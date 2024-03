EVO ŠTA DA RADITE AKO NEMATE METALNI NOVAC ZA KOLICA U RADNJI: Čovek pokazao odličan trik, ljudi su oduševljeni cakom (VIDEO)

Tajger Li na TikToku deli korisne trikove koji su nam ponekad itekako potrebni.

Među trikovima pojavio se onaj koji nam često treba - kako se snaći ako zaboravimo kovanicu za kolica u radnji.

Možda zvuči neverovatno, ali tu pomažu dve jednostavne stvari. Naime, u videu koji je dobio 4672 lajka, vidimo kako njegovo dete otkriva dva pametna načina otključavanja kolica za kupovinu pomoću dva svakodnevna predmeta.

Prvi predmet je iznenadio onlajn ekipu jer je mladi kupac otključao kolica koristeći osnovni svakodnevni kozmetički predmet: štapić za uši s vatom.

Iako biste mogli pomisliti da je ovo samo još jedna nevina izmišljotina ili trik za igru, dete je pokazalo kako brzo možete otključati kolica nakon što je mama zaboravila svoj novčić od funte.

Naravno da naokolo ne nosimo štapiće s vatom.

Zato je tu drugi trik - ključ od vrata kuće ili stana.

Naime, ubacite zaobljeni deo u rupu u koju inače ide kovanica, i to je to, piše The Sun.

