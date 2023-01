VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2023: Ovom znaku će godina započeti STRESNO, a NJIMA će biti NAJBOLJA U ŽIVOTU!

Saznajte svoj godišnji horoskop za 2023. godinu. Ovan

Posao

Godina će započeti stresno. Skup planeta u nesklonom vam Jarcu, uključujući i retrogradni Merkur, upućuju na potrebu za promišljenošću. Ako budete nestrpljivi i nagli, mogli biste da donesete neke odluke za koje ćete zažaliti. U ovom razdoblju ćete morati da se suočite s problemima koje dugo gurate pod tepih i odlučite u kom smeru želite da se vaša karijera odvija. Uprkos tome, uživaćete podršku Jupitera u vašem znaku sve do sredine maja, pa ćete u prvom delu godine biti prilično optimistični i samouvereni. Nećete dopustiti da vas izazovi uspore na putu do cilja, a cilj će vam biti poslovno napredovanje. Nakon maja Jupiter ulazi u vašu kuću finansija, pa vam novac i zarada postaju prioriteti. Prihvataćete dodatne zadatke ili odgovorniji posao u želji da što više zaradite, ali to će vas iscrpiti, čak više psihički nego fizički. Novac vam se neće dugo zadržavati u rukama jer ćete biti rasipni, posebno u drugom delu godine, kada bi trebalo smisliti pametan plan trošenja.

foto: Shutterstock

Ljubav

Nadolazeća godina naglasiće vašu želju za pripadanjem. To možda neće biti toliko izraženo u prvom delu godine, kada ćete i dalje biti zaigrani i skloni flertu, ali od sredine maja osetićete potrebu da se skrasite. Samci će odbijati udvarače za koje procene da nemaju ozbiljne namere jer im više neće biti dovoljno da imaju pored sebe nekoga ko će ih zabavljati. Potraga za srodnom dušom mogla bi da urodi plodom, a posebno srećni meseci za ljubavnu čaroliju biće jun i prva polovina jula, kad će im Mars i Venera u Lavu doneti ostvarenje želja. Parovi koji su dugo zajedno u tom periodu doživeti ljubavnu renesansu, a neki će proslaviti veridbu ili venčanje. Ova godina je idealna za ulaganje u budućnost s voljenima, pa će mnogi parovi početi da žive zajedno, kupe stan ili zasnuju porodicu. U svakom slučaju, ove godine će vam najvažnije biti da pronađete nekoga ko će vas podržavati i uz koga ćete se osećati sigurno.

Zdravlje

U prvim mesecima 2023. osećaćete se nepobedivo i nećete dopustiti manjim psihosomatskim tegobama da vam pokvare raspoloženje. Cele godine ćete pod uticajem Jupitera uživati u životu i svim njegovim zadovoljstvima, a to bi moglo da ukazuje na neumerenost u jelu, piću i porocima. Na proleće ćete shvatiti štetnost takvog ponašanja, pa ćete početi da proučavate nove načine ishrane i obezbediti se vitaminima. Ako uspete da se disciplinujete, neće vam se samo poboljšati zdravlje, nego i izgled. Mnogi će se u drugoj polovini godine odlučiti na promenu imidža koja neće proći nezapaženo.

Bik

Posao

Pred vama je prilično uspešna godina, a već na samom početku primetićete da se okolnosti okreću u vašu korist. Prva dva meseca u 2023. biće povoljna za sve aktivnosti vezane za inostranstvo, turizam i obrazovanje, a ulaganje u sebe i svoje obrazovanje otvoriće vam nova vrata. Kada Jupiter sredinom maja uđe u vaš znak, počećete da ubirate plodove minulog truda sve do kraja godine. Preplaviće vas optimizam, pa ćete početi da verujete u sebe. Postavićete si ciljeve o kojima dosad niste ni sanjali, ali za koje ćete verovati da su vam dostižni i ostvarivi. Mnoge ove godine očekuje napredovanje i povišica, a neki će promeniti posao. Podrška okoline mogla bi u tome da odigra važnu ulogu, pa ne odbijajte pruženu pomoć. I finansijska situacija znatno će se poboljšati, a drugi deo godine povoljan je za osamostaljenje ili pokretanje dodatnog posla. Vera u sebe u kombinaciji sa spremnošću na naporan rad, ali i srećnim okolnostima biće zaslužni što će vam ovo biti jedna od poslovno uspešnijih godina.

