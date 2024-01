VELIKI MESEČNI HOROSKOP ZA FEBRUAR: Bik u ljubavnom trouglu, a Rak rešava važno pitanje! Pogledajte šta očekuje vaš znak!

Donosimo vam sve što vašem horoskopskom znaku zvezde predviđaju ovog meseca na ljubavnom i poslovnom planu.

OVAN

Vaš šarm radi u društvu; koristite ga da istaknete svoje talente, zasluge i originalnost koja vas razlikuje. Oslanjajte se na Veneru da se mešate sa svojim vernim krugovima, prijateljima s kojima uživate u preoblikovanju sveta.

Vaša sposobnost da iznenađujete vam donosi naklonost na visokim mestima, a vaše društvene veštine vam omogućavaju da zasijate u društvu. Ali, nemojte preterivati.

Imate sve što je potrebno da zavedete, ako ne zloupotrebljavate svoj šarm ili sposobnost iznenađenja, da blefirate kako biste dobili više od onoga što su drugi spremni da vam daju.

Jupiter podržava vašu ekspanziju. Izražavanje vaših talenata može doneti značajne prihode; strpljivo čekajte svoje vreme umesto da žurite. Ako ste talentovani za inovacije i ako su vaše inicijative privlačne, nemojte upropastiti svoje šanse tako što ćete pretenciozno pokazivati svoju originalnost, koja može biti shvaćena kao ekscentričnost. Nemojte pritiskati svoj profesionalni krug da vas po svaku cenu prati.

BIK

Vaš društveni i profesionalni život je u prvom planu, inspirativni projekti su na horizontu, ali izgradite ih na čvrstim temeljima da biste ih ostvarili. Većina vas započinje novi ciklus ekspanzije i nema nameru da propusti ovu priliku. Iako je vaša težnja da otvorite nova vrata legitimna, nastavite bez podležanja prekomernom zanosu ili zahtevima koji ne dobijaju jednoglasnu podršku. Uran nastavlja da utiče na vaš svetonazor i ponašanje. U ljubavi, izbegavate fuziju-zabunu verziju veze i održavate svoju autonomiju. Oslonite se na Veneru da zablistate u društvu, umesto da se emocionalno angažujete.

Više nego novac, tražite priznanje vašeg prava da delujete slobodnije. Iako ste obično skloni materijalnim stvarima, počinjete da se odvajate od svojih zavisnosti. Nemojte glasno proklamovati svoju potrebu za nezavisnošću, svoju želju da upravljate svojim poslom na svoj način. Vaša težnja da se oslobodite restriktivnih pravila je legitimna, ali nemojte izazivati sve. Samo biste pozvali probleme.

BLIZANCI

Vaše ambicije su u centru pažnje i ulažete puno energije u potvrđivanje sebe, bilo da je reč o promeni ljubavne ili profesionalne situacije. Težite proširenju vaših horizonta, ali usavršite svoje projekte i strategije pre otvaranja novog poglavlja u vašoj ličnoj priči.

Oslonite se na svoju senzualnost da začinite svoje dane i noći. Međutim, možda će vam biti teško da uskladite svoje želje za neograničenim životom sa potrebom da budete strpljivi dok se stvari odvijaju.

Ako izrazite svoja očekivanja previše autoritativno, očekujte odbijanje umesto odobrenja. Možete biti shvaćeni kao zahtevni, ili drugi mogu da zameraju pritisak koji vršite na njih.

Neki elementi iz prošlosti, prethodna ponašanja, opiru se promeni. Važno je da ih identifikujete i suočite se s njima lucidno kako bi nestali. Ignorisanje ih može dovesti do toga da se borite protiv iluzija umesto da efikasno rešavate problem.

RAK

Kroz vešte pregovore usmeravate svoju društvenu situaciju. Ako ste ciljali da služite uzvišenijem cilju od sebe samih, na pravom ste putu.

Trošite puno energije da biste postigli profesionalni ideal, ali vaše suptilne poruke mogu biti teške za tumačenje drugima. Mlad mesec naglašava vašu društvenu situaciju. Vreme je da budete ubedljivi i istaknete svoje talente usavršavanjem svojih strategija.

