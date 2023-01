TAMARA JE NAJPLAĆENIJA SRPKINJA NA SAJTU ZA ODRASLE: Snima se sa svojim dečkom, a sad je otkrila KOJE ŽELJE ispunjava MUŠKARCIMA

Platforma za odrasle „OnlyFans“ broji preko 150 miliona korisnika i tako postala jedna od najpopularnijih aplikacija ove vrste.

OnlyFans je mnogima omogućio „laku zaradu“ objavljivanjem golišavih fotografija i erotskog sadržaja. Brojne Srpkinje su takođe počele da dele provokativne sadržaje.

Među njima je i influenserka Tamara Mihajlović, poznata kao Habibi, koja sebe opisuje kao „OnlyFans“ modela, a sada se snima i sa svojim dečkom.

„Nisam počela u startu sa tim. Probala sam da kačim sadržaj sa cenzurom, ali sam se vremenom prilično oslobodila. Htela sam prvo da se skinem i pokažem čime raspolažem i da vidim kako će to da ide. Međutim, to je otišlo mnogo dalje nego što sam očekivala. Ja sebe vidim u tome, meni se takav način izražavanja dopada, leglo mi je. Smatram ovo svojim hobijem, a ne poslom. Ne smeta mi ako se nađem u društvu nekoga ko je gledao moj film. Trenutno živim samo od toga, a pre OnlyFans-a imala sam svoj posao. Kad sam videla da mogu sebi sve da udovoljim, batalila sam posao. Ne bih da govorim koliko para zarađujem. Sve zavisi od toga koliko se potrudiš“, ispričala je Habibi, pa je dodala:

„Nikad nisam snimala misionarsku pozu, više mi traže nešto što je egzotičnije. Ja mislim da je OnlyFans moralan, jer ja činim da ljudi budu srećni. Svojom zaradom sama plaćam porez, pomažem ovoj državi, tako da je to i više nego moralno. Imam mnogo fanova i sa svima imam dobar odnos. Nisam nikoga upoznala. Počela sam da se snimam otkad sam sa sadašnjim dečkom. Jednom smo se snimali u toku odnosa i bilo mi je zanimljivo da sebe probam u tom svetlu. Kad sam videla kako ide, nastavila sam u tom smeru i postala OnlyFans model. Njegovi roditelji gledaju na to isto kao moji, prihvatili su sve. Nadam se samo da nisu gledali film, ali i da jesu, sve je to ljudska priroda.“

Tamara je opisala kakve ponude je dobijala i šta je odbila.

„Blokirala sam dva muškarca koji su hteli da plate za viđanje uživo. Rekla sam im da to ne radim. Jedan se pretplatio kad je OnlyFans bio na popustu. Znači, dao si 5 dolara, a ne možeš da daš 15 za klip. Znači da nemaš da platiš ni se*s. Ne bih ni sa kim spavala za novac. Spavam sa svojim dečkom samo. Moji pretplatnici mogu da naruče šta žele, uglavnom mi traže solo snimke. Hoće da imam nešto obučeno ili da radim nešto. Ne vodim se time što je neko tražio, više se vodim onim što ja smatram da bi bilo zanimljivo. Uvek budem u pravu, jer se svaki taj muškarac oduševi. Lajvove radim jednom nedeljno i tu mogu da mi traže svašta nešto“, rekla je Habibi, pa je dodala:

„Ne gledam tuđe, sve radim iz svoje glave. Mislim da nudim najbolji sadržaj na Balkanu. Mislim da je bolje da se plati devojka koja se trudi i kreira sadržaj.“

(Kurir.rs/ Nova.rs)

Bonus video:

00:41 MILICA DABOVIĆ OTVORILA ONLYFANS! U Pulsu Srbije o posledicama na njeno dete: Gole slike će imati deca u školi, a to je okrutno!