OVO SU NAJLEPŠE PLAŽE NA KRITU: Na listi je jedinstvena koja ima PESAK ROZE BOJE, a jedna nije preporučljiva za RODITELJE S DECOM

Da li zbog toga ili ga je jednostavno priroda obdarila na poseban način, tek na Kritu postoji veliki broj plaža neverovatne lepote. Ne samo da je sa svojom ukupnom površinom od blizu 8.500 kvadratnih kilometara Krit najveće grčko ostrvo, već je sasvim sigurno i reč o najinteresantnijem ostrvu države Grčke.

Pored niza atrakcija u turističkom smislu, ostrvo Krit ima izuzetno bogatu istoriju. A pored toga što je na ovom ostrvu pre više od 4.000 godina nastala čuvena Minojska civilizacija, legenda kaže da je vrhovni grčki bog Zevs rođen upravo ovde.

Kada se uzme u obzir njegova površina i ukupan broj plaža, nemoguće je pomenuti ih sve na jednom mestu, kao što je praktično nemoguće obići i upoznati ovo interesantno ostrvo tokom jednog letovanja. Zato turisti koji su imali prilike da letuju na Kritu i kažu da mu se često vraćaju.

Ovo je lista 10 najlepših plaža na Kritu...

Plaža Falasarna

Velika peščana plaža, na zapadnom delu Krita, Falasarna je jedna od omiljenih za mnoge turiste. Od Hanje je udaljena oko 50 km. Na plaži postoji i restoran, a imate mogućnost i da iznajmite ležaljke i suncobran.

Međutim, iako je posećuje veliki broj turista, Falasarna je uspela da sačuva kritski duh, tako da praktično imate osećaj kao da boravite u netaknutoj prirodi. Ipak, ova plaža se baš i ne preporučuje za boravak porodica sa malom decom, jer je ulaz u vodu takav da se vrlo brzo dolazi do dubine.

Plaža Elafonisi na Kritu

Na oko 73 km udaljenosti od grada Hania nalazi se jedna od najinteresantnijih i najčešće pominjanih plaža na Kritu. Reč je o plaži Elafonisi koja podseća na karipske, a prvenstveno zahvaljujući sitnom belom i roze pesku kojim je prekrivena, usled koga more poprima tirkiznu boju.

Međutim, iako je najčešće posećuju turisti koji letuju na ovom ostrvu, činjenica je da njena okolina nije razvijena u turističkom smislu, pa se plaža Elafonisi najčešće posećuje u okviru organizovanih tura.

Posebno je zanimljivo što se do nje stiže na vrlo neobičan način. Naime, da biste stigli do ove plaže, odnosno ostrvceta na kome se ona nalazi, morate prepešačiti kroz prirodan bazen Libijskog mora, čija je dubina tek oko 30 centimetara.

Uz to, primetićete i da pesak na ovoj plaži mestimično poprima rozikastu boju, po čemu je ona među posebnim plažama ne samo na Kritu, već i u celoj Grčkoj.

Plaža Balos (Balos laguna)

Ako želite da stignete do još jedne od poznatih plaža na Kritu, najbolje je da pokušate brodićem i to iz mesta Kisamos, pa do Gramvouse i Balos plaže, koja je smeštena između ovog i ostrvceta Tigani. Naravno, do plaže Balos koja se nalazi na severozapadnom delu Krita možete stići i automobilom, ali to ipak nije preporuka, jer je put zaista krivudav i prilično težak, s obzirom da na većem delu puta uopšte ne postoji asfalt.

I ne samo to, već od trenutka kada parkirate svoj automobil moraćete dosta da pešačite da biste stigli do ove prelepe plaže, budući da joj automobilom morate prići sa potpuno suprotne strane.

S obzirom da na njoj ne postoje kafići ili restorani, ne zaboravite da ponesete sve potrepštine, ali i suncobran, jer ne postoji mesto na kome se možete zaštiti od sunca.

Iako je Balos kao plaža izuzetno lepa, na pojedinim delovima su postavljene kamene ploče za ulazak u vodu, pa se savetuje da budete oprezni, uzevši u obzir da možete da se okliznete.

Plaža Kedrodasos

Na samo kilometar udaljena od čuvene plaže Elafonisi smeštena je ova, moglo bi se reći plaža iz bajke. Sitan beli pesak, tirkizno plavo more, stene kojima je okružena samo su neke od njenih karakteristika.

