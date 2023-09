"U HRVATSKOM NEMAMO TAKO DOBAR IZRAZ" Hrvati na mrežama biraju OMILJENE SRPSKE REČI, nikad nećete pogoditi koje su im omiljene

Iako su srpski i hrvatski jezik veoma slični, razlike među njima večita su tema. Uprkos velikoj sličnosti, postoje reči i izrazi koji su simpatični i Srbima i Hrvatima. Tako su hrvatski tiktokeri pokrenuli novi trend u kojem biraju svoje omiljene reči iz srpskog jezika.

Jedna od korisnica ove društvene mreže objavila je video u kojem je nabrojala čak desetak svojih omiljenih srpskih izraza koji joj mnogo bolje zvuče, osim jednog koji joj je bolji na njenom maternjem.

- Dobar dan iz Dalmacije, juče mi je iskočio TikTok u kojem devojka nabraja 10 omiljenih srpskih reči, pa evo i mojih par - počela je tiktokerka.

Kao svoj najomiljeniji izraz izabrala je "mrzi me" uz objašnjenje da joj je mnogo slatko kada neko od naših ljudi kaže "mrzelo me je da nešto uradim".

- Toliko mi je slatko da to kažeš kad ti se nešto ne da, jednostavno savršen izraz - rekla je.

Za "loži me" i "radi me" nije uspela da nađe dosledni kroatizam, pa ih je ocenila kao neprevedivo dobre.

- U hrvatskom nemamo tako dobar izraz, možda "pere me" u negativnom smislu, ali ni blizu nije dobar kao radi me, isto kao i "loži me", puno je bolje od "pali me" - zaključuje ona.

Posebno primamljivi bili su joj nazivi likova u crtaću "Sunđer Bob", gde je izdvojila Lignjoslava i Keba Krabu, međutim, verzija "Snežane i sedam patuljaka" više joj se dopala na hrvatskom.

- Snežana i sedam patuljaka mi je mnogo lošija od Sneguljice.

Morski nazivi takođe su joj izuzetno privukli pažnju, pa su se među njenim omiljenim rečima našli "ostrvo" i "talasi", ali i jedna životinja.

- Ajkula je puno bolji naziv nego morski pas, kakav pas? - zapitala se tiktokerka.

"Mikrotalasna" je dobro nasmejala, a nazive za povrće ocenila je kao odlične, isto kao i "matori" i "ortaci".

- Pečurke, sočivo, boranija, cvekla to mi je genijalno - dodala je.

Za neke kroatizme posebno se čudila kako se tako zovu, pa su joj srpski "trotinet" i "parče pice" potpuno logičniji od "romobil" ili "komad pice".

- Parče pice mi je 7 puta bolje od "komad pice", isto kao i obezbeđenje, mnogo bolje zvuči kada izgovaraš nego "osiguranje", jednostvano klizi niz usta - završila je ona.

Video je za veoma kratko vreme postao viralan na mrežama, a koliko se svideo i Srbima svedoči veliki broj pozitivnih komentara na račun ove devojke: "Preslatko", "Bravo za video", "Odličan izbor, pozdrav iz Beograda"...

U komentarima se javio i veliki broj Hrvata koji je samo nizao svoje omiljene srpske nazive, a posebno su im privlačni: kačkavalj, bleja, kačket, šargarepa, patike, bostan, muvanje, kajsije, ranac...