foto: Shutterstock

Ljubav

Ova godina će vam biti izuzetno plodonosna i na intimnom planu. Vezani će pronaći način da unesu pozitivne promene u odnose načete monotonijom, a najsrećnije razdoblje za sve parove biće proleće. Venera će boraviti u Lavu od juna do početka oktobra, pa će ti meseci doneti određene trzavice, ali izazovi na koje ćete nailaziti neće biti nerešivi. Zadržite optimizam i pokažite voljenoj osobi da ste spremni da poradite na otklanjanju problema. Kraj 2023. biće čaroban i doneće vam priliku da se verite ili venčate. Samcima će ovo takođe biti nezaboravna godina. Biće šarmantni, privlačni i omiljeni, pa im neće nedostajati ljubavnih prilika. Upravo će u ovoj godini mnogi shvatiti šta traže u vezi kako bi bili srećni, pa će konačno pronaći srodnu dušu. Preko leta biće nešto kritičniji i izbirljiviji nego inače, ali već u oktobru prestaće da se boje razočaranja i otvorena srca će ulaziti u nove odnose, kako ljubavne, tako i prijateljske. Zdravlje

Zbog nepovoljnog Saturnovog uticaja početkom godine budite na oprezu. Izbegavajte preterano stresne situacije i povećane fizičke napore, a vitaminima se zaštitite od bolesti. Početkom proleća osetićete poboljšanje, a od sredine maja ulazak Jupitera u vaš znak obećava više energije i entuzijazma. Iako ćete biti odlično raspoloženi, opasnost će predstavljati uživanje u jelu i piću, pa se pazite gojenja i tegoba povezanih s viškom kilograma, poput povišenog šećera ili holesterola. Tokom leta čuvajte se sunčanice i pijte mnogo tečnosti.

Blizanci

Posao

Prvi deo godine donosi vam uzbudljive poslovne prilike koje nećete želeti da propustite. Mnogima će se poboljšati finansijska situacija, bilo povećanjem plate, dobijanjem nasledstva, dobiti od osiguranja ili prodaje nekretnine. Ako tražite posao, ukazaće vam se mogućnost koju dugo priželjkujete i koju ćete oberučke prihvatiti. U martu ćete se suočiti s teškoćama. Počećete više da razmišljate o svojoj karijeri i smeru u kojem se kreće. Ako ste već neko vreme nezadovoljni na poslu, ozbiljno ćete razmišljati o otkazu, ali to nije odluka koja se donosi preko noći. Iako će vas mučiti mnogo toga, od porasta zaduženja do osećaja da niste cenjeni, ne brzajte i pobrinite se da iza svakog vašeg poteza stoji mnogo promišljanja. Mnoge će frustrirati što će im sve nekako ići sporije nego inače, pa će se žaliti da nemaju sreće, ali ove godine će na ceni biti rad i trud. Ako ste spremni da zasučete rukave i naporno radite, uspeh neće izostati.

foto: Shutterstock

Ljubav

Početak godine donosi vam mnogo uzbuđenja, posebno samcima koji bi mogli da započnu strastvenu vezu. Upoznaćete osobu koja će vam ispuniti najskrivenije fantazije, a neće vam smetati ni što ste karakterno potpuno različiti. Parovi će u tom razdoblju ostati bliski uprkos trzavicama, no teškoće počinju u martu. Često ćete biti previše umorni i napeti da biste se posvetili voljenoj osobi, a nedostatak vremena za kvalitetno druženje i komunikaciju mogao bi da dovede do svađa i prepucavanja, a s vremenom i udaljavanja. Letnji meseci pružiće vam priliku da izgladite nesporazume, a odlazak na putovanje biće sjajan način da se posvetite jedno drugom. Nastojte da ove godine budete promišljeniji i strpljiviji, te izbegavajte brzoplete odluke. Samci će se žaliti na nedostatak pravih prilika. Neće im nedostajati pažnje, ali će svakom udvaraču pronalaziti mane. Trebalo da paze da se ne spetljaju s nekim ko je u vezi ili braku jer to može da im zakomplikuje život.

Zdravlje

Vaše zdravlje će u januaru i februaru biti zaštićeno povoljnim planetarnim uticajima. Bićete snažni, energični i brzo ćete se oporavljati od bolesti, ali već u martu primetićete da se lakše umarate. Energija će vam sve do kraja godine biti na nižem niovu od uobičajenog. Pod uticajem Saturna u Ribama na videlo će isplivati problemi koje dugo zapostavljate, ali odlazak lekaru i promena životnog stila učiniće mnogo za vaše zdravlje. Hronični bolesnici treba da budu na oprezu i pridržavaju se uputstava.

