TO JE BIO NAJGORI DEO I TRAJAO JE JAKO DUGO: Omiljena zvezda filmova za odrasle izašla iz posla, pa ŠOKIRALA detaljima sa snimanja

Miljenica sajta sa sadržajem za odrasle, Abela Dejndžer, otkrila je šta se u stvari događa na snimanju ovakvih filmova. Ona je istakla da pred kamerama tada najmanje ima seks, piše Daily Star.

Najpopularnija zvezda na sajtu za odrasle povukla se iz porno industrije tokom pandemije. Ona je izabrana kao zvezda broj jedan na najpoznatijem sajtu s ovim sadržajem za 2022. godinu. I dok na toj platformi postoji više od 700 Abelinih videa, ona je u "Full Send" potkastu priznala da je na svakom snimanju imala vrlo malo seksa.

"Snimanje je počinjalo u sedam sati ujutru i to sam mrzela jer volim da spavam. Ali nikad nisam bila previše umorna za seks. To je bio najbolji deo mog posla. Bio je to najlakši i najkraći deo mog dana, a trajao je samo 25 minuta dnevno. Snimanje, gluma i slikanje bili su najgori deo i trajali su jako dugo. Scene seksa uvek su bile realne i iskrene i uvek sam nastojala da zaista imam seks s kolegama pred kamerama", ispričala je Abela.

Abela je priznala da je često znala s kolegama da ima seksualni odnos ili su se mazili nekoliko minuta pre snimanja.

"Ako ti se stvarno sviđa dečko ili devojka s kojima radiš, visiš s njima ceo dan, a mi radimo intimne stvari negde u uglu pre snimanja scene. Na taj način možete imati intiman trenutak pre nego što se nađete pred gomilom ljudi. To je vrlo uobičajena praksa u industriji", ispričala je.

(Kurir.rs/ Daily Star)

