NEMOJTE DA VAS UHVATE NESPREMNE: Ovo pitanje na intervjuu za posao je PRAVA CAKA, a pravi odgovor na isto može vam PROMENITI ŽIVOT

"Otišli ste na razgovor za posao i pitaju vas: 'Hoćete li napustiti ovaj posao ako nađete bolji?'. Šta će biti vaš odgovor?", glasila je objava jednog uspešnog muškarca na platformi Quora. To je bilo dovoljno da se objava popuni nizom komentara. Dok su jedni pisali da "niko nije lud da ne prihvati bolje uslove", drugi su istakli da "nije u redu odgovoriti potvrdno poslodavcu kod kog želimo da se zaposlimo". Evo u čemu je caka:

"Ovo pitanje je trik pitanje. Kada su me intervjuisali na prethodnom poslu, rekao sam im da ću otići kada nađem bolji posao. Oni su me zaposlili. Kada su me devet meseci kasnije intervjuisali za rukovodeću poziciju, podsetio sam ih da ću otići kada nađem bolji posao. Godinu dana kasnije, kada su želeli da pređem na novu poziciju koju bih nazvao pozicijom između vlasnika i menadžera prodavnica, sedeo sam u kancelariji svog šefa i smejao se. Pitao je zašto", napisao je uspešan mušakrac i dodao:

"Podsetio sam ga da ću otići kad nađem bolji posao. I on se nasmejao. Dve godine kasnije otišao sam da bih osnovao sopstvenu kompaniju. Ne želim da zaposlim nekoga ko je zadovoljan poslom početnog nivoa. Neko ko želi više, uradiće bolje nego neko ko je samo zadovoljan. Ili će biti unapređeni ili će otići na drugi posao. Vi birate", napisao je muškarac.

Usledio je niz komentara, evo šta su ostali pisali:

"Meni su postavili to pitanje i odgovorio sam potvrdno jer sam mislio da pokušavaju da vide da li sam lažov. Svako pri zdravoj pameti bi otišao na bolje plaćeni posao. Meni su nakon toga rekli da ne žele da gube vreme na nekoga ko bi odmah odustao od njih".

"Nisam sigurna da li bih mogla da odgovorim 'Da'".

"Ja bih imala osećaj da mi nagoveštavaju da neće moći da mi povećaju platu. Za mene je ovo pitanje crvena zastavica".

"U pravu ste za odgovor, ali mislim da nisu svi takve sreće da postignu uspehe kao što ste vi".

"Naravno da ću napustiti!".

