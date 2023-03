SRAMOTA ME ŠTO SAM ŽENA! DEČKO PODELIO HOROR PRIČU IZ BUTIKA: Uzeo garderobu, a onda je pogledao svoje grudi i ŽIVOT mu se zgadio

TikToker Niko Čuturić je podelio na svom profilu priču o ženi koja je izvršila nuždu u kabini jednog poznatog lanca butika u kom je on radio 3 i po godine.

Rekao je da ima dosta priča iz tog perioda, ali ovu smatra jednom od odvratnijih.

foto: Printscreen/TikTok

- Bila je zimska raspordaja, ako se ne varam.. Nemam pojma ko je ta žena bila, nemojte me pitati ko je to... Ja sam radio na garderobi i ništa, tamo kad ljudi ulaze, samo ih puštaš i pogotovo kad je takva gužva ne gledaš ko ulazi i izlazi i sa čim ulazi. Boli te briga.... - počeo je priču ovaj simpatični momak, a zatim nastavio.

- Kad ljudi izalze, pošto su to žene, ja sam radio na ženskom delu i one su jako nepristojne, ostavljaju svu odeću na podu i onda kad je prazna kabina, to moraš da skupiš sa poda, staviš na ofinger i vratiš po radnji - rekao je Niko na snimku.

foto: Printscreen/TikTok

- Taj put je bio moj red da pokupim stvari iz kabine i bome sam pokupio! - a zatim je demostrirao šta se desilo, objasnio kako je uzeo stvari sa poda, nosio ih i kako je bio srećan što je završio posao, ali onda...

- Onda shvatim da imam g**no na grudima i da se neko p**rao u kabini i da sam ja to g**no zapravo pokupio sa ostakom odeće... Ona je obavila posao i bacila odeću da to pokrije... - rekao je ovaj mladić, a komentari su se, naravno nizali jer je ova priča poprilično odvratna.

"Brate, reci da se šališ, molim te", "Bože mili", "Umirem", "Bezobrazluk, da tako ostave garderobu", "Užas", "Ja sam evo umrla i oživela, tačno kolegu zamislila", "Desilo se i u Beogradu", "Koliko su ljudi j**eno ogavni", "Samu sebe bi kremirala da sam to pokupila", "Jesi li siguran da to nije pas?" na šta je autor odgovorio: "Jedino ako je rotvajler bio sa njom u kabini", zatim "Kad ovo čujem sram me što sam žena i uopšte čovek"...

Naravno, priče sa društvenih mreža ne treba uzimati uvek za ozbiljno jer su ponekad samo to, priče.

(Kurir.rs)

