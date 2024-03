"DOBITNICI IGARA NA SREĆU KORISTE OVU STRATEGIJU!" Astrolog otkrila tajni put koji će šokirati mnoge, OVAJ MESEC JE KLJUČAN

Nije mali broj državnika, umetnika koji su tokom istorije tražili usluge astrologa. Kada je reč o poslovnim ljudima u modernom dobau, oni će pre priznati da koriste veštačku inteligenciju nego da koriste usluge astrologa. Astrolog Ana Rakić Đuričić gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o uticaju astrologije na biznis i finansije.

Koji znaci u zodijaku su najuspešniji ljudi?

- Na osnovu istraživanja to su osobe u znaku jarca. Device su takođe jako uspešne, oni su leva i desna ruka pomoćnici. JP Morgan, poznati industrijalac, moćnik finansijski, on je čovek lepo rekao, astrologe ne konsultuju milioneri, astrologe konsultuju milijarderi. Poznat je po tome da je slušao savete i prognoze astrologa i zaista u nekim jako bitnim momentima, toliko može da on bude dragoceni od pomoći i savet. Inače, JP Morgan je rođen 17. aprila, inače ovan u horoskopu, ali šta je ključno kada gledate nečiji natalni horoskop? Drugu kuću. Njegova druga kuća spada u školski primer čoveka koji je bio enormno bogat, jedan od najbogatijih ljudi u istoriji na svetu. Znači, drugo polje je jako bitno kada se gleda način natalni horoskop. To jedino može astrolog da vam kaže. Obično znate u kom ste znaku, podznaku, položaju, mesecu, ali ta druga kuća je presudna - rekla je Đuričić.

Kakva će biti 2024. godina za biznis?

- Promene ove godine će biti sigurno, a za to je nadležan upravo taj Uran i Jupiter koji treba da pređe iz sazvežđa bika u sazvežđe blizanaca. Tako da desiće se neke ekonomske reforme. Desiće se neke reforme, promene kada je u pitanju i novac i valuta generalno na globalnom nivou. Naravno i kod nas treba očekivati neke bitne pomake, negde od maja meseca. Maj mesec je jako bitan i jako ključan - rekla je Đuričić i dodala:

- Različite su nam potrebe i mogućnosti, ali postoji neki moji klijenti koji se bave kriptovalutama, koji se bave tom vrstom ulaganja. Verujte mi, nedavno sam razgovarala sa jednom od svojih klijentica, ona mi je pokazala listu kako lepo zarađuje. Zaista je sve uradila po instrukcijama kada treba ulagati, kada treba napraviti pauzu. Opet morate da imate to u svom natalnom horoskopu. Tu su i dobici u igrama na sreću. Ljudi imaju razne predrasude, ja bih voleo... svi bi voleli da dobijemo. Međutim ako ti to nemaš u natalnom horoskopu džabe se nadaš.