Rak

Posao

Iako početak godine baš i neće obećavati, ne gubite nadu. Ne dozvolite da vam iko umanji veru u sebe i sopstvene sposobnosti, iako će takvih ljudi biti na svakom koraku. Nemojte da dozvolite ni da vas povremeni izazovi ili neuspesi obeshrabre jer ćete već u martu primetiti pozitivne pomake, a sredinom maja dobiti priliku da zablistate u punom sjaju. Uživaćete podršku okoline, a to će vam otvoriti mnoga vrata. Ako tražite posao, poznanik ili prijatelj preporučiće vas za radno mesto koje će odgovarati vašim željama i kvalifikacijama, dok će Rakovi koji već imaju posao napredovati uz šefovu podršku. Osećaćete potrebu da više dajete drugima, pa biste se mogli da počnete da se bavite humanitarnim radom ili da se uključite u udruženje ili organizaciju za čije se ciljeve zalažete. Drugi deo godine donosi vam priliku da ostvarite dugoročne ambicije, pa nemojte da se bojite da postavite visoke, ali realne ciljeve. Smeši vam se poslovni uspeh, a mnoge čeka i poboljšanje materijalnih prilika.

foto: Shutterstock

Ljubav

Očekuje vas prilično uzbudljiva godina koju će obeležiti zabava, izlasci, druženja i nova poznanstva. Samcima neće nedostajati ljubavnih prilika, a posebno srećno razdoblje za zaljubljivanje biće maj. Upravo biste tada mogli da sretnete osobu za koju ćete imati utisak da je vaša srodna duša. Započećete vezu i vrlo brzo shvatiti da vas predosećaj nije prevario. Zauzeti Rakovi na samom početku godine često će se sukobljavati s partnerom. Biće izazovno pomiriti karakterne razlike, a oboje ćete biti previše tvrdoglavi da biste popustili. U martu ćete postići primirje, a nakon toga vaša veza će većinu godine biti skladna. Iako nećete izbeći povremene prepreke, brzo ćete zakopati ratnu sekiru jer nećete želeti da gubite vreme na ljutnju i živciranje. Tokom leta mnogi ljubavni parovi će osetiti potrebu da definišu odnos. Za neke će to značiti veridba, svadba ili zajedničko useljenje, a za neke rad na prinovi i proširenje porodice.

Zdravlje

Zdravlje će vam početkom godine biti osetljivo. Izloženost stresu, niska energija i oslabljen imunitet povećaće izglede da se prehladite i razbolite, pa je važno da uzimate vitamine i nastojite da se što bolje odmorite. Na proleće dolazi do poboljšanja. Primetićete da imate više volje i energije, a aktivan način života doprineće boljem zdravlju i raspoloženju. Više ćete paziti na sebe i svoj izgled, a posete kozmetičaru, maseru i manji estetski zahvati podići će vam samopouzdanje i pomoći da se osećate dobro u svojoj koži.

Lav

Posao

Početak godine donosi stabilno poslovanje, posebno kada su u pitanju intelektualne aktivnosti i sve vezano za obrazovanje i inostranstvo. Na proleće vam rastu poslovni apetiti. Postavićete sebi visoke ciljeve, u nekim slučajevima možda i malo previsoke, pa ćete biti razočarani ako se sve ne bude odvijalo kako ste zamislili. Jupiter u vašem polju karijere naglasiće želju za uspehom. Želite da vas cene i poštuju, a želja za napredovanjem podstaći će vas na naporan rad i trud. Iako odricanje neće uvek uroditi plodom, u junu ćete dobiti priliku da ostvarite dugoročne ambicije. Jesen će vam biti prilično naporna. Osećaćete da, uprkos trudu, ne uspevate da ostvarite planove, a izostanak podrške okoline otežaće vam situaciju. Moraćete da se oslanjate isključivo na sebe i svoje snage, što će možda biti naporno, ali na kraju ćete biti ponosni što ste uspeli samostalno da prevladate sve izazove. Ako budete uporni, godinu ćete ispratiti u optimističnom raspoloženju, na poziciji koju ste priželjkivali.

