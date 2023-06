PUN MESEC U STRELCU DONOSI SNAŽNU ENERGIJU I PROMENE: Ova 3 znaka će posebno biti NA UDARU, a samo na jedan NEĆE uticati

Ovaj aspekt se još zove i "Mesec od jagode".

Poznata astrološkinja Rouz Smit poručila je svima da iskoriste moć punog junskog meseca u Strelcu, kako bi svoje snove pretočili u stvarnost.

Međutim, kako je upozorila, junski pun mesec daje svima šansu da žive bolji i uzbudljiviji život, ali može značiti i da su naši snovi i nadanja pod velikim znakom pitanja, rekla je za Dejli mejl.

Takođe, ona je objasnila da iako je ovaj Mesec u znaku Strelca on neće posebno uticati na pripadnike tog znaka Zodijaka, već i na druge promenljive znakove poput Blizanaca, Device i Riba.

Za njih je napomenula da će naročito osetiti uticaj Meseca i da predstojeće vreme treba da iskoriste za putovanja, ali ne i za dodatne poslove. Preporučila je svima da više spavaju i da se klone stresa.

Ovan

Iako početak meseca nije najsjajniji, stvari se ipak na kraju smiruju. Postoji priika za putovanje, učenje ili duhovno uzdizanje i trebalo bi da to iskoristite. Iako će na vas pun Mesec dosta uticati on će vas svakako podstaći na akciju, što može dovesti do napretka. Autoriteti i neke prepreke mogu predstavljati privremene smetnje u vašim planovima.

Dodatno planiranje vam ipak pomaže jer imate mnogo stvari koje treba uraditi za kratko vreme. Želite malo više slobode i neke promene u životu, pa napravite planove za kasnije kako da ih sprovedete u delo. Nakon svega što vas je ograničavalo, razvoj i rast će pronaći svoj put i dovesti do transformacije.

Bik

Na početku meseca delićete pažnju i resusre s drugima i ako je to otvorenog srca izbećićete probleme. U ovom periodu se kao važne teme mogu nametnuti porezi, penzije i pitanje nasledstva, pa ćete morati da prilagodite planove jer postoje neka ograničenja.

Početak meseca, iako dinamičan, ukazuje na to da ulaganja treba ostaviti po strani. Na ljubavnom planu budite otvoreniji i dozvolite da se prepustite voljenoj osobi jer se možete iznenaditi kuda će vas to odvesti.

Blizanci

Vama jun počinje transformacijom odnosa. Ako ste proaktivni u komunikaciji, očekujte poboljšanja i pozitivne promene. Odnos može napredovati ako postoji jasna komunikacija. Vladar Blizanaca, Merkur, poigrava se sa Uranom, tako da može doći do nepredvidive komunikacije, naročito ako ste bili nesvesni svega u vezi s određenom škakljivom situacijom.

Posebno obratite pažnju na snove i ideje koji vam se motaju po glavi. Vaša podsvest želi da vam prenese poruku. Mogli biste krajem meseca da primite pozitivne vesti i doživite pozitivne stvari.

Rak

Pun Mesec će doprineti opštem haosu na poslu i trebalo bi da odložite nešto važno za kasnije. Mogu se desiti nepredviđene situacije, međutim, trebalo bi da znate da nekada poremećena rutina znači i neočekivano iznenađenje. Iako u nekim momentima osećate konfuziju i uznemirenost, imate moć da se prilagodite svim promenama koje vas zadese.

Možda ćete se baviti nekim zdravstveim problemom koji zahteva malo više vremena za rešavanje. Dozvolite sebi da smislite nove ideje i rešite stare probleme. Drugi vam mogu pomoći u tome. Prilgodite svoj život promenama koje dolaze.

Lav

Promene u ljubavi, kreativnost i zabava s decom su uskoro mogući kod vas, ali morate napraviti malo prostora za nove prilike. Idealno je vreme da analizirate svoju listu kontakata, da se oslobodite prošlosti i zagrlite nepoznato, ali i otvorite se za nove stvari u životu.

