NEDELJNI HOROSKOP OD 20. DO 26. MARTA: Saznajte šta su vam zvezde pripremile kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Pročitajte nedeljni horoskop od 20. do 26. marta 2023. godine i saznajte šta su zvezde pripremile za svaki horoskopski znak na polju posla, ljubavi i zdravlja.

OVAN

Nedeljni horoskop od 20. do 26. marta 2023. godine kaže da će Ovnovi ove nedelje proći kroz tranziciju. Ako ste početkom nedelje osećali da ste ograničeni u delovanju, od četvrtka vam je put otvoren. Osetićete nalet energije, bićete optimistično raspoloženi, pa čak i skloni avanturama. Ovo je odlično vreme da počnete da vežbate, ako niste do sada, pravi je trenutak da se učlanite u teretanu ili fitnes klub. Takođe, ova nedelja je pogodna za promenite nešto u izgledu, izmenite stil odevanja, frizuru, za kozmetičke i spa tretmane. Vaša urođena privlačnost raste svakim danom, a do kraja nedelje ćete biti neodoljivi suprotnom polu. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

BIK

Mnogi Bikovi ove nedelje poželeće da se odmore od sastanaka i neprestane komunikacije sa drugima. Možda ćete već sredinom nedelje imati želju da se nakratko izolujete od spoljašnjeg sveta. Potreba za mirnim i povučenim načinom života će se povećati kada budete prinuuđeni da rešavate nagomilane probleme, analizirate sopstveni život, pravite planove za budunost... Slobodne Bikove očekuje zanimnljivo poznanstvo, osoba sa kojom sarađujete ali se ranije niste znali. Velika je verovatnoća da ćete ući u vezu. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BLIZANCI

Blizanci će ove nedelje imati sreće, idealno je vreme da ostvare svoje dugogodišnje želje. Dobra vest je i da nećete morati da se posebno trudite, okolnosti vam idu na ruku. Na primer, moguće je da će u firmu doći novi šefovi koji će vam povećati platu ili dati bonus. Ove nedelje su vam posebno važni prijatelji. Sa partnerom ste ceo dan na vezi, pršte poruke ljubavi na sve strane. Slobodne očekuje važna promena, nešto novo i pozitivno na ljubavnom planu se dešava. Pripremite za burnu i uzbudljivu zabavu. Najbolji dani biće vam petak i subota.

RAK

Nedeljni horoskop od 20. do 26. marta 2023. godine kaže da se ova nedelja za Rakove odvija potpuno neočekivano. Vaše znanje i umeće će biti na tstu, bićete prinuđeni da stalno smišljate nova rešenja i snalazite se na terenu koji vam nije poznat. Nedelja je posebno značajna za Rakove koji studiraju, polažu ispite, brane diplomski rad... Možda ćete upoznati uticajnu osobu od koje će u velikoj meri zavisiti vaša karijera. Zvezde savetuju da sebi postavite ambiciozne ciljeve i uložite sve napore da ih ispunite. Partner se oseća zapostavljeno. Najbolji dani biće vam sreda i četvrtak.

LAV

Lavove čeka mirna nedelja, a promena počinje već od srede. Izgubićete interesovanje za avanture, osetićete potrebu da učite, proširite vidike, unapredite svoje profesionalne veštine. Moguće je da ćete upoznati osobu od koje ćete mnogo toga naučiti. Za predstavnike mlađe generacije, ovo je vreme aktivne potrage za uzorima i autoritatima. Ako želite nova iskustva, dobra ideja je da odete na put ili malo više vremena provedete na društvenim mrežama. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

DEVICA

Device ove nedelje očekuje burnih sedam dana, nemojte da se iznenadite ako se na poslu dese neke drastične promene. U početku vam se neće dopasti, ali budite strpljivi. Neverovatno ste strastveni, partner to oseća. Ako ste u dugoj vezi, očekujte nedelju punu vatrometa. Bračni život će bukvalno zasijati. Slobodne Device se osećaju "oslobođeno", usputne veze, večeri pune strasti su praktično zagarantovane. Bolja finansijska situacija i to zahvaljujući pomoći partnera. Najbolji dani biće petak i subota.

