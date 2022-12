NJENA PRIČA POTRESLA JE SRBIJU Preživela je smrzavanje zahvaljujući MRTVOJ baki, a malo ko zna da je Marijana danas ZVEZDA TIKTOKA

Priča o Marijani, tada Tomić sada Filipović iz okoline Nove Varoši nikog nije ostavila ravnodušnim. Jedva živa, smrznuta devojčica je uspela da dobije životnu bitku.

Našli su je ispod skuta mrtve bake u smetovima izjad sela Ojkovica. Sve se desilo 5. februara 1994. godine i to je Marijanin drugi rođendan.

Tragom te priče, koja uvek izazove mnogo pažnje jer je jedan od dokaza ljudske žilavosti, rešili smo da nastavimo priču o njoj koja nam je bila sve vreme ispred nosa.

Naime, Marijana se udala, živi u Beogradu, nosdi prezime Filipović, a zajedno sa suprugom je zvezda TikToka. Stupili smo u kontakt sa Markom i popričali.

Njih dvoje su vodeći srpski TikTokeri, a kako Marko kaže sve je počelo pre 3 godine.

- Pre TikToka bio sam prisutan na Instagramu i to poslednjih 5, 6 godina. Odavno sam ja u tom svetu i pratio sam dešavanja vezana za Jutjub i statistiku, objavljivao koliko pretplatnika itd., pa sam to kačio na Instagram i Jutjub, a onda kada se pojavio TikTok, video sam da ima više pregleda tamo zbog "for you" stranice koja pokazuje zanimljiv sadržaj nevezano za broj pratilaca, pa sam klipove sa Instagrama prebacio tamo i nastavio da snimam... - kaže Marko o svojim počecima na TikToku.

Njihov sadržaj je "eskplodirao", lajkovi i pregledi su se nizali, pa su on i Marijana postali zvezde na srpskom TikTok nebu. Dugo su se zabavljali, u sada su u srećnom braku i imaju troje dece (dva sina i ćerku), ali to nije sve. Naime, postaće roditelji još jedne devojčice u aprilu sledeće godine. Ono što je posebno emotivnoje da njihova ćerka ima 5 godina, upravo onoliko koliko je njena hrabra majka imala kada su je našli u smetu.

Tako da se može reći da Marijana ima svoju srećnu porodicu i da živi jedan lep ispunjen život sa voljenima. Marko kaže da će deci, kada porastu, ispričati priču o tom nemilom događaju i životnoj borbi iz zime 1994. godine.

- Sad su mali, ali kada porastu svakako će znati. Ona je imala godina kao sada naša ćerka Anđela 5, 5 godina, tu su negde.

Marko ima glavni posao u jednoj firmi, van TikToka. Za društvenu mrežu povremeno snimi koji video s vremna na vreme i kaže da to nije glavni izvor prihoda.

- U principu, može da se živi od TikToka, ali mi je bitan glavni posao, a ovo je uzgred. Mi ne gledamo to tako, ne znamo koliko će da traje, koliko će biti interesantno. Bolje mi je da imam svoj posao, staž, lepu platu, to mi je sigurno, a ovo može, a i ne mora. Takođe, volim da snimam TikTokove i zbog dece, imamo neku uspomenu na njihovo odrastanje.. snimali smo kad je ćerka bila mala, kad je tek prohodala...

Marko je rekao i šta je bitno za skladan brak.

- Bitno je razumevanje, poštovanje sa obe strane, ne terati inat i dogovor oko važnih stvari - i naglasio da oni funkcionišu tako i da su dugo zajedno.

Rekao je za svoju suprugu da je borbena, ali nije siguran koliko je njena potrena priča uticala na to.

Inače njihovi planovi za karijeru su jednostavni - prave TikTokove i čekaju bebu.

