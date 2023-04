AMERIKANAC OBJAVIO VODIČ ZA PREŽIVLJAVANJE U SRBIJI: "Ako ih uvredite, imate 3 opcije", a tek kad je pomenuo KARAĐORĐEVU ŠNICLU...

Tiktoker iz Amerike, Sajmon, objavio je snimak "Moj vodič za putovanje i preživljavanje u Srbiji", a njegovim sadržajem nasmejao je Srbe.

Na samom početku objasnio je razliku između Srbije i Sibira, a potom se osvrnuo i na istoriju naše zemlje. Pomenuo je i našu dijasporu od pet miliona ljudi širom sveta, a dotakao se i Mihajla Pupina i srpske zastave, koja strancima zadaje glavobolju na času geografije jer lako može da se pomeša sa zastavama drugih zemalja.

"Srbija - zemlja mimova, divne muzike, poznatih tenisera i Slovena", kaže u jednom delu videa.

Ipak, za srpsku kuhinju kaže da je "prosvetljujuća", osim ako niste vegan, a način na koji izgovara "Karađorđevu šniclu" je urnebesan.

„Srbi su druželjubivi, dočekaće vas raširenih ruku, osim ako im kažete da su loši u sportu, onda ste napravili ogromnu grešku i to će vas dovesti u opasnost“, našalio se on, dodajući da u tom slučaju imate tri opcije.

„Jedna je da bežite, što je loša ideja jer opet, Srbi vole sport i biće brži od vas, stići će vas. Opcija dva je da se izvinite i kažete da je Novak Đoković najbolji sportista i dobacite im košarkašku loptu. Ako budete imali dovoljno sreće, tada će biti očarani njihovom ljubavlju prema sportu i zaboraviti na vas… Opcija tri je da im poklonite flašu rakije, kao znak vaše dobre volje. To će sigurno odraditi posao, ali ćete onda morati tu rakiju da sa njima i popijete, što je jednako osećaju kao da ste prebijeni“, objasnio je on u svom snimku, koji je obogatio fotografijama Novaka Đokovića, Nikole Jokića i Gorana Bregovića.

Ovaj snimak je silno zabavio Srbe, koji su se javili u komentarima i nisu imali zamerke na Sajmonovu konstataciju da ne praštamo kada neko kaže da nismo dobri u sportu.

„Ja sam Srbin i volim ovaj video, tako stereotipan, ali istinit, baš si me nasmejao“, „Savršeno je, savršeno! Do poslednjeg dela, apsolutno si me oduševio kod šnicla dela“, „Imamo mnogo više od ovoga, ali dobar je video“, komentarišu.

