako oni zamisle. Empatija je za njih potpuna nepoznanica i nikada se neće zapitati kako to što oni čine utiče na druge.

Lav

Mnogi će reći da je neverovatno da se ispred Ovna ne nalazi Lav, pošto ga poznavaoci zvezda smatraju takođe jednim od najvećih egocentrika. Lavovi su po svojoj prirodi iskreni i verni, ali su skloni da misle da se svet vrti oko njih.

foto: Shutterstock

Oni vole da u svakom društvu budu u centru pažnje i druže se samo sa onima koji su sposobni da im se dive i priznaju da su bolji od njih. Ovaj znak Zodijaka ima najveći ego od svih i traži stalnu pažnju, pa ih je povremeno teško "istrpeti".

Škorpija

Njihova sebičnost ne zna za granice. Oni su tako egocentrični da ako počnete s njima da razgovarate o nekoj temi i oni shvate da znate više od njih, upotrebiće svo svoje umeće vrhunskog manipulatora da promene temu i pričaju samo o onome u čemu su ono bolji i pametniji. Ovaj znak je toliko sebičan da sve mora uvek da bude onako kako su oni zamislili. Za razliku od Ovna koji je iskren i to pokazuje otvoreno, Škorpije to rade vrlo perfidno i prikriveno.

foto: Shutterstock

U svom egocentrizmu umeju da budu izuzetno bezobzirni, toliko da su u stanju da potpuno zanemare tuđa osećanja i potrebe. Škorpije vešto znaju da okrenu sve u svoju korist, pa tako i da "pokupe" svu pažnju kada se nađu u nekom okruženju.

Ako im to slučajno ne pođe za rukom, bar za konkurenciju imaju Lava i Ovna, naljutiće se i napustiti mesto na kome su.

(Kurir.rs/Wanted)

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 07.12.2022.