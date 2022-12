NIKO NE ZNA KAKO SE PRAVILNO KORISTI SLANIK! TikTok video je RASPAMETIO SVET: Svi u ŠOKU! Ne veruju da su ceo život GREŠILI!

Svakodnevno koristimo slanik i posudicu za biber, a ako je sudeći prema duštvenim mrežama, niko od nas ne radi to na pravilan način. Jedna žena pokazala je TikTokeru kako da iskoristi slanik, a trik koji je oduševio je sve.

foto: Profimedia

Jedan obožavatelj hrane, po imenu Kodi, podelio je video na TikTok-u u kojem kaže da ga je oduševljen nakon što ga je konobarica naučila trikovima zanata. Pitao je svoje fanove na mrežama:

- Koliko ste imali godina kada ste naučili kako da pravilno koristite šejker za so i biber?

Kratak snimak prikazuje ženu koja demonstrira pravilan način začinjavanja tradicionalnim šejkerima za so i biber sa otvorima na dnu. Sve što treba da uradite je da trljate dno jednog šejkera ​​o drugi kružnim pokretima. To je tako jednostavno!

- Vidite kako brzo izlazi - kaže on, misleći na so koja curi iz solane. Ona je svoj trik uporedila sa metodom koju većina ljudi koristi, a to je da dobro promućka slanik, i jasno je pokazala koliko više soli ispada njenom metodom. Video je sakupio više od milion pregleda.

– Ponovo učim na TikToku nešto što sam trebalo da savladam u detinjstvu – napisao je jedan komentator.

- Potpuno sam u šoku. Da li stvarno radi? - napisao je drugi gledalac snimka, a treći je dodao:

- Sada će svi to da rade.

(Kurir.rs)

