NAJVEĆA PREVARA U ISTORIJI TELEVIZIJE: Odmah nakon što je osvojio MILION FUNTI, njegova žena sve UNIŠTILA, ovako su otkriveni

Pre više od dve decenije, još 2001. godine, odigrala se jedna od najvećih prevara u istoriji televizije - Britanac Čarls Ingram, inače nekadašnji vojnik, osvojio je milion funti u kultnom kvizu "Ko želi da postane milioner". No, novac mu nikada nije isplaćen, i to sasvim zasluženo. Naime, do poslednjeg pitanja i tačnog odgovora Ingram je došao - prevarom!

Ono što je prilično apsurdno jeste način na koji je njegova prevara otkrivena! Možda bi kući zaista i otišao kao milioner da se nakon završetka emisije nije posvađao sa suprugom Dajanom.

Taj trenutak je opisao i Kris Tarant, tadašnji voditelj kviza, u svojoj knjizi "It’s Not A Proper Job". Čarlsova radost zbog dobitka bila je kratkog veka, a sumnju da nešto nije u redu izazvala je rasprava između majora Ingrama i njegove supruge.

- Vratio sam se prema Ingramovoj svlačionici da čestitam njemu i njegovoj ženi. Ali zaustavila me je Iv, ljupka devojka iz našeg istraživačkog tima, koja je jecala. "Šta nije u redu, Iv? Bila je to neverovatna noć", pitao sam je. "Ne, major mi je upravo na silu rekao da izađem iz njegove svalčionice i odem. Otišla sam do njih sa flašom šampanjca, ali su oni bili usred velike svađe. Sada, nije ni važno kakav ste ili koliko nesrećan par, ako ste upravo osvojili milion funti, sigurno biste bili veselog, slavljeničkog raspoloženja? - piše u Tarantovoj knjizi.

Nakon ove svađe, produkcijski tim emisije počeo je da analizira snimke i na kraju je otkrio obrazac kašljucanja u publici. Šefovi televizije su tada tvrdili da su Dajana, Čarlosva žena, i Tekven Vitok, njihov prijatelj, kašljali kad god je Ingram pročitao tačan odgovor.

Neobično ponašanje majora na ekranu izazvalo je uzbunu među ekipom i produkcijska kuća odlučila je da ne emituje emisiju, te da suspenduje isplatu.

Par je na kraju proglašen krivim za zaveru sa ciljem prevare u kvizu i izrečenu su im uslovne zatvorske kazne 2003. godine, te im je određena novčana kazna u iznosu od 115 hiljada funti. Vitok, inače profesor na koledžu iz Kardifa, osuđen je za pomoganje Ingramovima i osuđen je na 12 meseci uslovne zatvorske kazne, te mu je naloženo da plati kaznu i troškove suđenja.

Internet korisnici tvrde da je bilo jasno da vara u zadnjem pitanju

Inače, snimak Čarslovog nastupa u kvizu može se pogledati na Jutjubu, a internet korisnici tvrde da je lako primetiti trenutak u kome on vara. Voditelj Kris Tarant postavio mu je pitanja za milion funti koje je glasilo: "Pod kojim je imenom poznat broj jedan iza kog sledi sto nula?" Ponuđeni odgovori su bili: a) googol, b) megatron, c) gigabit i d) nanomol.

Takmičar je isprva kazapa kako veruje da je nanomol tačan odgovor, ali da bi to mogao da bude i gigabit. "Nisam siguran, mislim da nije megatron. Moram da priznam da nikada nisam čio za googol", rekao je, pa ubrzo promenio mišljenje.

- Procesom eliminacije mislim da je googol, ali ne znam što je to. Mislim da nije gigabit ni nanomol ni megatron. Stvarno mislim da je googol - rekao je Čarls, a voditelj se sa pravom začudio.

- Ali mislio si da je nanomol, nikad nisi čuo za googol - odbrusio je.

Čarls je svakako ostao pri svome, a korisnici društvenih mreža tvrde da ga je odalo ne samo kašljucanje, već previše ležerno ponašanje i činjenica da nije bio previše zabrinut, iako nije znao odgovor.