A ako tome dodate i drveće maslina i smreke koje se na njoj nalaze, biće vam sasvim jasno zbog čega ćete se tokom boravka na njoj osećati kao da ste u bajci.

Plaža Preveli

Često ćete čuti da turisti ovu plažu nazivaju i "Palm beach", što ona u potpunosti i zaslužuje. Ujedno, plaža Preveli spada i u jedan od simbola ostrva, pa ne čudi što je i najposećenija. Smeštena je na samom ulasku u klisuru Kourtaliotis, južno od Retimna, na ušću reke Kourtaliotis u Libijsko more. S obzirom da reka ima dovoljno vode i u toku leta, posetioci se mogu kupati i u slanoj i u slatkoj vodi.

Do pre koju godinu, Preveli su najčešće posećivali turisti koji praktikuju nudizam, budući da je zaštićena od radoznalih pogleda, jer se nalazi u uvali, a okružena je vegetacijom koja je dovoljna da zaštiti privatnost nudista. Danas to više nije tako.

Prekirvena je sitnim belim peskom, a more je kao i na većini kritskih plaža tirkizno plavo. Do nje možete stići na dva načina i to automobilom i brodićem. Ali imajte u vidu da je reč o prilično maloj plaži, pa se tokom letnjih meseci često javlja gužva. I na njoj postoji kafe - bar, tako da možete da iznajmite ležaljke i suncobran.

Plaža Gramvousa

Smeštena u zalivu Kisamos, kada se od Hanje krene prema zapadu, nalazi se malo ostrvo Gramvousa, a na njemu istoimena plaža koja je u najmanju ruku fascinantna.

Posebna atrakcija ovog ostrvceta, osim neverovatno lepe plaže je i tvrđava koja se nalazi na njegovom vrhu.

Plaža Matala

Smeštena u zalivu Matala, južno od Irakliona, ova plaža spada u red dobro organizovanih i rado posećivanih plaža na Kritu. Uz plažu se nalaze stene sa isklesanim udubljenjima koje su nekada bile Rimske grobnice, a kasnije kažu i naseobine hipika.

Na njoj se nalaze kafići, a u neposrednoj blizini i restoran, što je čini idealnom za boravak. Ulaz u vodu je odličan za mališane, a sitan pesak koji je prekriva im omogućava pravo uživanje, piše Grčkainfo.

Plaža Triopetra

Kada se od grada Retimna krene prema jugu, na nešto više od 50 km udaljenosti se nalazi još jedna od atrakcija Krita kada su plaže u pitanju. Uz kristalno čistu vodu i sitan pesak na njoj, posebnu draž joj daju tri stene koje se na njoj ponosno uzdižu, a po kojima je i dobila naziv.

Do plaže Triopetra možete stići automobilom, samo imajte na umu da od obližnjeg sela Akoumia, od koga je ova plaža udaljena oko 10 kilometara, morate voziti ne tako lepo sređenim putem. Uz to, da biste uživali u lepoti ove zanimljive plaže morate i po izlasku iz automobila pešačiti 10 - ak minuta.

Vai plaža

Odlično organizovana plaža u modernom smislu reči, Vai beach ima šta da ponudi svojim posetiocima. Udaljena je oko 25 kilometara od grada Sitia i oko 5 od Palekastra, a na njoj se nalaze kafe barovi, u kojima možete iznajmiti ležaljke i suncobrane na način koji je uobičajen za čitavu Grčku, to jest ako naručite minimum dva pića dobijate na celodnevno korišćenje dve ležaljke i suncobran.

Posebno je zanimljiva njena okolina, budući da je u neposrednoj blizini Vai plaže manastir Toplou i neverovatan broj stabala palme, i to verovali ili ne, njih preko 5 hiljada. Parking je od plaže udaljen tek oko 200 metara, tako da se do nje stiže vrlo lako.

Plaža Souda

Ova plaža smeštena na svega par kilometara od čuvenog letovališta Plakias, odlična je za boravak porodica sa malom decom. Od Retimna je udaljena 40 - ak kilometara, a na jednom delu plaže Sauda se nalazi kafe bar u kome možete iznajmiti ležaljke i suncobran, ali se i osvežiti.

Ulazak u more je idealan za mališane, a u jeku sezone se često nudi mogućnost za oprobavanje turista u različitim sportskim aktivnostima na vodi.

(Kurir.rs/ Grčkainfo.com)

Bonus video:

00:28 ŠOK NA SVADBI ĐOLETA I SAŠKE ĐOKOVIĆ: Svatovi skočili u more i skinuli gaće!