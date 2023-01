SRBI ZGROŽENI, OD OVAKVOG STANODAVCA JEZA HVATA! Ušao u spavaću sobu kada nije bilo nikog i počeo da radi OVO: Psihopata! VIDEO

Na TikToku se pojavio uznemirujući video koji je mnoge Srbe razbesneo i zastrašio.

Naime, video pod nazivom "Miriše posteljinu" za "glavnog junaka" ima starijeg čoveka koji ulazi u spavaću sobu koja nije njegova i prilazi krevetu i počinje da ga njuši posteljinu, jastuke...

Na samom snimku piše: "Kad dobijete stanodavca koji voli da povremeno provjeri je li sve ok u stanu!!!", uz generički ženski glas na engleskom jeziku koji priča "nisam bila tu nekoliko dana, šta on to za ime sveta, radi..." u trenutku kada stanodavac miriše posteljinu.

Tekst je na srpskom, glas na engleskom, ali zbog komentara može se naslutiti da se ovo desilo na domaćem govornom području.

Komentari ispod posta su se ređali, ali svi su bili negativni i sadržavali emotikone neverice i šokiranosti.

"Manijak", "Psihopata", "Ko god da je nadam se da mu je stan prazan", "Psihopata", a jedan komentar je dodatno rasvetlio slučaj (pod uslovom da je istinit jer to su ipak, društvene mreže):

"Uglavnom ženska ostavila mačku samu kod kuće i dala frendici kljuć da ju dolazi hranit. Ova došla i zatekla stanodavca, ženska otišla iz stana i sad ga tuži."

Bilo kako bilo, sama priča je veoma jeziva, a o njenoj istinitossti možemo raspravljati. Svakako je snimljeno kako stariji muškarac ulazi u sobu i miriše posteljinu.