foto: Shutterstock

Ljubav

Pred vama je zanimljiva godina na intimnom planu. Svašta će se događati u vašem ljubavnom životu, pa vam sigurno neće biti dosadno, a to će vam postati jasno već na samom početku godine. Shvatićete da stvari ne mogu da ostanu iste, posebno ako u vama već neko vreme kuva nezadovoljstvo. Nećete se više zadovoljavati polovičnim rešenjima. S dolaskom proleća u vama se budi nemir koji će vas podsticati na iniciranje promena. Neki će izaći iz loše veze, a neki će se zaljubiti. Venera će boraviti u vašem znaku od 5. juna do 8. oktobra, pa će u tim mesecima naglasak biti na romantici i strasti. Jun će vam biti posebno uzbudljiv, kada je moguće rađanje nove ljubavi, dok će parovi rasplamsati strasti. Avgust će izneti na površinu davno zataškane probleme koje više nećete moći da ignorišete. Neki bi u tom periodu mogli da se pomire s bivšim partnerom. Do kraja godine donećete teške odluke koje dugo izbegavate, ali nakon toga osetićete veliko olakšanje.

Zdravlje

Početkom godine bićete pod nepovoljnim Saturnovim uticajem, pa će zdravlje biti osetljivije. Obratite pažnju na područja koja su vam i inače osetljiva i proverite pritisak i krvnu sliku. Nakon maja stres prouzrokovan poslom dosta će uticati na vašu zdravstvenu situaciju. Sve ćete doživljavati lično, a nerviranje će se odraziti u obliku psihosomatskih tegoba. Tokom leta bićete vedri, privlačni i fizički aktivni, ali s dolaskom jeseni ponovo se vraćaju neke stare boljke koje će zahtevati više pažnje.

Devica

Posao

Godina pred vama biće puna uspona i padova. Nepovoljno delovanje Saturna često će vas obeshrabrivati, a posebno će vam biti naporna prva polovina godine, kada ćete često osećati da vam malo šta ide od ruke. Susretaćete se s neprijateljski raspoloženim ljudima ili onima koji ne održavaju obećanja. Osim toga, u radu će vas ometati i stalna odlaganja i kašnjenja. Situacija se menja sredinom maja, kada će vam Jupiterov ulazak u Bika probuditi nadu i optimizam. Počećete više da verujete u sebe i nećete dozvoliti strahovima i sumnjama da vam pokvare prilike koje će baš u to vreme početi da vam se otvaraju. Najviše uspeha ostvarivaćete na polju obrazovanja, trgovine, ugostiteljstva i turizma. Ovo je sjajno vreme za ulaganje u sebe i svoje obrazovanje, a usavršavanje ili nastavak školovanja otvoriće vam nove poslovne mogućnosti. I jesen će biti povoljna za poslovanje, a mnogi će se tada odvažiti na osamostaljenje ili pokretanje dodatnog posla.

foto: Shutterstock

Ljubav

Iduće godine ćete često stavljati tuđe potrebe ispred svojih. Osećaćete da treba da se žrtvujete za partnera i odreći ćete nekih svojih želja i stavova kako biste očuvali mir u porodici. Međutim, ćutanje i nakupljanje nezadovoljstva u vama neće biti zdravi ni za vas, a ni za vašu vezu. Frustracije će kad-tad isplivati na površinu. Kada do toga dođe, u naletu besa mogli biste da napravite veliku štetu. Posebno oprezni budite na proleće, kad će tenzije biti na vrhuncu. Nakon maja osećajni život ulazi u povoljniju fazu, a pod zaštitom Jupitera preplaviće vas optimizam i snaga koji će vam pomoći da se uspešnije suočavate s problemima. Letnji meseci samcima bi mogli da vrate u život bivšeg partnera ili nekoga koga su voleli, ali s kime nisu uspeli da ostvare vezu. Dobićete priliku da nastavite tamo gde ste stali, pa je ovaj put bolje iskoristite. Jesen parovima donosi priliku da izglade nesporazume i donesu odluke koje će im vezu odvesti u novom smeru.

Zdravlje

Često ćete se osećati umorno i bezvoljno. Osim niske energije, mučiće vas i slabiji imunitet, pa ne zaboravite da uzimate vitamine, ali pazite i na područja koja su vam i inače osetljiva. U drugom delu godine dolazi do poboljšanja. Jupiter će vas čuvati od većih tegoba, a više ćete se brinuti o sebi i svom zdravlju. Shvatićete da morate da promenite štetne navike i odreknete se cigareta, masne hrane ili alkohola. Mnogi će pronaći idealan način rešavanja stresa u jogi ili meditaciji.