Smirite jake emocije ako ne želite da vam igra izmakne. Bilo u ljubavi ili društveno, ponekad “bolje” može biti neprijatelj “dobrom”. Nemojte žuriti; vreme je na vašoj strani. Radije razmislite o posledicama vaših inicijativa nego da preletate preko teme. Niste skloni korišćenju osećaja za nijanse, ali upravo to treba da radite da biste izbegli konfrontacije. Počnite tako što ćete pokušati da shvatite šta vas navodi da provocirate sve oko sebe.

LAV

Slobodno napravite korak prema drugima, angažujte se i ostanite pažljivi prema svojim partnerima i sagovornicima. Takođe, pokažite dobru volju kada je u pitanju služenje zajedničkoj stvari kako biste promenili stvari u svoju korist, održavajući svoj kredibilitet sa drugima. Najbolji pristup koji treba usvojiti je izbegavanje potencijalnih konfrontacija i optužbi da ste previše egocentrični.

Hrabri i željni da potvrdite svoju različitost, vaša originalnost tona i metode je divna. Međutim, razmislite o tome da poštedite one koji ne dele vašu smelost i koji se uvrede slobodom koju smatraju provokativnom. Iako vaša ljubaznost služi vašim interesima u društvu, pazite da ne kažete stvari koje bi mogle uvrediti vašeg partnera. Vaš ofanzivni stil prezentacije koji ne favorizuje harmoničnu razmenu možda neće biti cenjen.

Jupiter pogoduje potencijalnom unapređenju i ostvarivanju zasluženih finansijskih koristi. Osigurajte da dobro pripremite teren tako što ćete prvo odustati od verovanja da je sve dozvoljeno i da vam sve pripada. Jupiter pogoduje vašem društvenom usponu. Pojavljuju se prilike da napravite korak napred i raširite krila. Međutim, čak i ako težite da se oslobodite pravila koja smatrate previše restriktivnim i da se izdvojite iz mase, izbegavajte da previše mislite o sebi. Takav stav šteti vašim budućim uspesima.

DEVICA

Želite da volite i budete voljeni; uspostavite konstruktivan dijalog sa onima oko vas. Dok se neki angažuju u saučesničkim razmenama sa svojim partnerima, drugi teže da žive vezu koja je vanredna. Još drugi nastoje da promene stvari, ponekad kroz intenzivne razmene i situacije koje ih primoravaju da reaguju i pažljivo ispitaju svoju porodičnu dinamiku.

Preterani u svojim ponašanjima, nestrpljivo reagujete na sporost drugih i osećate se iskušani da forsirate prolaz, vršeći pritisak na one oko vas. Ovaj stav treba izbegavati ako želite da prenesete svoje poruke umesto da primite barikadu kritika.

Oslanjajte se na tendenciju za preterivanjem da prijatno provocirate drugu stranu i uključite je u svoj svet. Težite proširenju svojih horizonta, kretanju van utabanih staza i izražavanju svojih želja. Međutim, nemojte ništa nametati voljenoj osobi ili okolini koja ne odobrava sve vaše želje.

Ako želite da stvari teku glatko, usvojite manje provokativan stav. Ljudi će biti oprezni prema vama ako iskazujete svoje boje bez obzira na mišljenja i preferencije onih oko vas. Venera vas poziva da otvoreno izrazite svoj jedinstveni ton, ambiciju da proširite granice mogućeg i svoje lične limite. Imajte na umu da drugi možda neće biti zainteresovani za iskustva koja predlažete. Stoga, nemojte ništa nametati drugima bez prethodne konsultacije ako ne želite da vaše interakcije skrenu s puta.

VAGA

Ako pažljivo upravljate transformacijom porodičnih veza i promenama unutar porodice, nesumnjivo ostavljate trajan utisak i dobijate poene. Međutim, ako pokušate da nametnete svoje načine, kodekse i metode drugima, to im se neće svideti. Ostanite u skladu sa svojim najbližima ako želite izbjeći stvaranje problema.

