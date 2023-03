"IMALA SAM STOMAK KAO U 9. MESECU TRUDNOĆE" U bolnici nisu sumnjali da Hana ima ovu OPAKU BOLEST: Ovo je tihi ubica za žene!

U Srbiji od karcinoma jajnika godišnje oboli oko 800 žena, a 450 izgubi život, navodi Udruženje "Progovori", a nažalost, ta statistika se ne popravlja mnogo iz godine u godinu.

Pacijentima koji posećuju svog lekara opšte prakse sa nadimanjem i bolom u stomaku često se kaže da imaju zatvor. A mlađi od 50 godina često se odbacuju kao premladi da bi imali rak jajnika.

Ovo je scenario koji je doživela Hana Lejn, 39, iz Hadersfilda.

Izgledala je kao da je u 9. mesecu trudnoće

Hana je već rodila decu, 8-godišnju Niv i 4-godišnjeg Bobija, kada je postala toliko naduvana da je ponovo izgledala kao da je trudna u devetom mesecu. Pošto joj je bila bolna i pomisao na hranu bila bolna, a kamoli kada jede, posetila je svog lekara opšte prakse, samo da bi joj rekli da je verovatno zatvor izazvan stresom i da je sa 35 godina bila premlada da bi to bilo nešto ozbiljnije.

- Bila sam u agoniji čim bih nešto pojela i borila sam se da se sagnem, imala sam vrtoglavicu, osećala sam se neprijatno i izgledala sam kao da sam trudna, ali niko nije povezao te dve stvari. Kada mi je konačno rečeno da je to rak u trećem stadijumu, prva misao mi je bila: "Hoću li umreti?", ali mi je laknulo što sam dobila odgovor, prisetila se Hana.

- Živi sam dokaz da rak jajnika ne pogađa samo starije dame.

U aprilu 2019. Hana je pretpostavila da je vikend kada je izbegavala voće i povrće uzrok njene nelagodnosti. Zatim je u junu izašla na večeru da proslavi rođendan svog tadašnjeg partnera, ali se mučila da bilo šta pojede. U Kraljevskoj bolnici Hadersfild, skeniranje je pokazalo da joj je stomak ozbiljno pogođen i prepisani su joj laksativi.

Google pretragom shvatila šta joj je

Sledećih šest meseci, Hana je redovno posećivala svog lekara opšte prakse, moleći za pomoć. Kada je Google pretraga njenih simptoma označila rak jajnika, spomenula je to medicinskoj sestri, ali joj je rečeno da je to sindrom iritabilnog creva (IBS). Do septembra, njen lekar opšte prakse predložio je proveru na Kronovu bolest.

- Dobila sam poziv da se vratim u ordinaciju i srce mi je palo u pete. Rečeno mi je da mi treba dvonedeljni hitan uput za proveru raka jajnika. Vrištala sam na svog partnera telefonom, govoreći: "Lekari misle da imam rak. Posle CT skeniranja, ginekolog mi je rekao da je verovatno rak". Izašla sam, naslonila se na zid i pala na pod.

U oktobru 2019, Hana je imala 4 litre tečnosti, koja se skupila oko mase, koja je nastala iz njenog stomaka da bi ublažila nadimanje i bol. U međuvremenu, biopsija je potvrdila rak jajnika u trećem stadijumu, niskog stepena, što je zahtevalo hemoterapiju i histerektomiju.

Hana ne može da ima više dece i uronila je u ranu, veštački i hirurškži izazvanu menopauzu. Takođe je upozorena da će joj, ukoliko deo njenog creva i slezine treba ukloniti tokom operacije, biti potrebna i stoma - otvor na stomaku koji bi omogućio da otpad bude preusmeren iz tela.

- Bila sam uznemirena što mi je izbor da imam više dece oduzet histerektomijom, ali učinila bih sve da vidim kako Bobi i Niv odrastaju, kaže ona.

Iako hemoterapija nije smanjila rak, zaustavila je njegov rast i Hana je podvrgnuta operaciji u decembru 2019. Hirurzi su izvršili histerektomiju, uklonili 99 odsto raka zajedno sa njenim crevima, slezinom i presekli deo stomaka. Hana je izgubila toliko krvi tokom operacije koja je trajala osam i po sati da su joj bile potrebne tri transfuzije, a lekari su se plašili da je gube. Srećom, izvukla se i skener je u februaru 2020. otkrio je da Hana nema znakove raka u svom telu.

- Funkcionisala sam kao kroz maglu. Razmišljala sam samo o tome kako neću da umrem. Misli su mi letele od toga da će Bobi odrasti bez sećanja na mene, do toga da mi je rečeno da je rak nestao.

Ali 12 meseci kasnije, Hana je počela da oseća više bolova u stomaku

Njen lekar opšte prakse je smatrao da to nije povezano sa rakom jajnika i predložio je operaciju njene žučne kese. Ali kada se Hana probudila iz operacije u decembru 2020, njen hirurg joj je rekao da ne mogu da operišu jer joj se rak vratio.

- Svet mi se srušio, jer čak i posle ogromne operacije i dugog oporavka i dalje ja treba da umrem. Ali kada mi je hirurg pokazao fotografije, osetila sam olakšanje, zapravo je bilo samo nekoliko tačaka raka.

Hani je prepisan letrozol, hormonski supresor koji se koristi za rak dojke, i doživotno će uzimati lekove.

- Živim dan po dan. Ne razmišljam previše o budućnosti, ali uživam u svakom danu i najjednostavnijim trenucima. Lekari kažu da su videli žene sa ovim karcinomom kako žive i po 15 godina, tako da sam uzbuđena što ću svakodnevno stvarati uspomene sa svojom porodicom. Jedva čekam da odvedem decu na veliki godišnji odmor.

Hana sad o tome priča javno

Hana je pokrenula Instagram profil, @noovariesandastoma, kako bi podigla svest i sprečila ljude da misle da je rak jajnika samo rak koji se ženama dogodi u postmenopauzi.

- Grupe podrške koje su mi bile ponuđene imale su samo žene starije od 60 godina i nisam mogla da se povežem. Osećala sam se tako usamljeno tokom lečenja i operacije. Želela sam da pronađem i druge koji su prošli kroz to. Moguće je živeti sa rakom i živeti život punim plućima dok ste na lečenju.

- Želim da žene znaju da rak jajnika nije rak "starijih žena". Pazite na simptome i uvek pratite svoje instinkte.

Kurir.rs, Blic Žena