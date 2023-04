VLADIMIRA KUKAVIČKO IZBACIVANJE IZ "NAJSLABIJE KARIKE" NIJE POKOLEBALO: Već je nastavio sa KVIZOVIMA i kaže da nema predaje!

Jedan od najpoznatijih kvizaša u Srbiji Vladimir Krnač iz Bačkog Petrovca nakon velike nepravde u kvizu "Najslabija karika" iz kojeg je izbačen bez obzira na to što je na sva pitanja imao tačan odgovor ne odustaje od borbe.

Već sinoć je učestvovao u kvizu Srpske kviz asocijacije "Apsolutnih 100" u Novom Sadu. Nakon toga je usledio i pab kviz u kojem, kako kaže, uživa i voli da učestvuje jer uvek nauči nešto novo što posle može da iskoristi u drugim takmičenjima.

- U kvizu "Najslabija karika" primio sam "udarac ispod pojasa". Nije mi bilo pravo. Baš sam bio razočaran jer smo mi kvizaši u principu poznati po fer-pleju. Uvek smo spremni da priznamo poraz i čestitamo boljem. Ovo je, ja mislim, bio presedan i sam naziv kviza je izgubio smisao jer je ispala najjača karika. No, to neka ide drugim takmičarima na čast, a ja idem dalje i ne odustajem - priča Vladimir za "Blic" sa pravom ponosno uzdignute glave.

Da je Vladimir veliki borac dokaz je i da se odmah nakon poraza upustio u pomenuti kviz "Apsolutnih 100" u kome je imao 50 minuta da odgovori na čak 100 pitanja iz oblasti istorije.

- Meni je ovaj kviz jako drag jer traje praktično jednu kalendarsku godinu. Srpska kviz asocijacija napravila je veoma zanimljivo i zahtevno takmičenje koje se sastoji iz više faza.

Kvizaši iz cele Srbije po raznim gradovima širom zemlje rešavaju testove iz osam oblasti. Sada sam odgovarao na pitanja iz istorije a u narednim fazama očekuju nas po 100 pitanja iz oblasti sporta, umetnosti, geografije... Jako zanimljiv kviz i jedva čekam kraj godine da vidim ko će biti najbolji pa da sa njim proslavimo titulu jer, ponavljam, mi kvizaši smo uvek za fer plej i radujemo se nečijoj pobedi - ističe naš sagovornik.

Dodaje da nema baš puno vremena za učenje ali da voli da čita i da većinu slobodnog vremena iskoristi kako bi se usavršavao jer priznaje da godine čine svoje te sve teže pamti ali da se ne predaje ni u takmičenju ni u životu jer je ovaj vredan čovek poznat i kao veliki humanista zato što je više od 100 puta dao krv.

- Volim da učim. Završio sam srednju mašinsku školu, imam diplomu bravara pa sam upisao Fakultet tehničkih nauka koji sam napustio zbog vojske, a zatim se oženio i dobio četvoro dece koje sam morao nekako da prehranim pa sam počeo da se bavim građevinom.

Nažalost, nemam stalan posao. Sada praktično radim kada ima posla odnosno kada me neko angažuje da mu nešto uradim jer sam se usavršio u građevini i naučio skoro sve da radim pa mi i u šestoj deceniji života nije teško da se recimo popnem na krov radi nekih popravki. Ali, sve je to zaista iscrpljujuće, pogotovo u mojim godinama.

Onda sam pre dvadesetak godina shvatio da mi kvizovi mogu biti dodatan izvor prihoda zato što nemam stalan posao a treba porodicu hraniti pa sam se upustio u te vode - priseća se Vladimir.

Do sada je učestvovao u preko 15 poznatih kvizova i u većini je pobeđivao. Kako kaže, nema najdražeg kviza pa ni najdraže titule ili pobede.

- Prošao sam skoro sve kvizove koji su do sada bili u Srbiji. Bilo je uspeha i padova ali nikada predaje. Ipak moram priznati da mi je najdraža titula velemajstora. To je jedna interna šala u mom kraju. Onaj ko ima ćerku i sina, taj je majstor a pošto ja imam dve ćerke i dva sina, ja sam velemajstor i to mi je najdraža titula a deca najveće blago i nagrada - priča nam kroz smeh Vladimir.

Vladimirovim stopama krenuo je i njegov najstariji sin i sada sa tatom učestvuje u pab kvizovima.

- Pab kvizovi su veliko osveženje za mene. Lepo je takmičiti se sa mladim ljudima punim znanja. Jako mi je drago što srećem puno mladih po tim kvizovima, koji su izuzetno pametni, načitani, željni znanja i spremni da uče. To je divna stvar. Kada vidim tu omladinu koja neguje prave vrednosti i kloni se ulice i nekih loših stvari a prepušta se znanju, takmičenju i fer pleju, puno mi je srce jer ipak, na mladima svet ostaje. Ukoliko ih bude sve više, ne treba da brinemo - smatra Vladimir.

Nakon gubitka u poslednjem kvizu usledila je lavina komentara na društvenim mrežama gde su ljudi pružali podršku Vladimiru, bodrili ga, a neki su mu nudili i posao.

- Puno mi znači podrška javnosti. Hvala svima na tome. Velika je stvar kada mi prilaze ljudi i čestitaju iako sam izgubio. Znači da tu definitivno nešto nije štimalo. To je u emisiji rekao i voditelj kviza, naš čuveni glumac Nikola Kojo i izuzetno mi je zadovoljstvo što sam ga upoznao. Nakon toga, reagovala je i produkcija TV Prva na kojoj se emituje kviz "Najslabija karika" i obećali su da će mi ispuniti želju i uplatiti put u Egipat. Hvala im na tome - poručuje Vladimir.

Čuo je od prijatelja i dece da se po društvenim mrežama javljaju ljudi koji mu nude i neke poslove u želji da isprave životnu nepravdu koja je zadesila Vladimira.

- Hvala i tim ljudima, samo ne znam kome treba čiča od 60 godina. Neka zapošljavaju mlade, za mene je kasno. Evo i moja deca su sad porasla pa i oni počinju polako da raduckaju nešto i da traže poslove. Za sada je sve to nešto sitno i honorarno. Ja ću izdržati na građevini koliko mogu, a ostatak vremena ću posvetiti kvizovima.

No, ni u tome neću preterivati i na svaki se prijavljivati jer ne želim da dosađujem ljudima. Evo, pre ovog kviza nije me bilo preko tri godine. Treba dati šansu svima da nešto zarade i da se zabave - priča nam skromni Vladimir.

Podsetimo, Vladimira su iz kviza "Najslabija karika" koji se emituje na TV Prva izbacili takmičari iako je imao najbolji rezultat što je izazvalo veliki revolt javnosti, poznatog glumca i voditelja kviza Nikole Koja, pa i produkcije koja je odlučila da ispravi nepravdu i da ovom izuzetnom takmičaru ispuni želju i uplati mu put u Egipat.

