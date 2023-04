PRVI PUT NAKON SKANDALA U KVIZU OGLASIO SE VLADIMIR KRNAČ: Ti ćeš to izgovoriti pred milion ljudi, a gde je obraz? Sine moj...

Svima koji su gledali sinoćnu epizodu kviza "Najslabija karika" najveći utisak je ostavio i za srce prirastao Vladimir Krnač, takmičar čije će se učešće u ovom šou programu prepričavati još dugo.

Vladimirov lik i pamet dobro je poznata svima koji rado gledaju porodične kvizove u Srbiji. Poznat je i medicinskim radnicima, jer, pored toga što učestvuje često u kvizovima, Vladimir često i daje krv, do sada je dao najdragoceniju tačnost više od sto puta. Za porodicu, suprugu i četvoro dece, zarađuje teško, radeći kao građevinac.

Ovaj put, Vladimir u žižu javnosti nije ušao zbog znanja i brzine razmišljanja, već zbog nepravde koja mu je naneta tokom takmičenja u kvizu "Najslabija karika". Naime, i pored toga što je dao 22 tačna odgovora na pitanja, što retko kome može da pođe za rukom, ostala dva takmičara, rešila su da ga proglase za najslabiju kariku. Ta odluka jeste u duhu kviza, ali, na društvenim mrežama, pa i u samom studiju, gde je voditelj, naš slavni glumac, Nikola Kojo imao šta reći Jugoslavu i Miljanu koji su Vladimirovo ime napisali na tabli za ispadanje, reakcija je bila burna.

Kaže da je očekivao je da će protivnici posegnuti za taktikom u cilju toga da ga pobede, ali u njemu je ostao osećaj gočine i žal što nije imao priliku da kviz završi bez netačnog odgovora.

- Pretpostavio sam da će se tako nešto dogoditi. Neću sad da se hvališem, najverovatnije bi izgubili od mene. Računao sam na to da će me izbaciti, to su pravila kviza, legitimno je. Ali, najžalije mi je zbog 22 tačna odgovora do predzanje runde, nije se još desio takav slučaj. Strašno me je zanimalo da li mogu da završim kviz bez netačnog odgovora, to bi bio presedan. Osećaj je odvratan. - rekao je Vlada za Blic.

Ono što je usledilo nakon emitovanja, pa i samu poruku Nikole Koja nakon što je napustio podijum za takmičare, kaže da je očekivao, ali ne u ovolikoj meri.

- Očekivao sam podršku, da će se podići prašina, al ovo sve je prevazišlo moja očekivanja. Podrška stiže sa svih strana, sve ovo je zaista lepo od ljudi - rekao je on.

Sem podrške, počele su da kruže ideje i akcije na Tviteru da se sakupi novac za letovanje Vladimira i porodice u Egiptu. Ipak, sve ljude dobre volje, pretekla je Prva televizija, koja je rekla da će Vladimiru kao morlanom pobedniku kviza, platiti put za Egipat. To saznanje mu je popravilo dan i iznedrilo osmeh.

- Prihvatiću. Takmičim se po kvizovima već dvadeset godina, nije da nisam zaradio novac, ali on je na kraju uvek imao neku drugu namenu. Tako da je taj Egipat guran u zapećak. Sad, kad su mi ponudili, prihvatiću. - kaže on zadovoljno, kroz smeh.

Pažnja, malih i običnih ljudi, radnika i zaljubljenika u kvizove, prija mu. Ipak, ono što ga je najviše ganulo jeste inicijativa ljudi da mu nađu posao u kojem neće morati da se muči.

- Osećaj je prijatan, nemam prave reči. Hvala svima na lepim rečima, željama i namerama da mi se pomogne. Ali, ljudi, zaista nema potreba. Ovaj posao radim već trideset godina bez prestanka, radio sam oduvek građevinu. Jeste da je teško, ali je interesantno. Gotovo ja sam došao do 60 godina. Za mene je kasno, kasno za bilo kakav početak. Opet, lepo je to od njih. Ne znam šta bi bi bio razlog da bolje razmislim, ja sam završio srednju mašinsku školu. Nije da je baš atraktivna i posebna škola. Ovo sam počeo da radim iz neke nužde, radiš ono što se traži. Vremenom kupiš ovo, kupiš ono i to je krenulo... Može se lepo i zaraditi ali je teško i iscrpljujuće - priča Vladimir.

Koliko god da je bio gorak, te je izgubio zbog taktike, a ne zbog neznanja, kaže da ga poraz neće ometi da nastavi sa učestvovanjem u kvizovima.

-Prijaviću se ja. Nije ovaj kviz moja avantura, bio sam i pre, znam kako se gubi, ništa novo za mene. To mi je neki hobi. Eto, dečko je počeo da zamuckuje, taktika, kaže. Nije taktika, sine moj. Ti ćeš to izgovoriti pred milion ljudi, a gde je obraz? E, sad, da je to krtaj moje avanture u kvizovima - nije, kviz je moja ljubav - kaže Vladmir.

Jedan od najpoznatijih kvizomana ipak ne miruje nakon poraza, naprotiv. Već večeras se obreo u Novom Sadu, gde je imao zakazana takmičenja u dva pab kviza, za koje je rekao da voli i da ga odmaraju, ali i drže ga u formi za takmičarske okršaje u televizijskoj formi.

Otkrio nam je da ipak poraz malo boli, ali da je sve lakše kada ima podršku u Bačkom Petrovcu, u vidu supruge, dece, prijatelja, porodice i poznanika.

-Žena i deca su navikli, ovo mi je ko zna koji kviz. Jedino to što nisam pobedio, to malo više boli - rekao je on na kraju razgovora.

