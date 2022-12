SRBI OTKRILI KAKO MUVAJU DEVOJKE! Bacaju glupe fore, ne daju im da pričaju, a JEDAN komentar je APSOLUTNI HIT: Evo kako počinje!

Jednog Srbina koji se oglasio na društvenoj mreži Reddit zanimalo je na koji način su naši momci uspeli da osvoje svoje lepše polovine, a reakcije drugih momaka postale su apsolutni hit.

- Ljudi u vezama, kako ste smuvali voljene osobe? Pod ovim ne mislim gde su se ljudi upoznali, da li na žurci ili Tinderu ili nekom trećem mestu... Ne! Zanima me šta je to što ste konkretno rekli ili uradili da osvojite tu osobu? Šta je to što je učinilo da im se svidite? A može i obrnuto, šta je to neko rekao ili uradio da vas osvoji (ako je to bila situacija)? - glasila je objava na Reditu.

Jedan muškarac ispričao je kako je počelo muvanje, pa je otkrio i kako se završilo:

- 'Hoćeš na kafu? Hajde u četvrtak. Hajde!'. Došao četvrtak: Sedimo, ona pije sok, ja pijem kafu, pričam neke gluposti, dogodovštine iz srednje škole i bacam glupe fore, ne dopuštam devojci da dođe do reči. Izlazimo iz kafića, pričamo nešto, kupimo parče pice, sednemo u park kako bismo se pričali. Ja svoje pojeo i uvalio joj jezik, ona nije ni do pola stigla. Evo živimo zajedno već dve godine skoro.

Ubrzo su se oglasili i drugi.

- Zakasnio sam na prvi dejt 30 minuta i kasnije joj uvalio jezik. Ne znam šta joj se svidelo, ali očigledno nešto jeste - dodao je drugi muškarac, koji je nasmejao mnoge.

- Upoznao sam devojku iz Španije na Exit-u. Nisam se odvajao od nje nedelju dana, koliko je bila u Srbiji. Za to vreme sam uspeo da joj pokažem šta sve Srbija nudi, kakvi smo ljudi i svašta nešto. Odlučila je da ostavi sve u Španiji i sada živimo zajedno već sedam godina, u Budimpešti - glasilo je još jedno iskustvo.

- Skoro svaki put sam ja bio zaveden. Poprilično sam smotan da shvatim šta se događa u mojoj glavi, tako da me uglavnom preduhitre - rekao je jedan muškarac.

- Nema tu nešto konkretno što možeš da primeniš za svaku situaciju, to je vrlo individualno. Ako je to to, shvatićeš po komunikaciji, koliko lako ide, koliko se dobro zezate, koliko ste ti i ona opušteni. Ja obično po tome mogu da procenim je li ok uraditi nešto. Sa sadašnjom djevojkom sam znao pre nego što smo se videli. Mislim, znali smo se od ranije, ali nismo formalno izašli. Po porukama i hemiji sam mogao da procenim da je 80 odsto šanse da je to to, samo mi je trebao trenutak uživo kako bih potvrdio da nije totalno drugačija uživo - rekao je jedan muškarac.

