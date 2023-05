ROĐENI U OVOM ZNAKU ĆE SE NA LETO ZALJUBITI! Astrolog Ružica Kralj o uticaju Jupitera: Neki će morati posebno da se paze SVAĐE

Posle 11 godina Jupiter, planeta blagostanja i širenja ušla je u zemljani fiksni znak.

Mnogima će doneti lepa dešavanja i stabilnost i to su znakovi Bik, Jarac, Devica, Rak i Ribe.

Jupiter simboliše sve što se može nazvati entuzijazmom, srećom i blagostanjem...

foto: Kurir tv

Ružica Kralj, astrolog, pojasnila je šta će tačno svakom znaku doneti ove promene.

Danas je 19. maj i to je mlad mesec u Biku, započinje Kralj.

- On predstavlja novine, ono što sad uradimo, u tome ćemo u budućnosti uživati. U zavisnosti od natalne karte, zavisi i sreća. Svi mogu napraviti uspeh i noav. Kupujte imanja, bavite se poljoprivredom jer će to doneti veliku sreću. Hrana će naglo poskupeti do kraja godine, kažu da će hrana biti preskupa - rekla je i upozorila na tekući period.

- Svi koji putuju na daleke puteve, od 20. do 23. maja, udaran je period za drumske saobraćaje i vozove. Kada je Jupiter u kvadratu sa Marsom, to su planete koje vole rat, neka situacija će u jednom delu da se poboljša, a u drugom će da se pogorša. Prisutne su ove eksplozivne planete, tako da, što se tiče stranih zemalja koje su muslimanske veroispovesti, imaće mnogo nepogoda, ratova i nagoveštaja svega. Ovo je jako opasan period i tada se nemojte svađati, posebno ne vatreni znaci, jer od 23. do 28. maja, biće posebno teške komunikacije i međuljudski odnosi, tako da tada posebno pazite - ispričala je.

U junu Ružica Kralj predviđa lep period.

- U junu nas čeka blagostanje i lepši period, sutra i prekosutra, pripremite se za tropske dane. Ljudi će se naglo vraćati u našu zemlju i Srbija će biti jako skupa i svi će želeti da se okrenu prirodi, tražiće kuće u prirodi, svoj mir i kutak. Mnogi će se vratiti ovde jer se na Zapadu spremaju veliki problemi i tamo neće biti dobro - upozorava Kralj.

Jupiter će, prema njenim rečima, pokazati gde zapravo svi živimo.

- Period od 21. do 28. maja je ključan za Rusiju. Opet će tajne izaći na videlo, sve što je vezano za laboratorije i viruse. Jupiter će pokazati gde mi živimo. Ona vlada zemljanim znacima, ali je u kvadratu sa severnim čvorom, i on kolektivno utiče na svest ljudi. Ljudi će tražiti promene, pa ćemo videti šta nas čeka u budućnosti u narednih nekoliko godina. Vreme je na duhovnom radu, a ne samo na fizičkom izgledu. Duša je jako važna, kada je duša blokirana, mi nemamo pokretačku energiju. Radite na svojoj duši, ali ne pijte antidepresive, uz pomoć molitve i Boga izborite se sa svoju dušu - savetuje Kralj.

Ovaj znak treba najviše da se pripazi svađa.

- Bik najviše treba da se pripazi, jer ima tu eksplozivnu narav. Pazite Bikovi, zaradićete velike pare, nemojte posle da te pare koje zaradite ne bacitenegde. Dok su Device i Jarac jako štedljivi. Vatreni znaci kao što su Ovan, Strelac i Lav, naći će svoj mir napokon i krenuće nekim drugim putem. Ući će u neku bračnu zajednicu, ali će im, takođe, biti dobra godina za posao, biznis, pare i nov posao, neki će otići u inostranstvo, ali mnoge će posao vezati za ovu državu - otkrila je.

U nastavku je ispričala šta čeka vazdušne znake:

- Vazdušni znaci ove godine mogu kako hoće. Svuda se prilagođavaju! Imaju mnogo velike sreće u inostranstvu i poslove vezane za inostranstvo, posebno Blizanci. Vaga je tek sada isplivala, posle dugo vremena čekanja da dođe njenih pet minuta. Vodolije imaju veliki preokret kroz posao, ali se mnogo nerviraju jer ne mogu neke stvari da pokrenu, jer njih kači i Saturn - ispričala je, pa dala neke smernice i za vodene znake.

- Ribe i Rak imaju sreće. Škorpija će se uvek dobro snalaziti, oni su posebni i sami za sebe, za njih nema zime, ali će se na leto Škorpije zaljubiti, i tada ih očekuje neka ljubav! U julu i avgustu - rekla je Kralj.

Za kraj poručila je svima da neguju strpljenje i prihvatanje situacije koje ne mogu promeniti.

- Jupiter daje euforiju, jer je planeta boga. Ljudi često padaju od očekivanja, jer ne može ništa preko noći. On pravu snagu pokazuje za 3 meseca. Ne žurite. Najveća naša karakterna osobina je strpljenje, budite strpljivi. Ne smemo da hulimo, nego da prihvatimo period koji je pred nama i ljude izi našeg okruženja. Sledite svoj put i svoju intuiciju. Prvi glas razuma je jako važan, jer ako vam neko skrene misli, vi ćete zalutati. Kako postavite ciljeve, tako će vam biti! - ispričala je.

