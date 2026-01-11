Slušaj vest

Jedan stanovnik Islanda je snimio video u kojem je pokazao kako mu izlazak iz kuće nije baš najlakša stvar zbog ogromne količine snega.

"Izašao bi iz kuće ujutru, ali živiš na Islandu", piše u opisu videa objavljenog na TikToku. Snimio je sneg koji se samo sjurio u kuću prilikom otvaranja ulaznih vrata. Uzeo je lopatu, napravio prolaz, te se popeo na sneg i tek onda izašao iz kuće.

Video je na društvenoj mreži, kada je objavljen prošle zime, pregledalo gotovo tri miliona ljudi. Neki su se čudili količini snega i pitali da li ljudi na Islandu moraju da idu na posao dok su napolju ovakvi uslovi.

Oni koji žive na Islandu ili na ostalim područjima gde su ovakvi zimski uslovi u komentarima su pisali da je situacija koju je Islanđanin pokazao za njih sasvim normalna.

"Ovaj čovek je bolji od mene, ja jednostavno ne bih izlazio", "Ovako izgleda i dan u Norveškoj", "Život na Islandu zahteva određene penjalačke veštine", "Kako ćeš zatvoriti vrata?", "Trebalo bi imati vrata na spratu kuće, za svaki slučaj", neki su od komentara.

