DA LI ZNATE KAKO BLOGERKE IMAJU TOLIKO GARDEROBE? Influenserka otkrila: Poruče paket, snimaju, slikaju, A ONDA SAMO URADE OVO

Blogeri i influenseri poznati su po tome što svoj život prikazuju na društvenim mrežama u najboljem svetlu. Toliko dobrom da se nekada ljudi zapitaju da li ti poslovi stvarno donose toliku količinu novca.

Influenserka Marija Rosić Piskulić gostovala je u emisiji Pusti brigu. Ona je tom prilikom otkrila kako se zapravo influenskerke oblače i imaju veliku količinu garderobe.

- Mnogi brendovi su nastali tako što su izvučene mamine ili tatine stvari od nekoliko godina unazad i to je samo redizajnirano. Ja volim da kombinujem skuplju cipelu, sa jeftinim haljinicama. Jer mi je nekako žao da nešto što ću nositi nekako kratko platim mnogo. Ja sam za to da ne treba davati mnogo para za neke stvari koje ćeš nositi eventualno 2 sezone najviše, jer dok je ta era instagrama svi nosimo jednu haljinu, slikamo je i posle kao da ta haljina ne postoji - rekla je influenserka.

Voditeljka je potom navela da garderoba uvek može da se kupi, pa posle vrati. Što ona kako kaže i sama radi.

- Verovala ili ne to sve svetske blogerke rade. One poruče paket iz Zare, snimaju i slikaju i posle vrate ili zamene. Sada se uzimaju one oversajz sakoi i košulje. Preuzeli smo tu neku američku modu, kako nas je briga kako ćemo izaći iz kuće. Ja lično ne volim previše tu modu. Volim kada se sredim i da se ja u tome osećam lepo.

Kurir.rs