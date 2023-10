MOŽDA IPAK NEKO DA POZOVE POLICIJU? Otkrio TAJNI PROLAZ u kući koji izgleda koji izgleda GORE od onih u HOROR FILMOVIMA! (VIDEO)

Tajni signali koji se pokreću na policama sa knjigama i otkrivaju tajne prostorije viđali smo samo u kriminalističkim filmovima. Čed Sančez je čovek koji je rešio da unese malo mistike i u svoj dom. On je tako došao do genijalne ideje koju je sproveo u delo, a nije tajna da ga je to malo više koštalo, iako nije precizirano koliko. Snimak koji je postao rado gledan na Tik-toku je onaj koji počnje rečenicom: “Može li vaš zid ovo da uradi?” Video počinje slikom starog drvenog plakara sa policama koji ima jednu drvenu dršku koja predstavlja vid ukrasa, međutim, ona je mnogo više od toga.

Na snimku vidimo kako se pokretom levo-desno ovom drvenom ručkom otvaraju tajna vrata koje vode u misteriozni ostatak kuće. Naime, po otvaranju vrata ulazi se u polu-osvetljeno stepenište, koje je uređeno poput srednjevekovnih tajnih prolaza. Pošto se vijugavim kamenim stepeništem siđe u podrum, dolazi se do tajnog hodnika iz koga se najzad ulazi u prostoriju koja je veličine prosečne sobe, a iz koje postoji deo koji je predviđen za renoviranje i u kome će najverovatnije biti toalet.

Oni koji su pregladali tajnu prostoriju nisu mogli, a da ne uoče sličnost između prostorija za mučenje koje su se mogle videti samo u filmovima strave i užasa. Uz snimak je dodat i haštag “tajna soba” i “skrivena soba”, a ide i izvinjenje budući da prostorije još nisu završene.

- Izvinite zbog prašine, radovi su još u toku - objasnio je Sančez u opisu, a o tome je pisao i San.

Objava je pregledana milionima puta i ima 185.000 sviđanja na Tik-toku, a samo neki od komenatra bili su i ovi.

foto: Printskrin/Tiktok

- Za šta tačno je predviđena ova tajna odaja?

- Tajni podrum koji obično imaju serijske ubice.

- Izvinite, ali gledao sam suviše trilera i ova prostorija je identična kao ona koju imaju isključivo serijske ubice.

- Video sam tajni prolaz, prigušeno svetlo i sobu na kraju svega toga u kojoj verovatno čuči Sotona lično!

foto: Printskrin/Tiktok

- Krajnje jezivo, možda neko ipak da pozove policiju?

- Čitavo detinjstvo sam sanjao kako bih bio najsrećniji kada bih u svojoj kući imao nešto slično, ovo je fanstastično, mora da je mnogo koštalo!

- Sve zavisi od materijala od kog želite da gradite, recimo nije isto da li je drvo ili iverica, takođe dosta zavisi i od cene majstora koga uposlite da vam napravi ovako nešto, svakako nije jeftino rešenje.

(Kurir.rs/Republika)