ŽENE U OVA 4 ASTRO ZNAKA UVEK "PADAJU" NA POGREŠNE TIPOVE: Neke su VEČITE SANJARKE, dok druge na kraju zaglave sa LOŠIM MOMKOM

Neke od njih su sanjari i vide samo dobro u ljudima, pa propuste neke karakterne osobine važne za vezu. Druge su toliko nagle da na kraju zaglave sa drugačijim tipom muškarca nego što su želele.

Ovan

Žene rođene u znaku Ovna su smele, pune avanturističkog duha i privlače ih uzbuđenje koje donosi svakodnevni život. Međutim, ovaj neustrašivi pristup životu ponekad ih može odvesti u zagrljaj čoveka koji ne traži isti nivo posvećenosti.

Ovnovi često, zbog svoje impulsivne prirode, ne vide znakove upozorenja, pa se pre nego što to shvate nađu u lošoj ljubavnoj vezi koja baš i nije u skladu sa njihovim dugoročnim planovima i ciljevima.

Blizanci

Žene rođene pod ovim znakom poznate su po svojoj brzini, šarmu i društvenoj prirodi. Iako ih ovi kvaliteti čine magnetima za suprotni pol, oni ih takođe mogu dovesti do muškaraca koji možda nisu iskreni u svojim namerama.

Dvostruka priroda Blizanaca može stvoriti borbu između želje za dubokom emocionalnom vezom i površne privlačnosti. Zbog toga se često nalaze u vezama kojima nedostaje dubina koju istinski traže.

Vaga

Žene Vaga su pravi romantičari, uvek traže savršenu ljubavnu priču. Međutim, ova težnja za idealizovanom romansom može ih navesti da ignorišu znakove upozorenja i budu sa muškarcima koji nisu na istom emotivnom nivou kao oni.

Vage imaju urođenu želju za harmonijom, a to ih ponekad može toliko zaslepiti da ne vide kako novi partner možda ne pokazuje isti nivo posvećenosti. Sve to na kraju dovodi do nezadovoljstva jer odnos nije harmoničan.

Riba

Žene Ribe su sanjari koje često vide najbolje u ljudima. Iako je ovaj kvalitet simpatičan i dobar, takođe ih može navesti da padnu na pogrešnog momka.

Njihova saosećajna priroda ih navodi da ostanu u vezama duže nego što bi trebalo, čak i kada vide jasne znake nekompatibilnosti. Emocionalna dubina Riba ponekad će pomutiti njihov sud o potencijalnom partneru i njegovom karakteru, prenosi astrotalk.com.

