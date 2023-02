10 NAJODVRATNIJIH NAVIKA PUTNIKA U AVIONU: Stjuardesa otkrila da je jedna veoma ODVRATNA i prljava, ljudi POBESNE kad ih opomene

Australijska stjuardesa Sarša Peterson nedavno je podelila 10 najgorih navika putnika u avionu, ističući da se kabinsko osoblje gotovo svakodnevno susreće sa takvim ponašanjem i da im isto i te kako ide na živce.

Ova 20-godišnjakinja iz Melburna obrušila se na putnike koji imaju posebne, komplikovane porudžbine hrane ili pića, na one koji ne slušaju uputstva, na one koji nisu spremni za saradnju, tvrdoglavi su i nadmeno se ponašaju prema osoblju aviona.

Gospođica Peterson istakla je kako joj putnici često traže sendviče sa svežim sastojcima, što je svakako nemoguće jer su svi obroci unapred pripremljeni. Takođe, nemoguće je ispuniti nečiju želju da im se zagreje hrana, jer ne postoji mikrotalasna u avionu.

Sarša se osvrnula i na naviku, za koju ističe da je mnogo češća nego što biste pomislili, da roditelji menjaju pelene bebi na stolu ispred sedišta koji zapravo ima funkciju poslužavnika.

"Ne možete zapravo da promenite pelenu svojoj bebi na stolu sa poslužvanikom, jer ljudi jedu sa toga, a tu su i ljudi koji sede pored vas i to posmatraju. To je prilično nehigijenski", reči su koje ova mlada dama uputi putnicima kada ih zatekne u datoj situaciji, ali priznaje da se oni često razbesne kada čuju ovu opomenu.

Još jedan od čestih problema sa kojima se susreće kod roditelja jeste to što odbijaju da stave pojas svom detetu jer spava. "Neophodno je da ima pojas, jer dok se avion spušta, ima prilično turbulencija i ne bih želela da odskoči i udari glavom o nešto", objašnjava stujardesa.

Žalba sa kojim se ona ipak najčešće susreće jeste to što putnici zahtevaju da let bude brži, iako bi trebalo da znaju da na to niko ne može da ima uticaj.

Sarša je ukazala i na to koliko je neprijatno kada putnici iskaljuju bes na kabinskom osoblju, iako najčešće za to nemaju pravi razlog. Ona je objasnila da se putnici često iznerviraju kada od njih traže kartu, iako je ona u obavezi da to uradi pre svega kako bi proverila da li je putnik na pravom letu.

Dakle, evo Saršinog spiska 10 najneprijatnijih stvari koje nikada ne bi trebalo da radite u avionu: Ne bi trebalo da menjate bebi pelene na stolu ispred sedišta Ne bi trebalo da odbijate da stavute detetu pojas jer spava Ne bi trebalo da zahtevate da let bude brži Ne bi trebalo da iskaljujete bes na kabinskom osoblju Ne bi trebalo da imate komplikovane i nerealne porudžbine hrane i pića Ne bi trebalo da tražite da vam se hrana zagreje Ne bi trebalo da tražite sveže sastojke u unapred pripremljenim obrocima Ne bi trebalo da se bunite ako dobijete besplatni vaučer za bilo šta Ne bi trebalo da se nervirate kada vam zatraže kartu Ne bi trebalo da odbijate da podignete roletne pri sletanju

