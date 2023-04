AKO VERUJETE U RETROGRADNI MERKUR, POSLUŠAJTE ASTROLOŠKINJU: Ne kupujte stanove, ova valuta izumire, A OVAKO ĆE TE SE OBOGATITI

Danas poznavaoci planeta najavljuju dolazak još jednog retrogradnog Merkura, koji će trajati do 14. ili 15. maja.

Ovaj period će biti specifičan jer je vladar Merkura u znaku Bika, a vladarka Bika, Venera je u Blizancima, što donosi dosta konfuzije, nejasnih misli, loših procena, i mogućih problema u komunikaciji, posebno u odnosima. Takođe, ne preporučuje se rizično ulaganje novca tokom ovog perioda.

Gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije, astrolog Ružica Kralj je upozorila da će ovaj period biti izazovan, uz moguće probleme u komunikaciji, loše odnose u saobraćaju, i kvarove tehnike u kući.

- Retrogradni Merkur uvek postave na neki stub da se ljudi preplaše. On nas malo i usporava i povučemo ručnu da ne možemo da se ponašamo onako kako mi hoćemo. Loši su odnosi u komunikaciji, loši su odnosi u saobraćaju odnosno biće psovki, dolazi do kvarova tehnike u kući ili ako izgubite ključeve nemojte da se iznenadite. To su samo neke sitnice koje će se dešavati - rekla je.

Kralj je takođe istakla da smo nedavno imali pomračenje Sunca u znaku Bika, što može uticati na naše raspoloženje, i da će ovaj period biti ključan za banke i bankarski sistem. Kralj tvrdi da banke imaju planove iz senke, te da će doći do velikog kolapsa, a evro će biti zamenjen drugom valutom.

- Pošto je pomračenje sunca u znaku Bika, a pošto Sunce prelazi u znak Bika, to je jedan opasan period gde su ova 2 unazad svi ljudi imali iste simptome. Bili su jako neraspoloženi, nervozni, sve je bolela glava i bili su izgubljeni. Pitali su se šta je tu izgubljeno i šta se tu desilo. Sunce je svetlost i daje nam radost. Kada je pomračenje Sunca u Ovnu, a on je sam po sebi lud znak koji upravlja našom psihom i glavom. Dakle, mi ne možemo biti srećni i zadovoljni. Ali mi sada ulazimo u taj neki period matriksa gde više ne vladamo sobom, već vladaju sile - rekla je Kralj i dodala:

- Taj period od pomračenja Sunca, pa sve do novembra je jako ključan za sve banke i taj bankarski sistem. Sve će biti u tajnosti i narod neće biti ni svestan šta se tu dešava. Ljudi će misliti da banke ne mogu da propadnu, ali ja smatra da banke sada imaju jedan veliki plan iz senke. Biće veliki kolaps i banke će pući gde će se na kraju godine banke ujediniti u jednu banku. Ovo je priprema za sledeću godinu gde će biti u upotrebi taj virtuelni novac. Postojaće više kartica i ukinuće se evro. Evro više neće postojati, već će postojati druga valuta koji će zameniti evro. Opet će se desiti onaj veliki kolaps kao kod marke, kada će veliki broj ljudi izgubiti novac.

Kralj savetuje da se ne ulaže u stanove, jer će njihova vrednost pasti do kraja godine, dok će vrednost zemljišta i kuća rasti.

- Sada svi hoće da kupe nekretnine. Vrlo je opasno ulagati u stanove. Stanovi će do kraja godine promeniti i vrednost. Ako sada kupite stan koji je 100.000 evra do kraja godine će biti 80.000 evra. Bolje je ulaganje u zemljište i kuće, a manje u stanove. Tu je bolja pozicija planeta i svega. Znači ko može da kupi zemljište, ono će biti još na većoj ceni kroz vreme. Međutim, 2025. godine će mnogo stranaca doći i želeće da žive i naš pasoš će biti najtraženiji. Mi smo poseban narod - istakla je.

Takođe, napominje da će Srbija biti posebno tražena zemlja u budućnosti, a retrogradni Merkur će trajati do 14. ili 15. maja, nakon čega sledi period Plutona koji će biti povoljniji za Srbiju.

- Negde oko oktobra ili novembra i Pluton nas napušta tako da će Srbiji mnogo da svane. Ljudi neće biti ni svesni koliko su srećni ovde. Što se tiče retrogradnog Merkura, on će trajati do 14. ili 15. maja i on se posle povlači. Neće on napraviti veliku pometnju. Veći problem je kada je on u aprilu jer je on tada u broju 2. Kada uđemo u maj tada je on u broju 3 i za sve je lakše. Zato od 15. maja je ključan momenat jer Jupiter ulazi u znak Bika i to donosi veći novac u našoj zemlji. Poboljšaće se materijalna situacija mnogih u našoj zemlji, povećaće se neke plate i penzije. Tako da do polovine maja preživite - zaključila je.

