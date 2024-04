VODITELJKA DNEVNIKA NA RTS ZASPALA NA POSLU: Otkrila šta se ZAPRAVO DESILO u studiju, evo šta je pozadina svega (FOTO)

Voditeljka Dnevnika RTS-a Ivona Pantelić veoma je aktivna na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje situacije kako iz privatnog, tako i iz poslovnog života.

Ona je u svojoj objavi na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz studija, a na kojoj spava.

- Ništa nije ukazivalo da imam 38 stepeni temperaturu, sem što mi se malo spavalo - napisala je Ivona u opisu fotografije.

Ivona je, inače, nedavno pričala o borbi sa opakom bolešću.

- Meni je bilo mnogo lakše kada sam otvoreno pričala o svemu. Generalno polazim od toga da se ništa ne može sakriti i uvek kada se nešto tako sazna bolje je da sama kažem. Tada se osećam rasterećenije i bude meni lakše a ljudi se suočavaju sa tim kako istinu moraju da prihvate. Druga strana jeste možda i taj humani deo. Ja ne mislim da sam neki humanitarac, ali ima jedan momenat kada sam pomislila: "Ako sam ja osoba u medijima, značiće da ljudi čuju od mene i moju priču". Lakše će im biti, pogotovo osobama koje trebaju da prođu kroz to kroz šta sam prošla i ja. Meni je drago što su mi se masovno javljale žene i pisale mi da bi podelile samnom priču o svojoj bolesti - započela je svoju ispovest Ivona i istakla da bolest mora da se prihvati.

- Kada sam se ja spremala za lečenje, moja drugarica koja je takođe prošla kroz sve ovo, dovodila je svoje prijateljice koje su prošle kroz ovu bolest i pričale mi kako je bilo. Tako sam i ja imala volju, snagu i potrebu da iskustvo kroz šta sam prošla ispričam ženama i da im poručim da ne treba toliko da se plaše već da je to jedan proces u kome moraju da budu istrajne. Kao što je zdravlje za svakog čoveka tako je i bolest. To mora da se prihvati i kroz to mora da se prođe - rekla je tada.