Samouvereni u sebe i svoju pravičnost, uvereni da vaši talenti zaslužuju priznanje i autoritet. Blagi višak samopouzdanja i uverenje da možete promeniti sve prema svojim idejama mogu vas dovesti do prekoračenja granica i ulaska na teritoriju drugih. Da biste izbegli nepopularnost, smanjite ton.

Šaljete svoje poruke što nežnije kako biste pokušali promeniti ustajalu porodičnu situaciju. Međutim, pazite da previše ne destabilizujete svog partnera tako što ćete nametnuti svoje nove kodekse bez prethodne konsultacije kako bi vaše želje postale stvarnost.

Vaša trenutna tendencija da revolucionizujete funkcionisanje vašeg odnosa, posla, ukratko, svega, može iritirati neke. Izbegavajte to tako što nećete odmah tražiti povećanje plate. Na ivici ste, težite da nametnete svoj ritam, kodekse i metode svima, uvereni da vaš potencijal i talenti treba da budu autoritativni. Međutim, nije sigurno da će ljudi želeti da vas prate bez diskusije. Pokušajte da ostanete otvoreni za dijalog i izbegavajte vršenje pritiska na bilo koga.

ŠKORPIJA

Porodične stvari koje zahtevaju pažnju, osetljive teme koje treba adresirati bez odlaganja i privatni život u centru vaših briga. Dok neki mogu doživeti harmoniju i saučesništvo u mesecu koji obećava da će biti prilično intiman, drugi se suočavaju sa manje povoljnim izgledima. Ako ste dugo osećali da vam je osnova u životu nestabilna, došlo je vreme da razumete svoju svrhu u ovom svetu.

Niste skloni timskom radu. Ako ste više skloni komunikaciji, razmeni ideja i razmišljanju izvan ustaljenih okvira, nije zagarantovano da će ove dispozicije služiti vašoj stvari. Umesto toga, pokušajte da otvorite i održavate dijalog između vas i drugih ako želite da završite mesec okruženi, a ne sami.

Više želite da se istaknete nego da zaradite bogatstvo. Ako napetosti oko novca remete porodičnu harmoniju, pokušajte da prioritet dajete mirnim rešenjima.

Oslonite se na svoj originalni ton da biste šarmirali i inspirisali druge (kolege, hijerarhiju, razne kontakte) da vas prate. Međutim, ako vodite sopstveni posao, uzimajte u obzir mišljenja, pa čak i pritužbe, vaših zaposlenih ili partnera pre donošenja bilo kakvih važnih odluka.

STRELAC

Očekuje se mnogo razmena u vezi sa novom instalacijom, poboljšanjima koja treba napraviti u porodičnom životu i promenama u svakodnevnim rutinama koje treba da evoluiraju. Intenzivno ćete komunicirati na ovu temu tokom meseca koji vas podstiče da izrazite šta želite da uspostavite ili čak promenite, tako da vaše postojanje usko odgovara vašim očekivanjima. Angažujte se u suštinskim debatama, ali budite svesni načina na koji se izražavate.

Nestabilni i neuhvatljivi, rizikujete da dezorijentišete one koji su spremni da vam veruju i prate vas ako rasipate svoj fokus i ne usmeravate prioritete. Ljudi vas mogu doživljavati kao provokativne, i možda ćete naići na otpor prema svojim impulsima.

Možda ćete se boriti da prenesete svoje poruke, a neke od vaših izjava mogu destabilizovati one oko vas. Pazite da ne uzimate previše slobode ili ne tražite previše od drugih, jer to može dovesti do toga da budete nezadovoljni do kraja meseca.

Jupiter pogoduje unapređenjima i poboljšava svakodnevni život, ali upotreba prave metode za privlačenje prosperiteta je ključna. Traženje više može dovesti do toga da naiđete na prepreku. Jupiter pruža brojne prilike za rast u uticaju. Vaša originalnost privlači vaše sagovornike, ali nemojte preterano koristiti svoj šarm, elokventnost i autoritet da manipulišete događajima u svoju korist.

