KAKO ZAVESTI ĐETIĆA? Urnebesni vodič na Tviteru: "Oni su uvek u pravu, a jednu stvar obavezno izbegavajte"

Na Tviteru je objavljena fotografija knjige za koju se tvrdi da je Nacionalni turistički vodič Crne Gore. Kako piše na koricama, kroz tu knjigu se može upoznati istorija ove zemlje, saznati mnogo toga o njenim plažama i planinama.

Tu je i detaljan telefonski imenik važnih brojeva kao i vodič za dan i noć, a zatim su na društvenom mreži objavljeni odlomci za koje se kaže da su iz ovog štiva. Na tim slikama se mogu pročitati saveti kako "šarmirati Crnogorca", dok su žene i muškarci iz ove države podeljeni u tipove.

Na početku odlomka "kako šarmirati Crnogorca" navodi se sledeće: "Sigurno ste čuli da je tipičan muškarac iz Crne Gore robustan, upadljiv, zgodan i veliki zavodnik". Piše zatim da su Crnogorci prijateljski nastrojeni, da imaju prikriveni šarm i da su veoma veseli.

"Oni obožavaju moderan stil života i izazove", piše u knjizi. Ne vole posrednike dok upoznaju nekoga.

U knjizi stoji i da su Crnogorci skloni tome da udeljuju komplimente nakon što časte pićem, a ako vas primete u prodavnici na plaži, pa vam se predstave - povešće vas u romantičnu šetnju plažom. Upoznaće vas sa "romantičnom " pričom o herojskoj tradiciji Crne Gore.

Navode se dve opcije: ako želite da vas voli zauvek, budite "zor- devojka". Ukoliko želite kratkotrajnu vezu, upustite se u to. Opisuje se i kako Crnogorac radoznalo ispod sunčanih naočara posmatra svoju devojku, ali i to da muškarci iz ove zemlje ne mogu dugo bez SMS poruka, telefona...

Tu su i saveti "za i protiv" pa se preporučuje "izbegavanje poljupca na prvom sastanku - on treba čeka na to, ali ne treba ni preterivati u tome". Crnogorac je najbolji u tome da vas zaštiti, bude rame za plakanje i pruži snažan zagrljaj. "Budite protiv ustajanja rano ujutru. On odmaraca ceo dan, pa mora spavati noću", i ovo piše u toj knjizi. Savet je i da se njegova majka često hvali jer je ona žena koja ga je rodila. "Nemojte da imate oprečna /kontradiktorna mišljenja. Crnogorci su uvek u pravu", glasi još jedan savet.

Kada je reč i tipovima muškarca, tu je prvo tradicionalni tip koji se prepoznaje po džemperu na pruge i patikama. On je posvećen poslu i ljubavi. Iza ozbiljnog izgleda krije se nežan, veseo i opušten muškraca.

Menadžerski tip obožava moderan stil života i luksuz, stalno gleda na svoj Roleks sat i ima najmoderniji mobilni telefon i skupocene automobile. Kao i brendiranu odeću. Daće vam svoju vizit kartu. Sanja da ima privati avion i firmu na Kipru. Ako mu kažete da liči na muškarca iz Voga, ostavićete ga bez daha.

Atletski/sportski tip se može sresti svuda, u teretani, na plaži kada je više od 40 stepeni... Obožava da pozira, a profesija iz sna za njega je da radi u obezbeđenju. Prepoznaćete ga u diskoteci po mišićima i izraženom struku. Direktan je u obraćanju i voli brzu vožnju. Nemojte mu verovati jer je slab na žene, ali kada se to zna, može se iskoristiti u sopstvenu korist.

Avanturista će učinti sve da se osećate kao posebna žena, šarmiraće vas nežnim rečim, obećavati divne stvari dok jede kolač sa medom...

Kada je reč o tipovima žena, opisuje se prvo tradicionalna žena koja je staložena i obrazovana i poseduje klasičnu lepotu. Prepoznaćete je po dugačkoj negovanoj kosi, diskretnoj šminki i skromnoj odeći. Ona je jako usamljena i priželjkuje ljubav koja će trajati do smrti. Ona želi dvoje dece i kuću sa baštom. Ona je sjajan prijatelj, daće vam uvek savet, ali neće otkrivati recept svoje bake.

Poslovna žena je odlučna žena koja ide ka svojim ciljevima. Ona je posvećena karijeri dok u ljubavi kalkuliše. Ona je samouverena i neodoljiva. Obožava zabave i da bude u trendu. Retko ćete je videti bez računara ili adresara, a berza je njeno omiljeno mesto.

Mediteranski tip žene je komunikativna, skromna i vesela žena. Možda je reč o grešci (pa da umesto skromna piše moderna), ali se zatim navodi da on sanja o glamuru, luksuzu, jahtama, spa programima... kupovini u najskupljim butucima, kreditnim karticama. Piše i da je poljubac sa njom nezaboravan.

Manekenski tip je uvek u sjajnoj formi, na štiklama i uvek izgleda kao da je sišla sa manekenske piste. Vreme provodi u teretani, najboljim diskotekama, bjuti salonima. Osvaja šarmom, ali ništa ne obećava.

Komentari na Tviteru o ovom vodiču glase: "Zašta je ovaj vodič?", "Za poslovnu pratnju" , "Ova strana kako da šarmirate Crnogorca je posebna", "Bolje da se vrati na grafikone, skandal" , "Zašto sam ovo videla, pa sad moram da isperem oči sredstvom za čišćenje", "Sjajan vodič, hvala".

