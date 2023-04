PODELILA SA SVIMA KAKO JE SAZNALA DA JE USVOJENA, A SADA MENJA IME: Evo zašto se srpska influenserka odlučila za taj korak (VIDEO)

Fascinantna priča devojke koju je majka ostavila sa 18 dana u Zvečanskoj je mnogima naterala suze na oči, neke je oduševila njena snaga, a ona hrabro ide dalje uz svoju porodicu.

Da podsetimo, ona je u emotivnoj ispovesti podelila i kako je saznala da je usvojena i šta se sve dešavalo, a kasnije je saznala i da je bila "greška iz mladosti" i da je zato Zvečanska za njenu majku bila jedino rešenje.

- Ja sam u Zvečansku stigla nakon 18 dana nakon rođenja. Bila sam sa biološkom majkom u bolnici taj period i nakon izlaska me je dala na usvajanje - priča Dorotea.

Veoma brzo, kaže, došli su po nju divni ljudi. Njen život tada dobija potpuno drugačiji epilog. Od siročeta u domu dobija topao dom i porodicu.

- Sa navršena 3 meseca bila sam kod svojih roditelja - navodi.

Za razliku od neke druge dece, u Zvečanskoj je bila kratko, a ono što joj pričaju, danas su lepe uspomene.

Dorotea Tea Despotivić je i influenserka popularna na TikToku, a ovog puta je ispričala da želi da promeni ime.

U klipu koji počinje sa GRWM da promenim ime (trend get ready with me, spremite se sa sa mnom, op.a.) ona priča o administrativnim "mukama" kroz koje bi trebalo da prođe ako hoće da promeni ime.

- Danas vas voidim sa mnom da promenim ime. Da, dobro ste me čuli i da jeste, jako je neobično. Još od 8. godine, hoću da promenim ime, međutim moj tata nije znao da je ta procedura moguća, ali smo danas saznali da je ta procedura moguća - da promenite ime sa 10 godina. Kaže "da sam znao, još bih te tada odveo".

Ja sam od svoje osme godine kukala kako neću da se zovem Tea, zato što to nije bilo ime koje sam trebala da dobijem. Ja sam trebala da se zovem Dorotea, međutim mom tati bilo glupo da mi da dugačko ime, kad već imam dugačko prezime. Mene celo detinjstvo ljudi zezaju kako sa TA peć ili tipa čaj (na engleskom tea)...

Danas sam otišla u Opštinu i kad sam videla koja dokumentacija mi treba, iskreno pao mi mrak na oči i razmišljam da li da odustanem, pogotovo što moram 2 puta da vadim ličnu, ali što moj tata kaže ako od osme hoćeš toliko da je menjaš, promeni ga bar sad do kraja - ispričala je Tea u TikTok videu koji ima preko 20.000 lajkova, a neki tvrde da je Tea lepše ime, a drugi da je ime Dorotea ipak "pobednik".