JARAC

Ako vaša težnja da se otisnete van utabanih staza i izrazite svoju povećanu kreativnost izgleda legitimno, to nije razlog za prekoračenje granica. Postoji rizik od nezadovoljavanja umesto šarmiranja, od razdvajanja umesto sticanja podrške. Osigurajte da mudro koristite svoje potencijale i talente tako da služe vašoj stvari, i prenesite svoje poruke na način koji inspiriše one oko vas umesto da ih iritira.

Hiroviti, smeli i ne baš voljni da idu sa tokom, oslanjate se na svoj neodoljivi šarm da zavedete koga god želite. Međutim, nakon toga nema pitanja o radu stvari na vaš način, zahtevanju da se drugi povinuju svakoj vašoj hirovitoj želji ili zahtevima koje neki mogu smatrati fantastičnim.

Da li koristite svoju moć zavođenja da začinite svoj ljubavni život? Međutim, izbegavajte zloupotrebu i preterano traženje od vašeg partnera, koji ceni vaš dodir fantazije, ali možda ne želi da ispuni sve vaše fantazije. Nemojte im dati utisak da ih koristite.

Najbolje uspevate kada pokušate kanalisati svoje potencijale tako da budu razumljivi, ali ako se raspršite, odbijate sve. Vaš jedinstveni ton očarava vaše partnere i sagovornike, ali tendencija da tražite previše zauzvrat na kraju iscrpljuje vašu publiku. Ako želite maksimalno iskoristiti svoje talente i jedinstvenost, razmislite o izražavanju svojih očekivanja više unutar normi.

VODOLIJA

Sve što vam omogućava da kanališete kreativnost koja je u punom usponu, divlju želju za prekoračenjem granica i pravila, treba favorizovati. Bilo da je reč o skakanju sa bungeeja, ekstremnim sportovima ili umetničkom izražavanju, oslobodite se, ali po mogućstvu daleko od kamere.

Dok se neki mobilizuju da nose ideal kojem teže da prenesu, drugi traže previše od drugih i generišu napetosti. Bilo da je reč o ljubavi, poslu ili osvajanju vaših talenata i zasluga, skloni ste preterivanju svojih moći, i zažalićete zbog toga.

Vaš šarm funkcioniše, i vaš svet ima sve što je potrebno da se svidi osvojenom okruženju. Vreme je da izrazite ono što vam je blisko srcu sa svakom šansom da se svidi. Novi dar se budi, kreativni potencijal je spreman da izađe na površinu. Istražite ovu novu facetu sebe, ali nemojte tražiti previše.

Merite svoje reči pre nego što progovorite, kanališete svoje misli i bolje kontrolišete svoje intervencije. Osigurajte da održavate osećaj granica u ljubavi, na poslu ili u društvu. Savršeno je neprijatelj dobrog ako radite stvari samo na svoj način.

RIBE

Ne bojte se da oslobodite svoju kreativnost. Imate puno originalnih ideja i želju da ih sprovedete, ali izbegavajte prekomerno trošenje samo da biste sebi ugodili.

Imate talente da menjate stvari u svakodnevnom životu, unoseći kreativnost u svet koji smatrate statičnim ili čak otuđujućim. Mlad mesec vas poziva da komunicirate. Iskoristite svaku priliku da podelite svoje ideje, ali nemojte nikoga prisiljavati.

Inspirativni i inspirišući, privlačite podršku za svoje kreacije. U ljubavi se harmonizujete sa drugima. Napetosti narušavaju harmoniju; možda ste tvrdoglavi. U pitanjima srca, neki imaju instinktivne reakcije koje treba kanalisati za bolje razumevanje. Ako osećate teret porodičnih veza na svojim ramenima, nemojte pokušavati da izbegnete svoje odgovornosti. Razgovarajte o problemu kako biste razjasnili bilo kakve nedoumice.

Upravljajte mesecom pokušavajući da kontrolišete svoje želje i apetite, istovremeno ostajući osetljivi na potrebe drugih, kao i na svoje. Ovaj pristup je ključan ako želite uživati u blagodetima Jupitera bez plaćanja previsoke cene.

(Kurir.rs/Najžena/A.G.)