Upoznajte nove ljude, otpustite prošlost. Slobodno vreme i uživanje mogu biti rešenje za sve što vas čeka, poput finansijskih stvari, poreza, zajmova i slično. Testamenti i nasledstva mogu biti predmet interesovanja u predstojećem periodu, ali i to će se rešiti do kraja meseca.

Devica

Nekada ste sami sebi najgori neprijatelj. Samokritika, perfekcionizam i opšte gnjavarenje je suvišno. Niko nije savršen i svi radimo na tome da budemo bolji. Ovog meseca ćete uživati u pažnji porodice i prijatelja jer su oni vaša podrška i mesto gde vam je srce.

Zabavite se kod kuće, obratite pažnju i na detalje u vašem domu, kao i na prijatelje. To se naročito odnosi na vama važne žene u životu, posebno one sa kojima ste imali neslaganja početkom meseca.

Vaga

U ovom periodu mogli biste da se osećate osetljivije, pa nemojte da dozvolite da na vas utiče bilo kakva kritika. Saturnov uticaj može posebno biti jak u vezi s poslom ili nekim zdravstvenim pitanjima. Ako želite dobre odnose s drugima, vaša komunikacija treba da bude jasna i pozitivna, ali treba da postavite i granice.

One koje želite da ih ignorišete, samo zaobiđite. Ako budete na odgovarajući način otvoreni za promene, možete poboljšati komunikacijske veštine. Biće pozitivnih promena na poslu i mogli biste imati sjajne trenutke na polju učenja, kao i nekih projekata.

Škorpija

Ovog meseca biste mogli da imate neočekivane troškove pa je zbog toga važno da posebno obratite pažnju na to pitanje . Stvari koje cenite takođe mogu biti podložne promenama, posbno kada je reč o životnim prioritetima. Izbegavajte investicije na početku meseca i odložite velike finansijske izdatke i kupovine.

Ovo je najbolje vreme kada treba biti strpljiv s novcem. Pazite se i samokritike, naročito kada su u pitanju finansije. Moguće je da ćete na kratko smanjiti slobodno vreme i zadovoljstvo.

Strelac

Strelčevima pun Mesec donosi dosta toga lepog. Mogli bi da otputuju negde ili da se razvijaju na polju obrazovanja. Može doći do malog neslaganja s porodicom, ali to će se rešiti.

Želećete promenu na polju izgleda, posebno frizure, a pristupićete svemu autentičnije. Ovaj period će vas ohrabriti da budete ono što jeste. Pogodno je vreme za avanture, istraživanja i uživanje u slobodi.

Jarac

Vreme je da se preispitate jer ćete u ovom periodu doživeti neke neobične stvari. Možda vam se vraćaju momenti iz prošlosti koji su dosta emotivni. Upoznajte svoju podsvesnu energiju i preispitajte šta je unutra i da li postajete svesni samokritike.

Ovo je vreme da proanalizirate šta se sve tamo skriva, a možda pronađete neka blaga koja vam otkriva podsvest. Samo je dovoljno da malo provedete vreme u samoći i bez telefona.

Vodolija

Vodolija je možda u nekim trenucima svoje mašte, ali to su trenuci samozadovoljstva. Vaši prijtelji i saradnici žele da komuniciraju sa vama. Biće prilike da upoznate nove ljude i da se uključite u nove grupe, a takve prilike vam mogu pomoći da obogatite svoj život.

Napravite ravnotežu u "zagrljaju samoće" ili užitku samospoznaje i budite otvoreni za nove veze. Kasnije u toku meseca možete unaprediti svoje nade i snove.

Ribe

Iako želite malo više privatnosti vaš život izložen je javnosti i to ne možete izbeći. Na početku meseca može doći do napetosti sa roditeljima ili autoritetima. Stvari na poslu bi mogle biti izazovne, pa se potrudite da izbegnete haos.

Nepredvidive stvari se dešavaju i na polju komunikacija, učenja i marketinga. Neki daleki rođak vam se može iznenada pojaviti. Krećite se polako kroz neočekivane preokrete, sudbina je na vašoj strani, ali će se pojaviti dugoročni blagoslovi koji će doneti pozitivne promene.