Vaga

Posao

Početkom godine planetarni uticaji podsticaće vas na akciju. Bićete neumorni, ambiciozni i snažno motivisani, ali često ćete prelaziti granice svojih mogućnosti. Krajem februara postaće vam jasno da ste se, u želji da što bolje odradite poslovne zadatke i doživite uspeh, prilično istrošili i da više nemate energije za borbu. Svakodnevne obaveze postaće vam opterećenje, pa ćete se teško nositi s dužnostima. Uprkos padu motivacije, nećete želeti da vaš posao pati, pa ćete se i dalje svojski truditi, ali to bi moglo da znači da ćete žrtvovati porodični, ljubavni i društveni život, pa čak i zdravlje. Usporite ritam i pametnije posložite prioritete. Nakon maja za vas počinje finansijski povoljnije razdoblje, posebno kada su u pitanju aktivnosti vezane za štednju, osiguranje, nasledstvo ili kupoprodaju nekretnine. Iako vam predstoji ostvarenje zarade, pametno raspolažite dobijenim novcem jer bi se u suprotnom zalihe mogle vrlo brzo istopiti.

foto: Shutterstock

Ljubav

U prvom delu godine čeznućete za ljubavlju i pažnjom. Osećaćete se nepotpuno ako nemate partnera, nekoga s kime možete da delite dobro i zlo, pa ćete intenzivno za njim tragati. U toj potrazi često ćete biti nerealni i nezahtevni, pa biste mogli da date priliku nekome kome je u drugačijim okolnostima ne biste dali. Ne ulazite u nove veze samo zato što ne želite da budete sami. Nakon maja porašće vam kriterijumi, pa ćete opreznije birati partnere. Leto će biti idealno za rađanje novih ljubavi. Bićete šarmantni, privlačni i zavodljivi, pa ćete lako osvajati simpatije okoline. Odnos koji započne kao prijateljstvo, brzo će se razviti u nešto više. I parovima koji su dugo zajedno letnji meseci će doneti priliku za zbližavanje. Odlazak na putovanje i odmak od svakodnevice biće odlična prilika da se posvetite jedno drugom i rasplamsate ljubavnu vatru. Do kraja godine dobro ćete se slagati, ali povremeno ćete se svađati zbog novca i pitanja vezanih uz domaćinstvo.

Zdravlje

Ove godine ćete biti skloni precenjivanju svojih fizičkih i psihičkih mogućnosti. Pojačano ćete se iscrpljivati i trošiti energiju, ali to će ostaviti trag na vašem zdravlju. Oslabljen imunitet mogao bi da dovede do češćih prehlada, upala i viroza, pa ne zaboravite da redovno uzimate vitamine. Vaš stil života imaće veliki uticaj na zdravstvenu situaciju, pa savetujemo da se pridržavate pravilne ishrane i odreknete se cigareta ili alkohola. Ako uspete u tome, brzo ćete primetiti pozitivne pomake.

Škorpija

Posao

Početak godine biće dinamičan, ali okolnosti vam neće uvek ići na ruku. Međutim, ulaskom Saturna u Ribe u martu osetićete da vam se nakon dugo vremena vraćaju optimizam i radni elan. Tome će u prilog ići i neke promene u radnoj sredini, a koje ste odavno priželjkivali. Osećaćete da konačno znate koji je vaš cilj, pa ćete početi da se borite za svoje mesto pod suncem. Veliki radni entuzijazam i upornost dovode vas do sjajnih rezultata i velikih postignuća. Mnogi će napredovati ili pokrenuti dodatni posao, dok bi neki mogli da naprave potpuni zaokret u karijeri. Udruživanje s nekim moglo bi se pokazati kao sjajan potez, a vaša će saradnja uroditi plodom. Ove godine ćete spoznati prednost saradnje s drugima. Shvatićete da je dobro imati na svojoj strani nekoga ko vam može čuvati leđa. Nezaposlenima leto donosi priliku da pronađu dobro plaćen sezonski posao, a jesen pruža mogućnost za pronalazak trajnijeg izvora zarade. Postavite sebi visoke ciljeve jer zvezde upućuju na to da vam u 2023. ništa nije nedostižno.

