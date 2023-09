"MAMA, NE VRAĆAM SE KUĆI" Amerikanac zbog NAJBEZOBRAZNIJEG MESTA U SRBIJI ostao u šoku, pa zapalio mreže onim što je poručio majci

Naselje na periferiji Sremske Mitrovice, u narodu poznato kao Pičkovac, zbog svog naziva nije zanimljivo samo stanovnicima Srbije. Za njega je čuo i jedan Amerikanac, koji je, reklo bi se po njegovoj reakciji, oduševljen ovim nesvakidašnjim nazivom.

Kada je pogledao reportažu iz ovog naselja u Srbiji, prvo je zbunjeno ponovio njegov naziv, a onda je rekao:

- Šta je Pičkovac? Mama, ja se noćas ne vraćam kući - poručio je šaljivo on, a snimak je postao viralan na društvenim mrežama.

Inače, pomenuto naselje ima više naziva, a neka od njih su Severno od Planinske, naselje kod pruge ili Pičkovac... Sve su to imena koja su u upotrebi kod 95 odsto stanovništva Sremske Mitrovice za deo grada čiji je zvanični naziv naselje Braća Maletić.

Različite su teorije o poreklu imena ovog mesta u Vojvodini. Od toga da je sagrađeno na velikoj udaljenosti od centra do toga da su njegovi prvi stanovnici bili ginekolozi.

"Kažu da su ginekolozi prvi koji su u ovom naselju sagradili kuću i da je naselje dobilo naziv Pičkovac", navela je jedna prolaznica svojevremeno za Kurir televiziju.

"Ovo je periferija grada, ovde su nekada bile njive. Tu gde stojimo je bila bašta i ovaj deo Mitrovice je preko pruge, a sad imamo podvožnjak pa smo priključeni gradu, nemamo osećaj odvojenosti od centra grada prugom", objašnjava jedan meštanin.

Iako je ovaj naziv koji je široko prihvaćen među meštanima za neke možda pomalo vulgaran, oni ga se, kažu, ne stide.

"To je normalno za ovde, mi smo se uklopili u to. Nije me ni sramota da kažem kad me pitaju odakle sam, ja kažem 'Normalno, iz Pičkovca'", rekao je jedan meštanin.

