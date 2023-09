"REPREZENTACIJA SRBIJE U ZNANJU" OTVORILA DRUGU SEZONU KVIZA NAJSLABIJE KARIKE: Takmičari bili obučeni u duhu SPORTSKE atmosfere

Foto: Two Rivers

U duhu sportske atmosfere koja vlada Srbijom poslednjih dana, takmičari prve epizode druge sezone kviza "Najslabija karika", obučeni u plave košulje, mogli su da prođu kao reprezentacija Srbije u znanju. Na čelu sa dobro poznatim selektorom, proslavljenim glumcem Nikolom Kojom, ovaj tim pokazao je zavidno znanje i uprkos propuštanju nekolicine prilika za "bankiranje" u kasi se na samom kraju našlo 511 000 dinara koje je kući odneo Slobodan Obućina iz Ivanjice.

Druga sezona jednog od najpopularnijih kvizova na planeti, počela je simpatičnom situacijom u kojoj su devetorica takmičara, pa i sam voditelj kviza, bili obučeni u svetlo plave košulje. Primetivši to na samom početku Kojo se zapitao da li je možda u pitanju Svetski dan muških beba ili su ustvari čuveni Štrumfovi, a on zločesti Gargamel, osvrnuvši se potom na činjenicu da ovog puta u ekipi nije bila ni jedna žena, te da je verovatno to razlog ovog zanimljivog "dres koda".

Na samom startu takmičari su „nezagrejani“ dostigli gotovo maksimalnu sumu, koja se može osvojiti u jednoj rundi i bankirali 250 000 dinara, dok su se u drugoj po svemu sudeći malo opustili te u banku nisu dodali baš ništa. Nakon kratkog razgovora sa selektorom, nastavili su igru u dobrom ritmu i konačno došli do cifre od 511 000 dinara za koju su se u finalnoj rundi borili Slobodan Obućina i šezdesetogodišnji Želimir Lalić iz Beograda. Iako je kroz sve runde Želimir samouvereno odgovarao na sva pitanja i pokazao izuzetnu širinu svog znanja, u poslednjoj rundi sačekala su ga, kako je i sam rekao nakon emisije: "teška pitanja". Slobodan je iz duela izašao kao pobednik odgovorivši tačno na četiri pitanja.

"Ako se po jutru dan poznaje" nova sezona Najslabije karike biće uzbudljivija i napetija od prethodne, a mi jedva čekamo da vidimo da li će neko uspeti da osvoji 5 miliona!