foto: Shutterstock

Ljubav

Za vas će 2023. godina po mnogočemu biti posebna. Mnogi će sresti ljubav svog života, svoju srodnu dušu koja će ih nadopunjavati. Od početka godine u vama će tinjati nada o zajedništvu, zasnivanju veze i porodice. Saturn u polju ljubavi upućuje da nećete tragati za flertom i zabavom, nego za nekim ko može da vam ponudi sigurnost. Kada se tome pridoda i Jupiter, koji će u maju ući u Bika, sve će se posložiti tako da konačno ostvarite smislenu vezu. Letnji meseci biće pomalo naporni. Venera će boraviti u Lavu, pa su izgledne svađe i rasprave s novim izabranikom, ali jesen vam donosi olakšanje. Ni zauzete Škorpije neće imati razloga za nezadovoljstvo. Sve odluke će donositi u dogovoru s voljenom osobom, a mnogi će se parovi baš u 2023. veriti, uploviti u bračnu luku ili zasnovati porodicu. I zauzetima će leto doneti mnoge izazove, ali nakon što ih prebrode, njihova veza će postati još čvršća i neraskidiva. Jesen i kraj godine sjajno su razdoblje za buđenje strasti.

Zdravlje

Osetićete znatno poboljšanje. Saturn će ući u naklonjene vam Ribe, pa ćete osetiti da imate više energije i optimizma, te da se bolje nosite sa svakodnevnim nedaćama. Iako zdravstveno i dalje nećete biti najbolje, za šta će glavni krivac biti vaše neuredne navike, brzo ćete se oporavljati od tegoba. Jupiter u Biku naglasiće vašu ljubav prema ukusnoj hrani, piću i nekim drugim porocima, ali neumerenost bi mogla da vam ugrozi zdravlje. Nastojte da vodite uredniji način života i više pazite na ishranu.

Strelac

Posao

Prvu polovinu godine ćete upamtiti po velikim promenama, bilo da je posredi napredovanje, pronalazak novog posla ili osamostaljenje. Bićete zadovoljni razvojem situacije, iako će vas već u martu Saturn u Ribama ispuniti strahovima i nesigurnošću. Počećete da sumnjate u sebe i svoje sposobnosti i da izbegavate rizike, ali igra na sigurno nikada nije bila vaša omiljena taktika, pa ćete u maju odlučiti da izađete iz zone konfora. Jupiter će ući u vašu kuću posla i svakodnevnih dužnosti, pa će vam sve ići nekako brže i lakše. Biće vam važno da se bavite nečim što volite i što vas ispunjava, a to bi moglo da vas podstakne na promenu posla. Mnogi će shvatiti da je dobra organizacija ključ uspeha, pa će promeniti radne navike ili strategiju, što će dovesti do boljeg poslovanja. Finansijske prilike će u drugom delu godine biti promenljive, a najveći troškovi biće vezani za kuću i domaćinstvo. Ako se odlučite na adaptaciju stana, ukupan trošak bi mogao da ispadne mnogo veći nego što ste mislili.

foto: Shutterstock

Ljubav

Nadolazeća godina biće sve, samo ne dosadna, posebno u prvom delu. Vaši ljubavni apetiti će biti veliki, a želja za strašću i romantikom odvešće vas u naručje osobe koja će ispuniti vaše najskrivenije fantazije. Vaš će odnos dobro napredovati sve do maja, kad ćete se suočiti s problemima. Moraćete da odlučite da li želite da dovedete svoju vezu na viši nivo ili će svako otići svojim putem. Parovima će prvi deo godine proći u slozi, ali problemi počinju na proleće. Svađaćete se oko sitnica, a oboje ćete biti previše tvrdoglavi da bi popustili. To će dovesti do porasta tenzija, ali letnji meseci povoljni su za rešavanje problema. Odlazak na more biće dobar način da ponovo rasplamsate strasti. Samcima letnji planetarni aspekti donose priliku da se zaljube i iskuse čaroliju kakvu dotad nisu doživeli, a posebno će im čaroban biti jun. Do kraja godine izgledne su ljubavne trzavice, posebno kad je reč o kući, domaćinstvu i novcu.

Zdravlje

U prvom delu godine osećaćete se prilično dobro. Jupiter u Ovnu obdariće vas energijom i vitalnošću, pa ćete izbeći većinu tegoba i brzo se oporavljati od bolesti. Nakon maja opada vam imunitet, čemu će doprineti porast stresa i nerviranja. Podložnost psihosomatskim tegobama poput nesanice, anksioznosti i želudačnih tegoba, biće jasan znak da morate da pronađete adekvatan način opuštanja. Pazite na područja koja su vam inače osetljiva, posebno na probavne organe, jetru, žuč i zglobove.

