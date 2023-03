TRAGIČNA PRIČA DEVOJKE KAMILE: Bila je CIRKUSKA ATRAKCIJA, ceo život su je PONIŽAVALI, a deca su joj UMIRALA, evo kako je SKONČALA

Ela Harper je rođena sa retkim stanjem zbog kojeg su joj kolena bila okrenuta unazad. Od tog njenog stanja je napravljen spektakl.

Bilo joj je najudobnije da hoda na sva četiri uda, a ne na dve noge, a zbog opscene fascinacije Amerike tzv. "nakazama", to je bilo dovoljno da postane cirkuska atrakcija. Nazvana je "Devojka kamila", a hiljade ljudi je dolazilo da je vidi.

"Zovu me Devojka kamila jer mi su mi kolena okrenuta unazad", pisalo je na karti koju su dobijali gledaoci. "Najbolje hodam na rukama i nogama kao što vidite na slici. Mnogo sam putovala u svrhu šoubiznisa u poslednje četiri godine", piše National Geographic.

Ovo je priča o mladoj ženi - zvezdi velike predstave.

Zašto je Ela Harper nazvana "Devojka kamila"?

Ela Harper je rođena 5. januara 1870. u Hendersonvilu. Lekarima je odmah bilo jasno da pati od urođenog genu recurvatum, što znači "zakrivljeno koleno".

Njen otac, Vilijam Harper, bio je farmer, dok je njena majka Minerva En Čajldres bila domaćica koja je brinula o deci. Odrasla u okrugu Samner i niko od njenih četvoro braće i sestara nije imao isti invaliditet.

U svetlu okolnosti i inetersovanja koje su tada vladale u Americi, Ela Harper je prepoznala svoj deformitet kao priliku da zaradi za život.

Američki, kako su ih zvali "šouovi nakaza" (The Freak Show) postali su uspešni nekoliko decenija ranije, dok su evropski već postojali još od 1700-ih.

Redak deformitet koji je imala Ela bio je nešto što gledaoci do tada nikada nisu imali priliku da vide. Sa 12 godina našla je posao u maloj "frik šou" grupi – i ubrzo je krasila cirkuske pozornice od Sent Luisa do Nju Orleansa.ž

Ambiciozni šoumen V.H. Haris je bio odlučan da predstavi najraznovrsnije "nakaze". Nakon što je čuo za Elu Harper, ponudio joj je pozamašnu platu kako bi sklopila ugovor sa njim. Njegov putujući cirkus Nickel Plate već je uključivao krotitelje lavova i akrobate koji su nastupali na konjima u galopu - a do 1886. Ela Harper je postala njegova zvezda.

Kao istaknuta atrakcija u Harisovom cirkusu, Ela Harper je dobijala nedeljnu platu od 200 dolara - što bi danas bilo oko 5.000 dolara. Zarada joj je omogućila da kupi sebi kuću i, uz karijeru, stvara dom.

Međutim, iako unosna, njena karijera podrazumevala je konstantno ponižavanje.

Njena predstava podrazumevala je izlazak na scenu sa pravom kamilom, a gledaoci bi imali priliku da ih porede, a Elu nazivaju i drugim pogrdnim imenima. Ona je bila rekvizit koji je zadivljena publika poredila sa kamilom. Štampa ju je nazivala "najčudesnijom nakazom prirode od stvaranja sveta".

Uprkos poniženjima, Ela je uspevala da zadrži pozitivan stav i gradi planove za svoju budućnost. "Nameravam da napustim šoubiznis, idem u školu i osposobim se za drugo zanimanje", govorila je.

Nakon godinu dana, ona je to i uradila.

Život posle cirkusa

"Oni koji su je videli govorili su da na Zemlji ne postoji ništa slično njoj", tvrdile su jedne novine 1886. godine, dodajući da je Ela Harper bila "ništa drugo do mlada žena prijatnog lica čija su kolena okrenuta unazad umesto napred."

Nakon godinu dana u cirkusu nakaza, 1887. godine, Ela je napustila ovaj posao i odlučila da krene u školu.

Ne zna se mnogo o životu Ele Harper nakon cirkusa, ali činjenice koje su poznate kažu da joj nije bilo lako.

Oko 1890. otac joj je poginuo u požaru, a brat Vili je preminuo oko pet godina kasnije.

U međuvremenu, Ela se zaljubila u učitelja po imenu Robert Saveli. Oni su se venčali 28. juna 1905. Tada tridesetpetogodišnja Ela je 1906. godine rodila devojčicu po imenu Mejbl Evans Saveli.

Radost Savelijevih je, nažalost, bila kratkotrajna, jer je beba umrla sa samo 6 meseci 1. oktobra 1906. Porodica se preselila u okrug Dejvidson, gde su Ela i njen muž doveli i njenu majku, a zatim su usvojili i devojčicu po imenu Jevel.

Kao da joj je bilo suđeno da tuguje, devojčica je umrla nakon tri meseca.

Zbog raka debelog creva, Ela Harper - žena koju je istorija zapatila kao "Devojku kamilu, najčudesniju nakazu prirode", se svojoj maloj deci pridružila na nebu 19. decembra 1921.

(Kurir.rs/ National Geographic)

Bonus video:

02:29 INFLUENSER ANDRIJA JO: LJUDI U SRBIJI VOLE CIRKUS! Na jutjubu ljudi prave budale od sebe zbog PARA i pregleda koji ih donose