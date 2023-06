DOŽIVEO 83. GODINU, A NIKAD NIJE VIDEO ŽENU: Majka mu preminula čim se rodio, a evo zašto se nije sreo sa suprotnim polom

Gotovo svako ima tzv. "nikad nisam" spisak koji se nada da precrta pre nego što mu istekne vreme. Možda je to skok s padobranom, putovanje na značajno mesto ili postizanje važnog životnog cilja. Za Mihaela Tolotosa, koji je umro 1938, postojalo je jedno neverovatno "nikad" koje nije mogao da precrta - 82-godišnjak je umro, a da nijednom nije video ženu.

Zašto i kako je proživeo gotovo vek, a da nije video ženu?

Njegova retko ispričana priča zvuči kao bajka. Redovnik koji nikada nije video ženu, Tolotos, rođen je 1856. u Grčkoj, a samo nekoliko sati nakon što je došao na svet iznenada mu je preminula majka. Budući da niko drugi nije mogao da brine o dečaku, ostavljen je na stepenicama grčkog pravoslavnog samostana na vrhu planine Atos, odnosno Svete Gore.

Tamošnji redovnici usvojili su dečaka i nazvali ga Mihailo Tolotos. Mihailo je odrastao unutar zidina samostana, koji nikada nije napustio u svoje 82 godine života. Područje oko planine Atos dugo je bilo prožeto pravoslavnim hrišćanskim verovanjima. Oko planine nalazi se dvadeset samostana, svaki sa svojom kongregacijom asketskih monaha koji se izdržavaju od bilo kakvog "čulnog zadovoljstva" u životu.

Redovnici dolaze iz svih slojeva društva i kultura.

Ruski pravoslavni redovnici prisutni su na Atosu više od 1000 godina, dok srpski, bugarski i rumunski redovnici takođe borave na planini.

Najveće područje na svetu gde su žene zabranjene

Godine 1060. objavljena je povelja kojom se zabranjuje prisustvo svih žena - uključujući i ženke životinja - na planini Atos. Ovaj je zakon još uvek na snazi oko poluostrva i danas, što ga čini najvećim područjem na svetu u kojem je ženama zabranjen pristup.

Čak im je zabranjeno da priđu na 500 metara od obale. Dr Grejem Spejk, autor knjige "Mount Athos: Renewal in Paradise", rekao je za BBC da je povelja verovatno uvedena kako bi se osiguralo da redovnici održe svoj sveti zavet celibata. Ženama je dugo zabranjen pristup samostanima, od kojih mnogi datiraju još iz vizantijskog doba, iz istog razloga, ali ono što čini planinu Atos jedinstvenom je to što se celo područje smatra jednim ogromnim samostanom.

Nema ženskih životinja, što znači da se u tom području ne mogu proizvoditi jaja ili mleko, pa se sir i drugi životinjski proizvodi moraju doneti iz "spoljašnjeg" sveta. Redovnicima je takođe zabranjeno brijanje, moraju da imaju duge brade kako bi se osiguralo da se žene ne skrivaju među njima.

Druga sveta mesta širom sveta poput planine Omine u Japanu i Haji Ali Dargah u Mumbaiju takođe ne dopuštaju ulazak ženama.

Samo je šačica žena ikada bila u Atosu

Mihael Tolotos je odgojen u jednom od manastira na planini Atos, i dok su mnogi redovnici koji dolaze u to područje videli žene u svom životu pre nego što su se pridružili monaškom redu, svaki dan života Mihailo je proveo u samostanu.

Kao deo njihove predanosti monaškom načinu života, redovnici ne smeju da se svađatju, raspravljaju ili pitaju o spoljnom svetu, a ovo pravilo ostaje netaknuto i danas. Dakle, kada je Tolotos umro 1983. u 83. godini, umro je ne znajući kako žena izgleda - osim Device Marije, koja je jedina "ženska prisutnost" dopuštena na planini Atos.

Iako stoletna zabrana za žene ostaje netaknuta, žene su kroz istoriju više puta kročile na Svetu Goru. Tokom grčkog građanskog rata (1946-1949), planina Atos pružila je utočište seljačkom stadu životinja, a žene i devojke bile su deo grupe koja je ušla na Atos u pokušaju da vrati svoje životinje. Nedugo nakon toga, Grkinja po imenu Marija Poimenidou obukla se u muškarca i provela tri dana u poseti Atosu. Njen upad je izazvao toliku pometnju među stanovnicima planine da je grčka vlada donela zvanični zakon koji podržava povelju staru 1000 godina. To znači da je ilegalno da žena uđe na Atos, a svako ko je pokušao može biti zatvoren do 12 meseci, piše The Vintage News.

