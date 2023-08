POSEDUJEMO LI ZAISTA ŠESTO ČULO? "Intuicija je glavni Božji dar, a razum je samo naš sluga!" Srpkinji je ovo iskustvo spaslo život

Pre 15 godina desila se jedna od najvećih avionskih nesreća u Španiji. U njoj je poginulo 153 ljudi na aerodromu u Madridu, od čega 20 dece, kada se prilikom poletanja zapalio avion "Spenera" na letu JK 5022. Među putnicima trebalo je da bude i Beograđanka Maja Todorović Iskjerdo, koja je u poslednji čas promenila kartu.

foto: Profimedia

Ona je i bila gost u emisiji Puls Srbije ispričavši da li je ranije imala ovakva iskustva, da uz pomoć šestog čula izbegne određene nesreće.

U svom životu, naglasila je da je mnogo toga videla, ali da njeno poreklo nema veze sa tim predosećajima, već da sva živa bića na planeti imaju to šesto čulo i da smo deo prirode.

- Možemo videti životinje koje tačno imaju predosećaj za neku nesreću i smrtni slučaj. Pre nego što je preminuo moj suprug posmatrala sam mog psa koji je jako dobro osećao šta će se desiti. Svi to imamo. Oni koji slepo veruju nauci žele da sakriju ovaj deo sebe. Ajnštajnova rečenica o tome je da je intuicija je naš glavni Božji dar, a razum je samo naš sluga. To se u naučnim krugovima zaboravlja. Ja sam univerzitetski profesor i neke od kolega su mi rekli da ne pričam o tome, da je to malo sramota, da pričam o tome... - rekla je Todorović Iskjerdo.

07:07 ZAHVALJUJUĆI JEZIVIM NOĆNIM MORAMA, PREDOSETILA NESREĆU I TAKO PREŽIVELA Todorović Iskjerdo: Ljudi su zapaljeni padali sa neba!

Ona je uvek negovala i jednu i drugu stranu, i sve opozite koji su, kako je rekla zapravo tandem.

- Moj mentor u Španiji kada sam mu ispričala ovo, rekao je da se i njemu slično dešava ali da ne želi da razgovara o tome. U Peruu kao i u celoj Latinskoj Americi i u Africi u mestima gde su ostala ta autohtona društva, kakvi smo i mi ovde, oni neguju kult duhovnosti i inuticije... - kazala je i dodala:

- Kada je moj otac bio u kliničkoj smrti ja sam komunicirala sa njim, niko tada nije znao da je u kliničkoj smrti, iako su svi mislili da spava nakon operacije. Odlazim u majku u kuću i pojavljuje se on i govori mi da je izašao iz tela i da je baka (koja je preminula) došla po njega. Izlazim iz tog sna i rekla sam to majci, ali mi je ona rekla da je to samo stres. U tom momentu su pozvali iz bolnice i rekli da su mu svi organi otkazali i da je u kliničkoj smrti - ispričala je istakvaši da svi treba da pratimo te unutrašnje osećaje.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

07:07 ZAHVALJUJUĆI JEZIVIM NOĆNIM MORAMA, PREDOSETILA NESREĆU I TAKO PREŽIVELA Todorović Iskjerdo: Ljudi su zapaljeni padali sa neba!