DEVICE ĆE UŽIVATI U FLERTU, A MOŽDA SE I ZALJUBE: Pogledajte šta su zvezde spremile vašem horoskopskom znaku za 21. januar!

Pročitajte šta nam zvezde savetuju za 21.01.2024 vezano za posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Imaćete osećaj da ste zakočeni i zablokirani baš po onim pitanjima koja su vam suštinski važna. Dobro je pa je vikend, stoga nemojte suviše da se nervirate.

Ljubav: Ukoliko ste planirali neku zajedničku posetu prijateljima ili rođacima, moguće je da dođe do otkazivanja ili kašnjenja.

Zdravlje: Napetost vas može pratiti tokom celog dana.

Bik

Posao: Danas ništa ne forsirajte, pokušajte da se odmorite jer vas od početka naredne sedmice očekuje dosta posla.

Ljubav: Promenljivo raspoloženje očekuje vas na ljubavnom planu. Pokušajte da izbegnete rasprave oko sitnica.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Blizanci

Posao: Moguće je odlaganje planiranih aktivnosti za danas. Ne dozvolite da vas to suviše iznervira, jer ništa nećete moći da promenite.

Ljubav: Vodite računa šta pričate i kome se poveravate o detaljima svog ljubavnog života. Izvrnute informacije mogu uneti nemir u vaše partnerske relacije.

Zdravlje: Jačajte imunitet.

Rak

Posao: Ovaj dan donosi najtipičnijim Rakovima izvesna usporavanja, zbog nekih nezavršenih obaveza od ranije koje se još uvek razvlače.

Ljubav: Jedan zanimljiv i intrigantan razgovor oočekuje vas preko društvenih mreža.

Zdravlje: Odlično.

Lav

Posao: Lavovima planove za ovu nedelju može poremetiti nedovoljno jasna komunikacija ili pomeranje nekog dogovora.

Ljubav: Malo je verovatno da bude onih spektakularnih dešavanja, ali za početak biće dovoljno da pokažete nešto veću želju i volju.

Zdravlje: Vodite računa o ishrani.

Devica

Posao: Ne rasipajte suviše energije na nebitne sitnice, fokus neka vam bude na jednom zadatku.

Ljubav: Šarmantni i raspoloženi za flert, imaćete priliku da danas uživate u takvim finim trenucima, a možda se i zaljubite.

Zdravlje: Osetljivost zglobova.

Vaga

Posao: Iskoristite podršku koja vam se bude nudila i prihvatite prilike koje će se pojaviti.Ono što je trenutno aktuelno je inostranstvo.

Ljubav: Iskoristite na najbolji mogući način novonastale pozitivne okolnosti, i uživajte u svim strastima koje one nose.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Škorpija

Posao: Neke stvari možda neće ići po planu i tempom kojim biste vi hteli, jer su mogući problemi tehničke prirode. Nema razloga za zabrinutost, rešiće se sve.

Ljubav: Moguće je da vas danas poziv od stare simpatije sa kojom još uvek niste načisto zaintrigira više nego što biste želeli.

Zdravlje: Moguće kardiovaskularne tegobe.

Strelac

Posao: Ove nedelje sve što budete započeli će vas vraćati korak unazad i usporavati ostale tekuće aktivnosti.

Ljubav: Možete imati osećaj da partner vrši određeni pritisak na vas, koji može dovesti do toga da pokrenete raspravu ili da dođe do zahlađenja odnosa. Pokušajte da to ipak izbegnete.

Zdravlje: Moguća glavobolja.

Jarac

Posao: Može vam biti teško da napravite pravi izbor, jer će vam se činiti da šta god da odlučite to neće ići onako kako ste zamislili.

Ljubav: Ne čekajte da se druga strana pokrene, inicijativa je na vama ukoliko želite da nešto promenite na bolje.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Vodolija

Posao: Moguću komplikovanu situaciju u sferi posla, Vodolije danas najbolje mogu rešiti strpljenjem i oslanjanjem na pomoć nekog od saradnika.

Ljubav: Osoba koja vas već duže vreme intrigira, mogla bi dodatno da zagolica vašu maštu, a vi ne budite pasivni, već spremno dočekajte izazov.

Zdravlje: Psihofizički umor.

Ribe

Posao: Iskoristite ovaj dan da preispitate dodatno neke dogovore i proanalizirate pažljivo situaciju, da vam nešto nije promaklo. Oslonite se na svoju intuiciju.

Ljubav: Budite strpljivi, ali i spremni za ozbiljne razgovore kada je u pitanju budućnost aktuelnog partnerskog odnosa u pitanju.

Zdravlje: Moguća nervoza, glavobolja, piše Astroputnik.