VAGA

Početak nedelje je povoljan za preventivne preglede i uvođenje fizičke aktivnosti. Od sredine do kraja sedmice je akcenat na partnerskim odnosima. Voljena osoba će se potruditi da vam pomogne u rešavanju nekih porodičnih problema, što će vas podstaći da je "gledate drugim očima", osećanja koja gajite prema njoj će se pojačati. Ako ste u dugoj vezi, moguće je da ćete poželeti da zaokružite priču brakom. Takođe, ove nedelje su moguća velika porodična slavlja, poput venčanja. Najbolji dani biće sreda i nedelja.

ŠKORPIJA

Škorpije će početkom nedelje biti kreativne i uspešne. Takođe, start sedmice je odličan i da začinite vezu i rasplamsate strasti. Pokušajte da uradite nešto lepo za voljenu osobu, nešto što će dugo pamtiti. Druga polovina nedelje je idealna za realizaciju planova, posebno onih koje ste napravili na početku sedmice. Za vikend donosite odluku i da promenite neke navike - da više spavate, zdravije se hranite, bolje se organizujete na poslu... To će vam pomoći da bolje iskoristite vreme. Najbolji dani biće utorak i petak.

STRELAC

Nedeljni horoskop od 20. do 26. marta 2023. godine kaže da će Strelčevi u prvoj polovini nedelje biti usredsređeni na porodične i kućne poslove. Odnosi sa članovima porodice su odlični, zajedno rešavate važne probleme. Obratite posebnu pažnju na brigu o starijim rođacima, sada je posebno važno da osete vašu ljubav. Ako imate decu, onda je u drugoj polovini nedelje preporučljivo da vam fokus bude njihovo vaspitanje. Strast u vezi ili braku je na vrhuncu, uživate sa partnerom. Idealno vreme za koncerte, diskoteke, klubove... Najbolji dani biće utorak i subota.

JARAC

Jarčevi će u prvoj polovini nedelje održavati intenzivne kontakte sa prijateljima, poznanicima, rođacima. Od sredine sedmice bacaju se na kućne poslove. Moguće je da će menjati raspored ili kupiti nove kućne aparate. Naglašen osećaj za estetiku, dajete sve od sebe da stvorite ugodnu atmosferu u domu. Odnosi sa članovima porodice će se značajno poboljšati. Slobodni Jarčevi na meti upornog udvarača. Ako popustite, bićete prijatno iznenađeni. Najbolji dani biće ponedeljak i četvrtak.

VODOLIJA

Vodolije početkom nedelje štede, zaneseni su velikim planovima za budućnost. Ipak, već od sredine sedmice menjaju im se prioriteti, spremni su za akciju, okupljaju tim koji će im obezbediti profit. Odlični su lideri, dobri u tome da iz svakog izvuku najbolje. Od petka sve svoje vreme posvećujete voljenoj osobi i porodici. Uživate u mirnim trenucima, moguć je piknik. Takođe, ovo je period kada ćete mnogo toga naučiti o sebi i osobi koju volite. Najbolji dani biće vam utorak i sreda.

RIBE

Nedeljni horoskop od 20. do 26. marta 2023. godine savetuje Ribama da razmisle o sebi. Dobar je trenutak da razvijete osećaj odgovornosti i da naučite kako da ne zavisite od kolega i nadređenih. Druga polovina vas gura "u vatru", moraćete da pronađete neka praktična rešenja za tekuće probleme i svoje napore usmerite na unapređenje profesionalnih veština. Vaši trud neće biti uzaludan. Zahvaljujući tome kako se pokažete, moći ćete da povećate prihode. Takođe je dobro vreme za donošenje finansijskih odluka u vezi sa velikim kupovinama ili štednjom. Moguće su ozbiljne razmirice sa partnerom, sačuvajte strpljenje. Najbolji dani biće utorak i nedelja.

(Kurir.rs/MONDO)

