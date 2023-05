ŽENE ROĐENE U OVOM HOROSKOPSKOM ZNAKU TEŠKO PRONALAZE LJUBAV: One postavljaju gotovo nemoguće KRITERIJUME i često ostaju same!

Horoskop može mnogo toga da otkrije o ljubavi, o braku i pronalaženju pravog partnera. Dok neki ljudi smatraju da je to vrlo jednostavno, drugi teško nalaze nekoga ko im odgovara. Ali, jedan horoskopski znak ima toliko izražajne kriterijume koji ih nažalost, često osude na samoću. To je žena Jarac.

NJen stav prema životu je realan. Ona voli stabilnost i ceni samo one ljude koji imaju određene vrednosti u skladu sa njihovim uverenjima. Žena Jarac ne voli da gubi vreme u životu na beznačajne ili bezvredne situacije. Ona prezire sanjarenja i maštovite razgovore. Ona je realista. Žena rođena u znaku Jarca tačno može da proceni tok pojedinih događaja i dobar je organizator. U poslu, kao i u životu, ona ne želi da privuče pažnju drugih ljudi na bilo koji način. Ona je diskretna i radi vredno kao mrav. Usamljenost je njeno utočište. Ona odlučuje da sama živi i nekako po strani. Ne možemo reći da je vrlo optimistična, a život je nešto veoma ozbiljno za nju.

foto: Shutterstock

Žena rođena u znaku Jarca ne očekuje puno radosti i sreće od svog partnera, ona ne veruje u čuda. Kada dođe do zadovoljstva, ona ne prihvata to kao obavezu već kao pravi poklon. Žena u znaku Jarca retko doživljava veliku i iskrenu ljubav. Kada voli ili još bolje, kad odluči da prizna da voli to obično biva nakon dugog upoznavanja sa muškarcem. LJubav dolazi sporo i retko sa njom. Kad odluči da napravi važan korak, to je obično za ceo život. NJen partner mora biti maksimalno strpljiv.

Međutim, treba da znate da mnogi pripadnici ovog znaka često ostaju sami ceo život. Čak i kada se venčaju, a to se često dešava u zrelim godinama, više to rade iz nekog razloga, nego zbog srca i iskrenih osećanja.

(Kurir.rs/MagazinNovosti)

Bonus video:

02:59 PUTIN IMA JAKO 12. POLJE, ZELENSKOM SE NE PIŠE DOBRO: Astrolog otkrio šta horoskop kaže za zaraćene strane! SEDMI MART JE BITAN