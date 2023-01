ODRASTAO SA 44 BRAĆE I SESTARA, MISLIO DA JE TO NORMALNO: Imao 5 roditelja i svi su živeli zajedno, a onda je rešio da se IZVUČE

Foto: Printskrin / You Tube

Kelvin Vejman (34) je odrastao u nesvakidašnjem okruženju, u poligamnoj zajednici sa 44 braće i sestara, četiri mame i jednim tatom koji su svi živeli pod istim krovom.

U serijalu "Truly My Extraordinary Family" opisuje kako mu je život izgledao i kako se nakon odlaska iz porodice morao da se "reprogramira" od svega toga.

- Imam 44 braće i sestara i mislio sam da je to skroz normalno do pre nekoliko godina kad su ljudi stalno pokazivali znatiželju o mom privatnom životu - kaže i dodaje da je rođen u "fundamentalističkom mormonskom kultu koji je verovao da će muškarci s više žena dobiti viši rang na nebu".

- Ostvarivanje sna da postanem preduzetnik mi je proširilo vidike jer sam mogao da gledam na svoj život sa spoljne perspektive. Međutim, prvo sam se morao reprogramirati i izaći iz kultnog načina razmišljanja - rekao je.

- Ruku na srce, najbolji deo mog života i odrastanja je bilo imati 44 braće i sestara. Ali, postojale su određene ključne tačke u mom životu u kojima je religija postala vrlo štetna za moj razvoj - prisetio se.

Kaže da je odrastao misleći kako je imati pet roditelja i 'bezbroj' braće i sestara sasvim normalno. On je šesto od 12 dece svoje biološke majke Kristine.

Nakon što je preispitivao svoj životni stil tokom dvadesetih godina života, ulaskom u 30-e je odselio oko 800 kilometara dalje od porodične farme u Juti u SAD-u i započeo samostalan život u južnoj Kaliforniji.

- Napustio sam Fundamentalističku crkvu Isusa Hrista svetaca poslrdnjih dana (FLDS). Proučavao sam poreklo FLDS-a, koji je osnovan 1929. godine nakon što je Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana odbacila poligamiju 1890. godine i odbacila članove koji su odbili da odustanu od toga da imaju više supružnika - ispričao je.

- Jedan od prethodnih vođa kulta Voren Džefs osuđen je na doživotni zatvor 2011. Osuđen je za teški seksualni napad na dvoje dece, u dobu od 12 i 15 godina, radilo se o devojčicama koje je uzeo za žene. Za njega se veruje da ima 78 žena i najmanje 60 dece - nastavio je.

Kaže kako ga u odluci da živi drugačije nije podržala cela porodica. On je sanjao da bude preduzetnik, a oni su ga uveravali da ostane da radi za nekog od 9 do 17.

- Kada imate 50 ljudi u porodici, postoji mnogo različitih reakcija. Najtužnija osoba zbog moje odluke je bio moj tata, mislim da je on moj odlazak shvatio lično. Istinski je želeo shvati zašto to radim, a onda je pokušao da me odgovori od toga. Dao mi je nekoliko različitih knjiga i rekao: "Molim te, pročitaj ih pre nego što doneseš definitivnu odluku". Rekao sam, "Pročitaću ih, ali već sam odlučio" - nastavio je Kelvin.

Čuo je, kaže, svakakve uvreda od ostalih članova te zajednice.

- Što se tiče njihovog gledišta, ja sam neko ko je uvučen u privlačnost slave i novca u svetu - rekao je i dodao da je taj kult napustio pre četiri godine, a njegova biološka majka Kristina je sledila njegov primer, prenosi The Sun.

Kelvin danas živi u Njujorku i zadovoljan je životom.

