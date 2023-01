OVA 3 ZNAKA ĆE PRONAĆI SRODNU DUŠU U NAREDNIH MESEC DANA: Venera u Ribama donosi LJUBAVNI PROCVAT! Proverite da li ste među njima

Venera je ušla u horoskopski znak Riba 26. januara 2023, što znači da će tri horoskopska znaka konačno pronaći svoju srodnu dušu.

Naime, tranzit Venere u Ribama stvara osećaj smirenosti, pa od 26. januara više nećemo toliko biti "pod opsadom" briga. Više nas neće zanimati stvari poput straha, brige ili nesigurnosti. Umesto toga, osećaćemo se dobro i bićemo u miru s drugima. To je zato što kada Venera uđe u znak Ribe, ljubav postaje glavna tema.

Venera u Ribama donosi ideju potpunog otpuštanja i otkrivanja da je to "otpuštanje" iskreno, a zauzvrat ćemo dobiti sve što nam treba. Jer kada ne silimo stvari, one dolaze same od sebe.

Proverite da li ste među ova tri horoskopska znaka koja će pronaći svoju srodnu dušu tokom ovog perioda:

Bik

Da je po vašem, bili biste u vezi s partnerom koji vas poznaje iznutra i spolja i prihvata takvima kakvi jeste. Ne pokušavate aktivno da nastavite s tim prohtevom, a upravo zato će vam se takva veza i dogoditi.

Ovo vreme je prilika da upoznate nekoga s kim nije samo zabavno biti, već ima nešto posebno i osećate da treba bolje da ga upoznate.

Ukratko, odlučili ste da se oslobodite ideje da nađete srodnu dušu, samo da biste svemiru dali do znanja da vam nije potrebna i da možete da preživite bez nje. Upravo zato će svemir Bikovima pokloniti partnera kakvog su oduvek želeli.

Pustili ste sve i sada je svemir spreman da vas nagradi za vašu snagu i nezavisnost.

Blizanci

Budući da ste jako intuitivni, možete unapred reći da li je neka osoba dobra za vas ili je opasna za vaše zdravlje. Pre to niste znali da razlikujete, zbog čega vam je često bilo slomljeno srce. Sada su stvari drugačije - probirljiviji ste i imate drugačije ciljeve u ljubavnim odnosima. A pre svega, želite prijatelja.

Ne zanima vas ljubav "na brzaka" ili burna romansa; želite nešto što će trajati i kvalitetnu osobu s kojom ćete podeliti svoj život. Tokom Venere u Ribama, Blizanci će otkriti da im nije tako teško kao što su mislili i da svemir misli na njih. To će postati očitije kada upoznate svoju srodnu dušu, što se može dogoditi u periodu od 26. januara nadalje.

Ribe

Venera u Ribama vam kuca na vrata i daje vam do znanja da neko u vašem životu moli za vašu pažnju. Iako to može zvučati pomalo čudno, evo u čemu je stvar: postoji neko koga poznajete s posla ili iz neke grupe s kojom ste povezani, a ta osoba vam toliko odgovara da bi vam se isplatilo bolje da je upoznate.

Ta osoba bi vrlo lako mogla da bude vaša srodna duša. Retko razmišljamo o ljudima kao o "suđenim samo nama" jednostavno zato što to zvuči preterano romantično ili poetično, a opet, današnji dan stavlja tu osobu u vaš vidokrug i videćete je u drugačijem svetlu.

Iskoristite priliku i otkrijte da li je ta osoba zaista vaša srodna duša. Venera u Ribama gura "da, jeste", piše Your Tango.

