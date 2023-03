NIK VUJIČIĆ U BEOGRADU ODRŽAO MOTIVACIONO PREDAVANJE: Kada neuspeh usvojite kao svog učitelja, više nikada nećete izgubiti!

Australijanac srpskog porekla Nik Vujičić, poznat po inspirativnim govorima širom sveta, ponovo je bio pred beogradskim studentima.

O tome kako je zamišljeno ponovno druženje na Pravnom fakultetu i šta se promenilo u njegovoj životnoj filozofiji, Nik Vujičić je govorio za RTS.

Pre 11 godina na Pravnom fakultetu Nik Vujičić je poručio studentima da nikada ne odustaju od svojih ideja, ali da ne odustaju ni od Srbije.On je danas u 18 sati, na istom mestu, održao motivaciono predavanje „Ostanite jaki“.

foto: Marija Mladjen/ATAImages

Otac ste četvoro dece, jedan od najvećih motivacionih govornika, ušli ste čak i u Ginisovu knjigu rekorda po broju zagrljaja za samo sat vremena. Na Vašim predavanjima ističete da je veoma važno da shvatimo šta je naša svrha i da saznamo ko smo. Ko je Nik Vujičić?

– Ja sam čovek vere i moja vera se sastoji u tome da saznam istinu da moja vrednost se ne sastoji u tome kako živim i koliko novca imam, već ko sam, koliko volim svoju ženu, svoju decu i ostatak čovečanstva. Moja misija u životu je uvek bila da inspirišem što više ljudi da znaju da uvek postoji nada i da nikada ne odustaju, a da zajedno možemo da učinimo svet lepšim mestom.

Imali ste teško detinjstvo. Poznata je činjenica da ste sa 10 godina pokušali samoubistvo. Sa 13 ste odlučili da postanete zahvalni, sa 15 ste postali religiozni. Da li se sećate koji je to momenat kada ste odlučili da izaberete nadu umesto očaja?

foto: Marija Mladjen/ATAImages

– Prolazio sam kroz depresiju skoro pet godina i pokušao sam da izvršim samoubistvo sa 10 godina, ali kada sam napunio 13, shvatio sam da imam izbor i da ne treba da budem ogorčen zbog onoga što nemam, već da budem zahvalan zbog onoga što posedujem. Ja sam svoj život predao Bogu i rekao: Bože, ja možda nemam ruke i noge, ali želim da budem tvoj glasnik! I mi treba da nađemo pravu svrhu života i ne budemo samo neko ko postoji i bitiše. Jer ako postojite samo da biste preživeli, to nije dovoljno.

Danas monogo govorimo o vršnjačkom zlostavljanju, a i sami ste prošli kroz to. Za mlade ljude napisali ste knjigu Ostanite jaki. Šta bi moglo da bude potencijalno rešenje za ovaj problem?

– Verujem da sama spoznaja da imamo problem je ključna stvar, kao i da razumemo da nisu krivi učitelji i da oni mogu da zaustave vršnjačko nasilje, već učenici moraju da prekinu s tim. Ukoliko taj pokret potekne od samih učenika, to će doneti promenu.

Koje će biti glavne teme predavanja koje ćete održati danas na Pravnom fakultetu?

foto: Marija Mladjen/ATAImages

– Poslednje tri godine su bile dosta teške za sve. Puno depresije, puno straha, puno nestabilnosti. A postoji i dosta neizvesnosti i u pogledu budućnosti, naročito sa geopolitičkim promenama koje se trenutno dešavaju. Ja se molim za Srbiju, molim se za mlade ljude, ali motivaciono želim da im dam alatke, praktična sredstva kako mogu da pobede strah, da pobede depresiju i kako da osnažuju Srbiju i čine je boljom zemljom koja više voli svoje građane.

Svi mi imamo loše dane, pretpostavljam i Vi. Šta bismo tada mogli da uradimo?

foto: Marija Mladjen/ATAImages

– Puno ljudi ne zna da sam ja prošao kroz depresiju i 2021. godine i jedna od stvari koje sam uradio da se izvučem iz tog stanja jeste da sam otišao kod psihoterapeuta. Mnogi ljudi nemaju tu privilegiju da imaju ličnog terapeuta i čoveka koji će da ih sasluša. Ja sam izabrao dva prijatelja koja sam naizmenično pozivao svake druge nedelje, ne da bi mi oni nešto pomogli već samo da razgovaram s njima, da me saslušaju, da vide šta se dešava. Ali profesionalni terapeut me pitao šta se dogodilo u mom životu o čemu bih želeo da razgovaram. Ali to nije imalo veze sa tekućom godinom, već je bilo nešto što se dogodilo pre dvadeset godina. Dakle, razgovarati sa ljudima je nešto što je svima neophodno, jer nismo sami na ovom svetu.

foto: Marija Mladjen/ATAImages

Život bez ograničenja je naslov Vaše prve knjige, a ujedno i Vaša poruka. Kako da živimo život bez ograničenja?

– Moja poruka ne znači da će da vam se svi snovi ispune u životu. To je lažna nada. Ako vam neko kaže da se svi snovi ostvaruju, to je prosto laž. Ali ključno je da otkrijete šta je to što ne možete da promenite, ali zato da promenite stvari koje možete i da budete zahvalni na onome što imate. Da date sve od sebe i da pokušate i da se ne plašite da pokušate. To je hrabrost. I ako ne uspete, to nije konačna propast, neuspeh je putovanje i neuspeh je učitelj. Kada neuspeh usvojite kao svog učitelja, više nikada nećete izgubiti.

(Kurir.rs/RTS)

