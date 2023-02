DA LI JE MOGUĆE U TOKU OPERACIJE DOBITI EREKCIJU​​​​​​​? Mladić ovim pitanjem začudio mnoge, evo šta su ga savetovali

Foto: Profimedia / Wavebreak Media LTD

Mladić koji se spremao za operaciju, potražio je pomoć na društvenoj mreži, a ono što ga je zanimalo mnoge je iznenadilo.

"Da li je moguće u toku operacije dobiti erekciju? Treba u skorije vreme da imam operaciju i već sam imao jednu do sad, ali nikad nisam ovako razmišljao. Ako je to moguće da li je čak moguće imati mokre snove u toku operacije. Ili ipak sve anestezija umrtvi pa je to nemoguće", upitao je ovaj korisnik društvene mreže Redit.

Pojedini korisnici ove mreže su pitanje shvatili ozbiljno, ali bilo je i onih kojima je situacija bila smešna.

"Fakultet me nije spremio za ovakva pitanja", "Kakvo je ovo pitanje, niđe veze. Boli te uvo realno šta se dešava dok si ti uspavan", neki su od komentara.

Jedan muškarac je podelio svoje iskustvo i naglasio da tu ništa nije sramota.

"Brate, pre 15 godina sam imao fimozu i morali su da me obrezuju. Radili su mi na "zivo" sa lokalnom anestezijom. Skupio mi se kao glistica. Mislim da treba da brineš o drugim stvarima, kao na primer, kako će proći operacija i da ne bude komplikacija, a ne da li će da ti se udrvi k*rac. Misliš da se nisu nagledali svega i svačega, pa da sad tebe tu bude sramota", napisao je on.

"Jao ja sm isto imao, grčio sam se kao da mi nije ni stavljao anesteziju, tako da za dizanje ne moras ni da se brineš od stresa koji doživiš", napisao je mladić u nastavku.

"Ne verujem da možes dobiti u toku operacije ali moj drug je dobio pre operacije dok ga je sestra brijala, a to sve je gledala neka iz srednje medicinske što je imala praksu taj dan na tom odeljenju", dodao je drugi korisnik Redita.

"Ja mislim da ne možeš jer kad si pod anestezijom mozak je takoreći uspavan i ne obavlja ni desetinu funkcija, takođe, mokri snovi ili bilo šta slično je nemoguće jer mozak ne može da skonta da je bio pod anestezijom (iako operacija na primer traje 6 sati tebi će to proći za 10 sekundi). Sve ovo sam laicki napisao jer se zapravo ne razumem ali sam imao operacije i pričam čisto iz iskustva", tvrdi jedan korisnik, dok je drugi izneo svoje mišljenje:

"Može, moj komšija je dobio dok su mu operisali kilu, nije bio u totalnoj anesteziji".

