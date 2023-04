"NE BLAMIRAJ SE CEHOM MANJIM OD 100 €" Crnogorci razbesneli srpske turiste: Bukti RAT NA MREŽAMA, a sve zbog JEDNOG SNIMKA (VIDEO)

Nakon viralnog snimka "Kako turisti očekuju da im izgleda letovanje u Crnoj Gori", koji je pokrenuo pravi rat na mrežama, objavljen je i video iz potpuno suprotnog ugla - "Kakve turiste zapravo očekuju Crnogorci".

Snimak je objavila Instagram stranica Montenegrin beauty, a njegov sadržaj doneo je novu rundu "ratovanja" na društvenim mrežama.

„Ide nam sezona, pa turisti, ispunite nam želje. Nemoj da moram ponovo da pravim sličan video“, sarkastično je u opisu naveo je autor videa u kom stoje precizne "instrukcije" za turiste.

„Kakve turiste zapravo očekuju Crnogorci? Ako mi apartman košta 40 evra na dan, zaokruži na 50 evra. U restoranu se ne blamiraj sa cehom manjim od 100 evra. Kad ti kažem cenu ležaljki, samo klimni glavom i vadi pare. Rent a kar je 50 evra, ali ako uzmeš na 3 dana, onda 147 evra. Pa, ne, no je li?“, navodi se u videu.

Očekivano, snimak je pokrenuo gomilu reakcija. Korisnici društvenih mreža su uglavnom ovo i razumeli onako kako su autori videa mislili - kao šalu Crnogoraca na sopstveni račun, mada su se našli i oni koji su sve shvatili drugačije.

„Kad ti kažem za tri minuta si do plaže očekujem da trčiš ka Bolt“, „Ako je apartman 40 e, plati 50 e, ali bi bilo najbolje da nisi u njemu, da ga mogu još kome izdati“; „Pomorcima je uvijek malo koliko im god daš, oće da oderu turiste dva mjeseca da leže čitavu godinu, zbog takvog ponašanja polako nas zaobilaze“; „Da pošalju lovu i da ostanu kod kuće, e takve očekuju“, „A pogled na more??? Idealan apartman sa pogledom na more, cijena ubija, u vrh brda… Istina, helikopterom za tri minuta na plažu, al ful opremljen, brat bratu 1.000 e na dan“, nižu se komentari.

(Kurir.rs)

