POLNI ORGAN MI JE OTEKAO I POCRNEO OD MODRICA: Glumac filmova za odrasle slomio SVOJ PONOS tokom vrele akcije, pa ispričao DETALJE

Lijam Elis (34) je australijska zvezda filmova za odrasle. Stekao je veliku popularnost i na društvenim mrežama, a sada je otkrio neverovatne detalje o povredi koja se dogodila usred intimnog odnosa. Lijam je na setu bio sa ženom i drugim muškarcem, a u naletu strasti desila se fraktura polnog organa.

Reč je o teškoj povredi koja se dešava u erekciji, a do koje obično dolazi tokom savijanja. Jedan od najčešćih simptoma jeste zvuk pucketanja, odnosno cepanja tkiva. Erekcija se momentalno gubi, a zatim sledi oticanje, pojave tamnih modrica i bol. Dolazi i do oštećenja mokraćne cevi, a kasnije i do pojave krvi u urinu.

"U suštini, imao sam odnos i usred akcije sam osetio da nešto nije u redu. To je dovelo do savijanja i kidanja polnog organa, što je rezultiralo frakturom", počeo je Lijam, dodajući da nije osetio jake bolove dok nije shvatio šta se zapravo desilo. "Moj polni organ je odmah natekao i posle nekoliko sati je pocrneo od modrica", rekao je Lijam.

Odmah je morao da se podvrgne operaciji, a kako kaže, najveći strah je bio da neće moći da funkcioniše kao pre. Planira da bude "oprezan" u spavaćoj sobi i napreduje, ali je uspeo da izvuče jednu, kako kaže, pozitivnu stvar. "Iz toga sam dobio besplatno obrezivanje, što je nešto što sam oduvek želeo", rekao je Lijam novinarima.

Prelom polnog organa se najčešće događa u pozi kad je partnerka odozgo, a posebno kad je u pitanju obrnuta kaubojka. Dakle, ako volite ove poze, pripazite da se ne desi nešto nepredviđeno. Savet stručnjaka je da nikada ne savijate polni organ previše, jer ove situacije postaju sve češće.

(Kurir.rs/ Mondo)