Jarac

Posao

Profesionalni život na početku godine biće prilično zahtevan i ispunjen poteškoćama. Ako se bavite poslovima koji se odvijaju pred očima javnosti, čuvajte se ishitrenih postupaka i izjava. Moraćete dobro da zasučete rukave ako želite da ostvarite ciljeve. U maju ćete primetiti da se okolnosti polako okreću u vašu korist. Sav trud, napor i odricanje iz proteklog perioda počeće da se isplaćivuje, pa ćete konačno ostvariti dugoročne ambicije. Posebno uspeh očekuje one koji se bave nekim oblikom kreativnog posla, dizajnom, umetnošću ili radom s decom i mladima. Podrška okoline biće presudna za uspeh novih poslova i projekata. Znaćete da pridobijete tuđu naklonost i svakoga uverite da bi trebao da sarađuje s vama. U letnjim mesecima pazite se ishitrenih novčanih ulaganja i nepromišljenih kupovina, no od septembra za vas ponovo počinje izuzetno plodno razdoblje. Moguće su promene u radnoj sredini koje će uključivati dolazak novog šefa ili prelazak na odgovorniju poziciju s kojom će doći i veća plata i određene povlastice.

foto: Shutterstock

Ljubav

Prvi deo godine proći će u znaku posla i obaveza. Bićete previše orijentisani na karijeru da biste se opustiti i prepustili ljubavi, ali to se menja u maju. Odjednom ćete shvatiti da sav trud i uspeh ništa ne znače ako nemate s kim da ih podelite. Postaćete otvoreniji prema novim poznanstvima i iskustvima, a susret koji ćete ostvariti mogao bi da usmeri vaš život u novom pravcu. Upoznaćete osobu zbog koje ćete biti spremni da promenite neke svoje stavove ili životne navike i s kojom ćete brzo poželeti da ostvarite dublju vezu. Zauzetim Jarčevima početak godine biće turbulentan, a svađe s voljenom osobom uzdrmaće im svakodnevicu. Tako će biti sve do proleća, kada ćete prestati da se svađate zbog sitnica. Shvatićete da ne želite da ugrozite svoj odnos, pa ćete zakopati ratnu sekiru, a mnogi parovi će proživljavati drugu renesansu. Posebno povoljan mesec biće septembar, kada će neki proslaviti venčanje, a neki saznati uzbudljive novosti o dolasku prinove. Sve do kraja godine očekuje vas velika ljubavna sreća.

Zdravlje

Period do maja za vas će biti naporan. Poslovne bitke neće proći bez posledica, a preteran rad i iscrpljivanje dovešće do pada imuniteta i psihičke napetosti. Pazite se prehlade i viroze, a osetljive tačke biće vam i koža, probava i kosa. U maju počinjete da uživate podršku Jupitera iz znaka Bika, pa će vas preplaviti optimizam. Uspešnije ćete se nositi sa zahtevima svakodnevice, a redovno kretanje i pravilna ishrana doprineće jačanju imuniteta i poboljšanoj zdravstvenoj situaciji koja će biti zadovoljavajuća većinu godine.

Vodolija

Posao

U prvim mesecima godine uživaćete Marsovu podršku, koja će vam dati motivaciju, izdržljivost i snagu, pa odvažno krenite u nove poslovne pobede. Nemojte se ograničavati strahovima i sumnjama u sebe i svoje mogućnosti, te postavite sebi visoke ciljeve. Trud, upornost i srećne okolnosti pobrinuće se da vaši snovi postanu stvarnost. U maju su moguće teškoće u odnosu s autoritetima. Ako ne budete sledili pravila, to bi moglo da vas dovede u nepotrebne probleme. Ove godine ćete osetiti veliku želju za sigurnošću, pa će vam novac i zarada postati važniji nego inače. Bićete spremi naporno da radite kako biste zaradili što više i osigurali se u slučaju finansijske krize. Mnogi će podići kredit zbog kupovine ili uređenja stana, ali trebalo bi pre toga pažljivo da procene jesu li u mogućnosti na vreme da podmiruju finansijske obaveze. Ne zaboravite da uzmete u obzir sve moguće dodatne troškove koji uvek iskrsnu u takvim situacijama. Ako napravite dobar plan, izbećićete probleme.

