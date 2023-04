GDE LJUDI KOJI RADE U TRAFIKAMA IDU U TOALET? Odgovor je GORI nego što ste mislili, a JEDAN DETALJ je posebno GADAN

Rad u trafici je svakako jedan od onih poslova koji nekima sa strane možda deluje lagano, ali nije nimalo lak. Osim noćnih smena, koje ne prijaju organizmu, veliki problem za zdravlje radnika na trafikama predstavlja i odlazak u toalet.

I dok ovu mogućnost mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo, ona pravi velike probleme ljudima koji rade ovaj posao.

Većina radnika sa trafika nije htela da govori o mogućnosti da odu u toalet u toku smene, čak ni anonimno, očigledno iz straha da ne izgube posao, dok su se neki smejali i bili spremni da podele svoju muku.

Većina je rekla da kada ih priroda pozove, oni jednostavno odu do obližnjeg mesta na kojem postoji dostupan toalet. Recimo, to mogu biti kafići, butici, pekare, javne ustanove, šta god je najbliže njihovom radnom mestu. Naravno, računaju na ljubaznost tamošnjeg osoblja da im dozvole da koriste toalet, a srećom i dalje malo lokala funkcioniše po principu one šifre na računu, koja očigledno sprečava ljude kojima je hitno da koriste njihov dragoceni WC.

Međutim, kada treba da odu u toalet, stvara se novi problem za radnike na koji su ukazali - moraju nekome da ostave trafiku. Jedan radnik se našalio kako je sada naučio da procenjuje dobro ljude jer nekad zamoli nekog od prolaznika ili mušterija da ostanu tu par minuta. U drugim slučajevima to bude osoba od poverenja koja radi ili živi u blizini. Uglavnom, čak i kad konačno ode u toalet, radnik mora da strepi da se ne dogodi nešto nepredviđeno u tih desetak minuta, zbog čega bi naravno krivica pala na njega.

Dok su mnogi ispričali da idu u obližnje lokale, jedan radnik je otkrio da se nužda vrši i u samoj trafici. Sve zavisi od njene lokacije. U toj varijanti, unutar same trafike postoji paravan iza kojeg se nalazi posuda u kojoj uglavnom radnice mogu da obave šta treba. Čak je rekao da je u jednoj trafici postojala i kutija za veliku nuždu. Našalio se da nije bilo lako đubretarima nakon što je ta kutija bačena u kontejner.

Priznao je da mnogi muškarci koriste kese za malu nuždu ili jednostavno neko pogodno mesto iza trafike, važno je samo da vas ne uhvate kamere. Imao je i jedan ekstreman primer - kolegu koji je trpeo osam sati bez odlaska u toalet.

- Ja nikad nisam trpeo. Kad moram, ja se snađem - priznao je.

Sledeći put kad budete pazarili nešto na trafici, setite se da ovim radnicima nije nimalo lako. Mnogi ne rade taj posao jer ga vole, već da prežive u sumornoj stvarnosti. Zato barem budite ljubazni.

