JA SAM REDITELJKA FILMOVA ZA ODRASLE: Evo kako izgleda MOJ POSAO i šta ljudi NAJVIŠE VOLE da gledaju! Nije ono što svi misle!

Erika Last je režiserka koja radi u porno industriji skoro 20 godina. Sve je počelo kada se 2000. godine preselila u Barselonu kako bi studirala filmsku režiju.

Erika je nedavno za Daily Star ispričala kako je krenulo njeno putovanje u industiju za odrasle.

- Kad sam dobila zadatak da napravim kratak film, osetila sam da želim da snimim erotski film. Želela sam da napravim eksplicitan film koji izražava moje vrednosti, pokazujući da je i žensko zadovoljstvo važno. Tako je zaživeo moj prvi film, "The Good Girl“ - priseća se Erika.

Ona koncentriše na pravljenje etičkih i ljubavnih porno filmova, za koje kaže da razbijaju kalup mejnstrim erotike u kojoj dominiraju muškarci.

Njen nekonvencionalan način rada važi i za način na koji vodi svoj posao. Erika daje svojim radnicima 30 minuta dnevno da se zadovolje, kako bi bili uspešniji u daljem radu.

- Kada sam bila mlada, pornografija je bila veliki deo ljudskih života, ali nije bila deo masovnih medija kao što je danas. Kao svaka mlada osoba, borila sam se sa svojom seksualnošću i koristila sam pornografiju kako bih saznala nešto o sebi i videla kako to rade drugi ljudi. Mislim da je to jedan od ključnih razloga zašto sam odlučila da uđem u ovaj posao i počela da snimam ovakve filmove. Prvi put kada sam gledala porno film, osetila sam uzbuđenje, iščekivanje i razočaranje – to nije bilo ono što sam očekivala. Htela sam da vidim nešto intimnije, ali činilo mi se lažno i nimalo erotično - rekla je Erika.

Njen najveći projekat do sada je XConfessions, koji snima kratke filmove inspirisane realnim seksualnim pričama koje su se dešavale ljudima.

Erika je rekla za The Sun da je najveće uzbuđenje za njene fanove bila realnost njenih filmova – a ne plastična priroda mejnstrim pornografije.

- Na primer, seks utroje je veoma popularan i ti filmovi su najgledaniji. A ono što me najviše iznenađuje je da mnogi ljudi žele da gledaju romantični seks - priča Erika.

Za razliku od mejnstrim pornografije, Erika ističe da njeni glumci nisu pod pritiskom da dožive orgazam.

- Ako to urade, sjajno! Ali pravi seks se ne završava uvek orgazmom, tako da nisu pod pritiskom da to urade. I dalje ih plaćamo, bez obzira na to - dodala je.

Erika je nedavno snimila film za odrasle sa Karom Delevinj u okviru serije BBC "Three Planet Sex".

U filmu je Kara putovala po celom svetu kako bi istražila žensku seksualnost, da bi na kraju doživela seksualno iskustvo.

Inače, Erika, koja je majka dvoje dece, prvobitno je trebalo da bude političarka, a ne režiserka porno filmova, zbog čega su njeni roditelji i dan-danas razočarani.

(Kurir.rs/ Zadovoljna.rs)

Bonus video:

00:19 Najpoznatija srpska porno glumica u dresu Orlova pred Mundijal