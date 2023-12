"NE MOGU DA VERUJEM DA NA TO ZA SAT VREMENA POTROŠITE MOJU NEDELJNU PLATU" Nepalka radi u Hrvatskoj i ovome ne može da se NAČUDI

Kada je iz velikog Katmandua stigla u Evropu, Barša je očekivala visoke zgrade, pa je na putu iz Zagreba u malena Sela pored Siska ostala šokirana pejzažom kojim dominiraju kućice. Ono što nije očekivala je da će upravo radeći u kafiću u Selima postati TikTok zvezda.

Za TikTok je počela da snima u Nepalu, ali tek je nedavno jedan video iz kafića u kojem radi postao viralan. U njemu Barša Gurung gleda u mušterije i polira čašu, a u natpisu stoji: „Samo gledam ljude dok troše moju nedeljnu platu u jednom satu.“

U razgovoru za Index.hr otkrila je šta ju je najviše šokiralo u Hrvatskoj.

Radila za tri puta manju platu

Barša je u Hrvatsku stigla pre godinu dana preko jedne agencije kojoj je platila 7.000 evra. Taj novac i dalje otplaćuje, a deo novca šalje i svojoj majci. U Nepalu je krenula na fakultet na kojem je studirala poslovnu ekonomiju, ali malo pre nego što ga je završila, dobila je hrvatsku vizu i iskoristila priliku za dolazak.

„Ovde su plate tri puta veće nego u Nepalu, tako da mi nije žao što sam došla i ostavila fakultet. Pre nego sam došla, radila sam u službi za korisnike za jednu IT kompaniju i plata mi je bila jedva 200 evra“, rekla je Barša.

„Najčudnije mi je naručivanje tura pića“

Od kada je došla u Hrvatsku, doživela je nekoliko kulturalnih šokova zbog načina života Hrvata. Najveći je vezan za plaćanje tura pića.

„Najčudnije su mi bile ture, znate, dok neko dođe u kafić i kaže: ‘tura, tura.’ Ovde je običaj da, kada sednem s prijateljicom u kafić, jedna od nas plati sve, mi to nemamo u Nepalu. Tamo svako plaća za sebe. Čak i kad idem s dečkom u kafić, plaćamo pola pola i to mi se zapravo jako sviđa“, priča.

Za Hrvate kaže da joj se sviđaju kao narod, jer su jako srdačni i sve ih zanima. Ali koliko god joj je ta osobina simpatična, toliko joj je i neobična.

„Nepal je veliki i nikog nije briga šta drugi rade, a ovde je potpuno drugačije. Kada me nema jedan dan, svi me pitaju gde sam bila, šta sam radila i s kim, od ljudi u kafiću, do onih na ulici i u prodavnici. To je neobično“, rekla je Barša.

