DA LI ZNATE ZAŠTO MAČKA MJAUČE ISPRED VRATA? U pitanju su 4 razloga, a ponekad samo hoće napolje da se izigra

Postoji nekoliko razloga koji mačke navode na ovakvo ponašanje, a to su najčešće želja za pažnjom, hranom, zabavom ili parenjem.

Ako je mačka u kući, vrlo je moguće da je zanima neka aktivnost koju je videla napolju, pa vam mjaukanjem signalizira da je pustite napolje. Takođe, ako je dugo bila napolju, ona će mjaukati da je pustite u kuću. Ako je ovo čest slučaj sa vašom mačkom, mala vrata za mačke bi mogla da budu idealno rešenje.

foto: EPA/MONIRUL ALAM

Pažnja

Ponekad mački nije potrebno ništa drugo osim vaše pažnje, pa će mjaukati ispred vrata vaše sobe kako biste je pustili da uđe u nju i skoči na krevet kraj vas. Suprotno opštem utisku kakav ostavljaju, mačke su vrlo društvene životinje i imaju instinktivnu potrebnu da budu u blizini svojih vlasnika.

Glad

Ako vaša mačka nema tako čest običaj da mjauče ispred vrata vaše spavaće sobe, dobro bi bilo da proverite da niste možda zaboravili da je nahranite, ukoliko to uradi. Mačke su stvorenja sklona navikama i ako preskočite da im date obrok u određeno vreme one će se pobrinuti da vas podsete na to.

foto: RTS printscreen

Dosada

Mačkama je kao i svim drugim kućnim ljubimcima potrebna mentalna i fizička stimulacija, kako im ne bi bilo suviše dosadno i da kao takve ne bi postale sklone destruktivnim oblicima ponašanja. Ako ne nađe nešto u svom okruženju čime bi mogla da se zabavi, ona će početi da mjauče ispred vrata u nadi da će kada se ona otvore u drugog prostoriji ipak nešto naći.

Parenje

Ukoliko vaša mačka nije sterilisana, njeni hormone će je navesti da mjauče ispred vrata kako biste je pustili van kuće da pronađe sebi partnera za parenje. Takođe, mjaukanje služi kao izvestan zov drugim mačkama u okruženju.

(Kurir.rs/Informer)

Bonus video:

00:05 PANTER LI JE, MAČKA LI JE? Čitalac zbunjen, šta je ovo na snimku, ko se šeta kanalom Dunav-Tisa-Dunav (VIDEO)