foto: Shutterstock

Ljubav

Početak godine prilično će obećavati. Zvezde će se posložiti tako da se svi vaši snovi ostvare, pa će samci već u januaru upoznati osobu koja će ih fascinirati, dok će parovi proživljavati ljubavnu renesansu. Ljubavna čarolija potrajaće do kraja aprila, dok vas u maju očekuju trzavice. Nove veze suočiće se s teškoćama povezanim s nedostatkom kvalitetnog vremena za druženje, dok će dugi odnosi prolaziti kroz napeto razdoblje puno prepirki. Kriza će se nastaviti tokom celog leta, a mnoge nestabilne veze bi baš tada mogle da se raspadnu. Neki od vas neće imati volje ni snage za borbu, pa će im biti lakše da odustanu i potraže sreću na drugom mestu. Samcima će drugi deo godine doneti poznanstvo koje brzo može prerasti u čvrst odnos. Težićete partnerima na koje se možete osloniti i koji vam mogu pružiti sigurnost. Upravo to će se i dogoditi u posebno naklonjenom novembru. Ako ste u ozbiljnoj vezi, ove godine mogli biste da se odlučite za brak.

Zdravlje

Početak godine biće povoljan i imaćete poprilično energije. No davaćete sve od sebe kako biste zadovoljili očekivanja bližnjih, ali to će pogodovati stresu i razvoju psihosomatskih problema. U septembru i decembru bićete dinamični i veseli i najbolje ćete se opuštati u društvu. U novembru se pripazite pada imuniteta, zbog čega biste mogli da budete skloni prehladama i virozama, pa će vam sjajno pomoći suplementi vitamina D i cinka koji će vas ojačati u borbi protiv virusa.

Ribe

Posao

Ove godine ćete imati ozbiljniji pristup životu, pa tako i karijeri. Razmišljaćete o svemu što ste postigli, ali još više o onome što niste ostvarili. Možda ćete pritom biti previše samokritični, ali to će vas ohrabriti da konačno preduzmete korake koji su neophodni ako želite da ostvariti ambicije. U drugom delu godine ćete biti mnogo hrabriji. Uz podršku Jupitera u Biku imaćete više energije i optimizma, a i podrška okoline daće vam vetar u leđa. Tada ćete doneti odluke koje će usmeriti vašu karijeru u novom pravcu, pa je moguć prelazak na novi posao, osamostaljenje ili pokretanje dodatnog posla. Ako ste spremi naporno da radite, uspeh vas neće zaobići. Saturn u vašem znaku daće vam veliku unutrašnju snagu koja će vam pomagati da ne posustanete u teškim trenucima kojih će i ove godine biti, posebno tokom leta i septembra. Vaša najveća snaga će ležati u upornosti i fokusiranosti na cilj, a i razvijena intuicija pomagaće vam da uspešno plivate nepredvidivim poslovnim vodama.

foto: Shutterstock

Ljubav

Ako ste u potrazi za novom ljubavlju, ove godine ćete doći na svoje. Planetarni uticaji pobrinuće se da vam se želje ostvare, ali neće sve ići tako lako. Pod uticajem Saturna u vašem znaku, nećete biti toliko naivni i idealistički gledati na ljubav kao inače. Vaše visoke kriterijume će biti teško zadovoljiti, pa nećete svakome davati šansu, ali to će vas poštedeti slomljenog srca. Kad na jesen upoznate osobu koja će udovoljavati vašim visokim kriterijumima, znaćete da niste pogrešili što ste strpljivo čekali onog pravog. Parovi će osetiti potrebu za idućim korakom u vezi. Ako ste dugo s partnerom, ove godine ćete se useliti u zajednički stan, rešiti stambeno pitanje ili doneti odluku o proširenju porodice. Više ćete se voditi željom za sigurnošću i stabilnošću nego romantičnim težnjama. Bićete ozbiljniji nego inače i osećaćete potrebu da se sve odvija po društvenim normama, što bi moglo da vas ohrabri i na ozakonjenje veze. Neki nestabilni odnosi bi mogli da se raspadnu, ali vreme će pokazati da je tako trebalo biti.

Zdravlje

Ove godine će Saturn ući u vaš znak, što ukazuje na promenjivo zdravlje. Zdravstvena situacija će uveliko zavisiti od vaših navika, pa ćete ove godine mnogo uraditi za sebe ako se odreknete cigarete, masne i začinjene hrane ili smanjite unos alkohola. Jupiter vam je naklonjen od maja, pa će druga polovina godine biti sjajna za uvođenje promena, kao i za aktivniji način života. Tokom leta pazite se sunčanice i redovno proveravajte pritisak, a povedite računa i o stopalima i zglobovima.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 10:17 ASTROLOG OTKRILA TAJNE BUDUĆNOSTI: ŠTA VAM, PREMA HOROSKOPU, DONOSI 2023.GODINA?