TUŽNA ŽIVOTNA PRIČA LEGENDE SLAGALICE O KOM BRUJI SRBIJA: "Da nema ovog posla, moja žena i ČETVORO DECE bi bili goli i bosi"

Vladimir Krnač, građevinski radnik bez stalnog zaposlenja iz Bačkog Petrovca oduševio je mnoge svojim maestralnim znanjem, mada to nije prvi put, jer je pratiocima kvizova ovo lice i te kako poznato.

Krnač u kvizu "Najslabija karika" nije imao nijedan netačan odgovor, odgovorivši na neverovatna 22 uzastopna pitanja.

Međutim, to nije bilo dovoljno da uđe u finalnu rundu, s obzirom na surova pravila kviza.

U pretposlednjoj rundi, kada je preostalih trojica igrača glasalo za najslabiju kariku, Miljan i Jugoslav su izglasali Vladmira i izbacili ga iz kviza pred veliko finale, iako je pokazao besprekorno znanje.

Koliko je Vladimir imao netačnih odgovora, upitao je voditelj takmičara Jugoslava, na šta je on rekao "nijedan".

Njegova želja je bila da sa osvojenim novcem ode u Egipat, koja će mu uprkos nepravdi koja mu je učinjena od strane protivničkih igrača, biti ostvarena. Naime, TV Prva će Vladimira poslati na putovanje u drevnu zemlju i ostvariti mu san.

Inače, svi ljubitelji kvizova Vladimira pamte od ranije.

On je u kvizu "Slagalica" pre nekoliko godina otkrio da radi kao građevinac i tako izdržava svoje četvoro dece i da je višestruki davalac krvi.

Gledaoci su ga upoznali kao tihog i skromnog čoveka koji ne govori mnogo, ali se u svaku igru razume i osvaja veliki broj poena.

Ipak, iako nasmejanog lica, Vladimir ne živi baš tako lakim životom. Osim što ima četvoro dece koje prehranjuje, ova "hodajuća enciklopedija", kako ga često nazivaju korisnici društvenih mreža, radi kao građevinac, ne libeći se da uprkos svom velikom znanju obavlja i najteže fizičke poslove.

- Ipak, ne mogu da kažem da sam ušao u celu tu priču kako bih zaradio, da nije građevine, verovatno bismo moja porodica i ja bili goli i bosi - objasnio je on.

On je otkrio da se među oblastima koje obožava izdvajaju sport i muzika, i to sve vrste - od ozbiljne do narodne, ali da je "tanak" sa filmom, jer zbog obaveza ne stiže da nijedan film odgleda u celini.

- Moje četvoro dece je sad već veliko, ali su odrastali gledajući ćaleta u kvizovima, ali sami nisu zainteresovani za učenje - rekao je Krnač.

